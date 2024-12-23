消委會餅乾｜消委會評測60款餅乾含基因致癌物恐不育 推介11款高分安全之選最平$12
撰文： 羅嘉欣
發布時間： 23 分鐘前
最後更新： 23 分鐘前
【餅乾／消委會推介／致癌物】餅乾是不少人的首選零食，惟消委會早前測試市面上60款餅乾，結果發現全部含至少一種基因致癌物，並有8成半屬高脂、高糖或高鈉。不過，仍有11款餅乾獲得4.5星或以上總評，供大家參考。
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消委會餅乾｜11款高分安全餅乾
11款高分安全餅乾名單：
- 萊家 Minis Cremkakao - Crispy Wafers with Cocoa and Chocolate Cream Filling
- 嘉頓 忌廉威化花生味
- Gastone Lago Wafer with Lemon Cream
- 麥維他 輕怡全麥消化餅
- McVitie's Milk Chocolate Covered Crunchy Biscuit with an Orange Flavoured Cream
- Nabisco Original Premium Cracker
- CRICH Extra Virgin Olive Oil 10% and Rosemary Crackers
- Barilla Mulino Bianco Salted Crackers
- Huntley&Palmers Sesameal Original
- 瑞士達維他 奇亞籽藜麥味麥脆餅
- 冠華 水泡餅
消委會該次測試60款餅乾包括威化餅、消化餅、夾心餅及手指餅等，檢驗出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇及（或）丙烯酰胺，當中有7成半樣本同時檢出3種污染物。其中有54款樣本檢出含環氧丙醇，含量介乎每公斤11微克至超過3900微克，含量差距極懸；另外，有55款含丙烯酰胺，含量則介乎每公斤32微克至620微克。
消委會指環氧丙醇及丙烯酰胺含均屬基因致癌物，前者同時具有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性，後者於動物實驗中顯示會引致生殖及發育問題。
消委會餅乾｜8成半樣本高糖、高脂或高鈉
營養素含量方面，消委會發現60個餅乾中有33款屬「高脂」（每100克食物含超過20克總脂肪）、13款屬「高鈉」（每100克含約600毫克）、27款屬「高糖」（每100克固體食物含超過15克糖），高脂、高鈉或高糖樣本佔整體約8成半。消委會提醒市民食用餅乾「醫肚」時應注意健康風險。
消委會餅乾｜11款人氣餅乾營養比拼
餅乾｜50款不含反式脂肪餅乾
餅乾中可能含有的反式脂肪，人體長期攝取會導致血管慢性堵塞，嚴重可引發中風、冠心病。為此，TOPick整合了50款零反式脂肪餅乾名單，供大家參考。
梳打類
威化
夾心或曲奇餅
其他
據食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，而反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油。
餅乾｜營養師教睇營養標籤
營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，由於半氫化油能延長食品的保質期，食物更加美味可口，加上成本一般較低，氫化油便被廣泛應用，如餅乾等酥皮食品都有半氫化油，亦因此會有人造反式脂肪。而按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。
Kathy提醒，市民選購餅乾食品時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的餅乾之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。
餅乾｜兒科專科醫生：長期攝取反式脂肪或引發心血管疾病
兒科專科醫生張傑曾表示，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。
而心臟專科醫生梁達智亦曾稱，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。
他建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，而患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士應盡量避免，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕也不應輕視。
如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，長遠累積對血管的傷害，心血管疾病亦會更早形成。
資料來源：消委會
*資料源自本港消委會第540期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。
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