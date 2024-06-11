全職乖孫｜每逢周日打扮漂亮坐在家中等待 你們多久沒有探望家中獨居長者？

▲ 《全職乖孫》劇照

【泰國電影/電影/全職乖孫】泰國電影具備一種與眾不同的風格，姑勿論是笑片或是恐怖鬼片，都會散發着一種獨特的幽默感，我喜歡！

這齣泰國電影吸引我的注意力，不僅因為它是本年度泰國票房冠軍，還有是它的英文片名《How To Make Millions Before Grandma Dies》，這個片名委實讓人有太多的想像空間了。中文片名倒是較為正路—《全職乖孫》！這位乖孫是真心乖的嗎？

電影描述的泰國華人家庭三代同堂的故事，竟然跟我們香港傳統家庭有太多的雷同之處。家族成員總有除了打機就一事無成的廢青，有唯利是圖而親情淡薄的家人，有忠誠孝順父母卻從來不被重視的子女，有傳統家庭的重男輕女觀念，還有孤單寂寞卻為子孫無私奉獻的老人家……

如何將以上元素炒成一碟吃過難忘的佳餚？這正是導演顯功力的實證，《全職乖孫》不失為一齣扣人心弦的溫馨小品呢！

飾演乖孫的Billkin（馬群耀）本來就是泰籍華人，祖籍潮州，由他來演這個泰國華人家庭的新一代，是最理想人選。這名僅24歲的藝人既是演員，又是歌手兼模特兒，樣貌可愛甚具觀眾緣，前途無可限量。

至於演婆婆的烏薩薩梅坎姆演得自然，演技精湛，還以為是誰個資深演員。萬萬也料不到她是一位素人演員，年屆76才首次演出電影，卻一鳴驚人呢！

為甚麼獨居婆婆每逢星期日，都會穿着最漂亮的衣服，一早坐於家居門前，然後不時引頸向外面張望呢？她在等誰？也許應交由各位去找答案吧！稍為關心長者的朋友，必定能輕易猜得對。

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