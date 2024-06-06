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美國研究｜午睡增強記憶力＋專注力　3個跡象判斷孩子要戒午覺【附各年齡理想睡眠時間】

兒童健康

撰文： 黃諾韶

發布時間： 3 小時前

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美國研究發現午睡增強記憶力和專注力，美國權威網站指出3個跡象，讓父母判斷孩子不用睡午覺！

【午睡習慣/瞓晏覺/BB睡眠/嬰兒睡眠質素/BB晚餐時間/情緒/兒童健康】良好的睡眠質素有助孩子穩定情緒，午睡對幼童成長發育和學習有很大幫助。美國亞利桑那大學研究發現，午睡有效增強孩子記憶力及專注力。若孩子午睡習慣不穩定，未能建立睡眠常規，會影響到晚間入睡時間和睡眠質素，造成惡性循環。到底幼童午睡多久才足夠？父母何時可以幫孩子戒掉午睡？留意美國權威網站指出3個跡象，讓父母判斷孩子不用睡午覺！

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午睡習慣｜午睡增強記憶力及專注力

一項由美國亞利桑那大學研究有關午睡與幼童記憶力的關係，發現3到5歲的兒童在午餐後午睡1小時，證實有效提升記憶力、學習能力、語言發展，由於大腦在睡覺時，清醒狀態時的片段會在腦內重新播放，從而增強記憶，因此，有午睡習慣的幼童記憶力相對較好。相反美國心理學家有一項報告，發現沒有午睡習慣的學齡前兒童比有午睡習慣的孩子記憶退化得快，就算晚上睡了個好覺「補眠」，其記憶力也沒有提高。

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午睡習慣｜合適的午睡時間最重要

根據英國《每日郵報》報導，英國學者及澳洲昆士蘭大學學者一項有關兒童睡眠的研究，指出3至6歲仍有午睡習慣的幼兒，夜間就寢時間會往後推遲，令整體睡眠時間減少，影響睡眠質素，長期下可能影響大腦認知功能發展。因此，合適的午睡時間重要。根據衞生署資料，隨着發展和活動量不同，寶寶的睡眠時間會有所改變。此外，周末和假日雖可以稍多睡一點，但建議不應多於1小時。

年齡 全日睡眠時間*(包括日、夜睡眠)
0至3個月大約14至17小時
4至11個月大約12至16小時
1至2歲約11至14 小時
學齡前幼兒3至5歲約10至13 小時
學齡兒童6至12歲約9至11小時

午睡習慣｜3個跡象判斷孩子不用睡午覺

隨著大腦發展成熟，2歲後的孩子能逐漸減少每日午睡的時間，美國幼兒睡眠網站「Baby Sleep Site」提出的3個指標，讓父母判斷家中幼兒是否已經踏入可以「不睡午覺」的階段。

1. 花更長時間才能入睡
當你發現孩子晚上愈來愈難入睡，而且到午睡時間時他仍精力旺盛，表明您的孩子可能開始擺脫午睡狀態。父母可以讓孩子嘗試在清醒時間活動更多，而不用再迫孩子午睡了。

2. 推遲入睡時間

如果孩子午睡時間不斷延遲才能入睡，即使是小睡也會導致下午睡眠過多，持續影響整體就寢時間。如果孩子到了晚上就寢時間仍沒有睡意，要扭著玩玩具，表示孩子正調整日間作息時間，父母要讓孩子開始戒午睡的時候了。

3. 傍晚沒有出現焦躁現象

如果孩子好幾次錯過了午睡，於傍晚時仍沒有出現焦躁、情緒失控等情況，並在合理的時間上床睡覺，表示孩子已經準備好擺脫以往需要午睡的睡眠習慣。

午睡習慣｜2歲幼兒睡眠時間表

經過2年戒掉午睡習慣的階段，24至30個月大的孩子通常會開始延長清醒時間。在這個年齡段，最大的變化是轉向6小時的清醒時間和更少的夜間睡眠。不過所有孩子所需的睡眠時間，以及可以舒適地保持清醒的時間都不同。

美國幼兒睡眠網站亦依照幼兒不同年齡建議了不同作息時間表，以下為假設2歲至2歲半的幼兒就寢前6小時的小睡建議時間表。

時間活動
7:00 AM起床
7:30 AM早餐
9:30 AM小吃
11:00/11:30 AM午餐
12:00/12:30 PM午睡 (半小時-2小時)
3:00 PM小吃
5:00 PM洗澡
6:30 PM晚餐
8:00 PM睡覺

午睡習慣｜各年齡層的理想睡眠時間

根據美國國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）報告，建議年紀越少所需的睡眠時數較多，初生BB可以日睡達17小時。報告列出不同年齡層的理想睡眠時間，如下：

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