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有錢人︱要成為有錢人有公式可跟？ 5年研究揭有錢人日花30分鐘做的4件事

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 52 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

朱克伯格喜歡挑戰自我。

商界上除了有靠父幹的富二代外，也有靠個人努力白手起家的富豪，如何才能從普通人晉身百萬富翁呢？美國作家托馬斯·科里(Thomas C. Corley)花了5年時間研究了233位自力更生的百萬美元富翁以及128位窮人的日常習慣，發現一個人的日常習慣會透露出這個人在生活中能否獲得成功，並著作成《富有的習慣》一書，他系統分析了富有的習慣與貧窮的習慣，並給出了改變習慣和培養習慣的有效途徑。

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有錢人習慣︱每天至少閱讀30分鐘

作者透過研究發現，閱讀是富人每天必做的事情之一，相對於追求娛樂，富人更願意學習。根據統計，88%的富人每天至少會閱讀30分鐘，透過閱讀學習與自己事業相關的知識，提高自己的技能，令自己能夠保持成為行業內的先導者。

作者舉例稱，股神「巴菲特」每天有80%的時間都在閱讀，他曾在公開活動上分享，自己成功秘訣就是「每日閱讀500頁」。微軟創辦人Bill Gates每年閱讀約50本書，平均每個星期讀一本，他每年更會公布自己的書單。

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有錢人習慣︱每天至少運動半小時

除了每天閱讀半小時外，76%的有錢人每天也至少花半小時在強化心肺功能的有氧運動上，包括跑步、散步或騎單車。研究指，運動不僅能強健身體，還能提高大腦智力，讓人變得更聰明。

facebook創辦人朱克伯格曾經非常熱愛慢跑，他在2016年初曾發起挑戰，要在一年內跑365英里（約587公里），他在當年7月已經達成這個目標。

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有錢人習慣︱提早起床3小時及每日獨處沉思15分鐘

研究中也發現，接近一半的百萬富豪比普通人的起床時間早，他們會提早30分鐘至3小時起床去整理自己的工作。此外，有錢人每天花至少15分鐘的時間獨處與沉思，讓自己的思緒更清楚。

美國前總統特朗普每日只睡3至4個小時，更將成功歸於自己少睡，直言「每日睡足12至14小時的人，怎樣與每日只睡3至4小時的人競爭？」全球電動車龍頭特斯拉的CEO馬斯克，每日只睡6小時；荷里活明星Dwayne Johnson只睡3至5小時。

日睡3至4小時不靠咖啡全日精力充沛 你是否全球3%少睡精英？

有錢人習慣︱每天用30分鐘建立人脈

富人總是結交擁有明確目標、樂觀熱情，而且心態積極的朋友。相對地，他們會避免負面能量的人帶來的影響。
90%的富人每天用30分鐘來拓展自己人脈，包括透過參與商業組織、非營利組織或貿易組織等。富人不是胡亂結交人脈，他們會遠離負面能量的人，只會結交擁有明確目標、心態積極的朋友。

延伸閱讀：有錢人的4種共同特性

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作者最後在書中也建議，所有的習慣都是可以改變和培養的，所有的人都是有機會成為百萬富翁的，關鍵就在於你是否願意把握這個機會。

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