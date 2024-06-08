長沙灣虐兒案｜35歲港媽怒摑7歲女兒被捕　 心理學家教3招正向管教法

▲ 心理學家教3招正向管教。

長沙灣保安道圖書館懷疑發生虐兒案，社交網站昨日流傳一段影片，一名女子疑因功課管教問題，在長沙灣保安道圖書館連環怒摑女兒。警方證實以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕1名35歲劉姓女子，據了解是女童母親，該女童則年約7歲。警方今日表示，被捕女子已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

從短片中可見，該名媽媽在圖書館對女童「爆粗」大鬧，期間更「搣耳仔」，隨後將女童拉起，鏡頭轉至後樓梯，該女子繼續打及「兜巴星」，最後該女子擰轉身發現被人拍下，片段亦在此停止。

每個父母都望子成龍，功課問題更往往是親子衝突的導火線，家長如何正面管教呢？香港童協臨床心理學家劉可欣博士分享，「正向管教」（Positive Parenting）是一個基於「所有的孩子都本性善良並渴望做正確的事情」的理念，過程中不用處罰，也不是縱容，而是以相互尊重和合作的方式，在溫和而堅定的教導下，幫助孩子培養自信。

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1. 了解不當行為的背後原因

每一個行為都有其原因，當孩子重複同一不當行為的時候，家長需要注意孩子想從行為中表達的訊息，或許他們想要父母多一點的關懷，或許他們在行為當中滿足感統的需要。故此，家長在遇到孩子有不當行為時，需要冷靜並協助孩子表達自己的想法，在和諧的氣氛下培養合作積極的態度。

2. 多鼓勵以強化好行為

孩子在改變一個行為習慣的過程需要時間及提醒，家長可以多欣賞孩子的努力，或在過程中曾經嘗試的心態。「最重要是我見到你有努力，每天都有嘗試努力調節自己的情緒」 ，可讓孩子知道家長看見及認可他的努力。

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3. 多欣賞孩子

每個孩子都是獨特的，他們都有優秀的一面，不可替代也不能被複製。因此，家長不必拿自己的孩子跟他人比較，反觀，家長需要發掘一下孩子藉得欣賞的地方，如孩子能夠主動協助處理家務；主動關心受傷的小孩或小動物等，家長皆可以「媽媽看到你主動關心受傷的小孩，加以安慰及陪伴。這個過程媽媽覺得很感動，我欣賞你關懷別人。」等語句，讓孩子明白自己在父母的眼裏是優秀的。

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