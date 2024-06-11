錯誤減肥︱準新娘籌備婚禮減肥飲綠茶3個月胃穿「8個窿」　醫生揭1關鍵惹禍

▲ 準新娘籌備婚禮減肥，飲綠茶3個月胃穿「8個窿」！醫生揭1關鍵惹禍。

【減肥/飲茶/綠茶/胃潰瘍/胃痛/新娘減肥】小心飲茶習慣可能導致胃潰瘍！一名30多歲女子為籌備婚禮減肥，實行了3個月的「綠茶減肥法」，不料竟因此造成胃潰瘍，胃部出現8個破洞。醫生表示，這是因為女子飲茶時的一個不良習慣造成。

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台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘近日在出席健康類節目錄製時，分享一個案：一名30多歲的女子在籌備婚禮期間，為了讓自己更上鏡，於是採用在網上流行的「綠茶減肥法」。她買了一整箱綠茶回家，每天飲用，持續了3個月。

不久後，女子開始出現進食後胃部悶痛等不適情況，求醫也排除是大吃大喝所致；結果一照胃鏡發現，她的胃部近幽門的位置竟有8個潰瘍破洞！

1個關鍵惹禍

錢政弘推測，造成女子胃潰瘍的原因，很可能是因為她長期空腹飲茶：

雖然坊間普遍認為綠茶有助於養身、保養，但長久空腹飲用綠茶的話，容易引發胃潰瘍。

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胃部較差應少飲綠茶

前香港食物及衛生局局長高永文曾分享中國茶的6大類，分別是黑茶、紅茶、青茶、黃茶、白茶、綠茶，基於製作過程中的發酵程度不同，茶的顔色及功效也不同。高永文指，綠茶在製作過程中比較簡單，只有曬乾、烘乾和炒乾，沒有經過發酵，所以保留最多的天然物質，抗氧化的能力最高；同樣發酵程度不高的還有白、黃茶，偏寒涼。身體健康又受得寒涼的人士，可以飲用綠茶；反之如果胃部較差，應盡量少飲綠茶。另外，香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺也提醒，不同體質的人士應視乎茶葉深淺決定是否飲用，否則會削胃。

至於紅茶、黑茶，高永文指適合年紀較大的人士飲用，因為屬性偏溫，能暖胃止瀉，胃部較差的人士特別適合飲用，同時飲偏深色的茶亦可消滯。

另據茶藝師Catherine指，白茶味性寒涼，能清熱解毒、抗氧化。黃茶則介乎綠茶和白茶之間，味性較寒涼，能清熱解毒。紅茶性質較溫和，有暖身作用，故適合寒底人士。而黑茶就味性溫熱，能溫胃養胃、消滯去膩，寒底人士可常飲熟普洱。

準新娘Keep Fit 10大貼士+Keep Fit餐單

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）分享自己親身試驗的餐單，總結了新娘Keep Fit 10大貼士，鼓勵準新娘健康有營地塑造好身材：

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