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減肥大作戰｜醫生推薦3類「超級食物」有效消除內臟脂肪　更可防糖尿病/心臟病

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

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台灣有醫生推薦3種減低內臟脂肪的「超級食物」，更有效預防糖尿病、心臟病等問題。

【內臟脂肪／糖尿病／心臟病／抗氧化／減肥】內臟脂肪積聚過多容易引起糖尿病、心臟病等問題，不過此類問題並非沒有解決方法。有醫生推薦3類「超級食物」，除了能減少內臟脂肪外，還有抗氧化的功效，減肥人士不妨參考。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life丨大隻中醫師教3招鍛煉胸肌　透過阻力訓練 強效增肌減脂

台灣減重專科醫生吳銘鋐在YouTube頻道「初日醫學-宋晏仁醫師xCofit」分享，表示內臟脂肪是存在於腹腔內臟周圍的脂肪，除了影響外觀之外，更與心臟病、糖尿病、高血壓等慢性疾病息息相關。他就推介以下3種食物，能夠幫助降低內臟脂肪的沉積。

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1. 富含膳食纖維的食物

例子：紅豆、黑豆、奇亞籽等

吳銘鋐指出，膳食纖維到達腸道後，會被腸道菌分解成短鏈脂肪酸，而短鏈脂肪酸會增加體內飽足荷爾蒙GLP-1和PYY的分泌，達到抑制飢餓素生成、降低食欲及飢餓感的效果。

2. 富含omega-3脂肪酸的魚類

例子：三文魚、鯡魚、鱈魚等

Omega-3脂肪酸對心血管的健康非常重要，有研究顯示，每周如果能進食2至3次魚類，可有效降低內臟脂肪。 

3. 綠茶

綠茶中含有兒茶素、多酚等多種抗氧化物質，有助促進脂肪氧化、代謝率及降低內臟脂肪。有研究顯示，平均每天攝取800毫克的綠茶萃取物，可有效降低內臟，降低內臟脂肪是維持身體健康的關鍵之一。

同場加映：飲食攻略︱減肥食5款水果體脂狂跌　營養師建議最佳進食時間+份量

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