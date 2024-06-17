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天使綜合症｜鄭俊弘何雁詩父親節貼全家福　公開仔仔最新情況：希望佢叫一聲爸爸媽媽

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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鄭俊弘何雁詩公開兒子最新情況，表示希望聽到他叫一聲爸爸媽媽。

【鄭俊弘/何雁詩/鄭讚廷/天使綜合症/父親節】藝人鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）早前公開2歲兒子鄭讚廷（Asher）患上罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）。今個父親節，夫婦二人分別在社交平台貼出全家福，何雁詩留言感謝何爸爸和老公鄭俊弘，表示他們是家庭的支柱。

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天使綜合症｜鄭俊弘曾自責向兒子道歉

鄭俊弘和何雁詩接受TVB娛樂新聞台訪問，被問到今年過父親節的心情，鄭俊弘坦言，心情的確有些少不同，「但我嘅身份係無變嘅，我係佢爹哋，佢係仍然都係我個仔，我哋都仍然咁愛對方」。他表示，公開兒子的病情後，感到更輕鬆。以往不少朋友、同事問起兒子的情況，往往只能一笑而過，又一直尋求機會跟朋友解釋，如今不用再避忌，反而更自在。

夫婦二人亦提到如何發現兒子有問題，鄭俊弘透露自己小時候同樣很遲才學會走路和說話，當時得知兒子患有天使綜合症後，心情跌到谷底，十分絕望，不願與外界接觸，更非常自責跟兒子道歉，「爹哋對你唔住」，每天以淚洗面。

鄭俊弘和何雁詩接受TVB訪問，透露兒子的最新情況。（訪問截圖）

天使綜合症｜希望聽到兒子叫一聲爸爸媽媽

被問到兒子的最新情況，他們透露兒子有少許進步，有努力嘗試去爬行，對此亦感到欣慰，又說最希望的是聽到兒子說一聲爸爸、媽媽。何雁詩表示，現時要全天候候命，又感謝家中長輩對兒子的無條件付出。她指公開兒子的病情，希望喚起各界對罕見病的關注，令減少病人和家屬受到不必要的歧視。

他們亦透露，結婚後早有生兩胎的打算，兒子確診天使綜合症後，二人已進行基因檢查，證實在基因遺傳上沒有問題。鄭俊弘亦補充，與專家見面後，對方亦鼓勵他們再生小朋友，下一代患天使綜合症的機會其實相當低。不過何雁詩坦言，目前需要時間調整身體及心態，最快要明年才會考慮生小朋友。

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偉大父愛︱照顧嚴重智障罕病兒15載從不埋怨　慈父惟一心願：照顧他到最後

天使綜合症｜症狀包括嚴重發展遲緩

根據香港天使綜合症基金會的資料，所有患有「天使綜合症」的小天使都有嚴重的發展遲緩，經評估後多被界定中度至重度智障級別，他們在語言表達方面相當低，只能用眼神、點頭微笑或大一點能用少許動作示意；平衡力較差，有些甚至不良於行，經常好開心又好容易激動，又有睡眠障礙，這對家長帶來很大的精神壓力。

天使綜合症｜何雁詩鄭俊弘兒子患天使綜合症 拆解天使綜合症成因

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