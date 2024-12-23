消委會餅乾｜消委會評測60款餅乾含基因致癌物恐不育　推介11款高分安全之選最平$12

▲ 消委會評測60款餅乾含基因致癌物恐不育，推介11款高分安全之選最平$12。

【餅乾／消委會推介／致癌物】餅乾是不少人的首選零食，惟消委會早前測試市面上60款餅乾，結果發現全部含至少一種基因致癌物，並有8成半屬高脂、高糖或高鈉。不過，仍有11款餅乾獲得4.5星或以上總評，供大家參考。

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消委會餅乾｜11款高分安全餅乾

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11款高分安全餅乾名單：

萊家 Minis Cremkakao - Crispy Wafers with Cocoa and Chocolate Cream Filling

嘉頓 忌廉威化花生味

Gastone Lago Wafer with Lemon Cream

麥維他 輕怡全麥消化餅

McVitie's Milk Chocolate Covered Crunchy Biscuit with an Orange Flavoured Cream

Nabisco Original Premium Cracker

CRICH Extra Virgin Olive Oil 10% and Rosemary Crackers

Barilla Mulino Bianco Salted Crackers

Huntley&Palmers Sesameal Original

瑞士達維他 奇亞籽藜麥味麥脆餅

冠華 水泡餅

消委會該次測試60款餅乾包括威化餅、消化餅、夾心餅及手指餅等，檢驗出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇及（或）丙烯酰胺，當中有7成半樣本同時檢出3種污染物。其中有54款樣本檢出含環氧丙醇，含量介乎每公斤11微克至超過3900微克，含量差距極懸；另外，有55款含丙烯酰胺，含量則介乎每公斤32微克至620微克。

消委會指環氧丙醇及丙烯酰胺含均屬基因致癌物，前者同時具有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性，後者於動物實驗中顯示會引致生殖及發育問題。

消委會餅乾｜8成半樣本高糖、高脂或高鈉

營養素含量方面，消委會發現60個餅乾中有33款屬「高脂」（每100克食物含超過20克總脂肪）、13款屬「高鈉」（每100克含約600毫克）、27款屬「高糖」（每100克固體食物含超過15克糖），高脂、高鈉或高糖樣本佔整體約8成半。消委會提醒市民食用餅乾「醫肚」時應注意健康風險。

消委會餅乾｜11款人氣餅乾營養比拼

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餅乾｜50款不含反式脂肪餅乾

餅乾中可能含有的反式脂肪，人體長期攝取會導致血管慢性堵塞，嚴重可引發中風、冠心病。為此，TOPick整合了50款零反式脂肪餅乾名單，供大家參考。

梳打類





























威化























夾心或曲奇餅





























其他

































據食安中心資料顯示，從食物攝取反式脂肪的主要來源是以氫化植物油製成的食物。植物油經過氫化過程後，會由液體轉化為半固體或固體，而反式脂肪亦會同時形成，常見例子有起酥油（Shortening）和人造牛油。

餅乾｜營養師教睇營養標籤

營養師吳耀芬（Kathy）曾表示，由於半氫化油能延長食品的保質期，食物更加美味可口，加上成本一般較低，氫化油便被廣泛應用，如餅乾等酥皮食品都有半氫化油，亦因此會有人造反式脂肪。而按現時本港營養標籤制度，每100克含少於0.3克反式脂肪的食品，可在標籤上反式脂肪部分標示為0克。

Kathy提醒，市民選購餅乾食品時，除了可選擇反式脂肪為「0克」的餅乾之外，亦可避免選擇食物標籤上的食物成分中，含有氫化植物油（Hydrogenated vegetable oil）、部分氫化植物油或植物起酥油（Shortening）等字眼的食物。

餅乾｜兒科專科醫生：長期攝取反式脂肪或引發心血管疾病

兒科專科醫生張傑曾表示，反式脂肪對幼童短期影響不大，但長期攝取會影響新陳代謝，堵塞血管，長期積累於血管內清不走，繼而引發心血管等疾病，建議家長為小朋友選購食品時，應避免買含有反式脂肪的食品。

而心臟專科醫生梁達智亦曾稱，反式脂肪雖然有分為人造及天然，但兩者都會為身體帶來負面影響，若生活上長期攝取反式脂肪，積聚在血管內會難以排走，嚴重可引致冠心病及中風等問題。

他建議市民應盡量避免食用含反式脂肪的食品，而患有膽固醇高、血壓高、糖尿病的人士應盡量避免，即使是新陳代謝速率較快的小朋友及年輕也不應輕視。

如小朋友年幼時已開始進食含反式脂肪的食品，長遠累積對血管的傷害，心血管疾病亦會更早形成。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第540期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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