遊日注意｜日本7月初發行新鈔3大場地只收舊鈔　自駕遊泊車售票機只約5成支援新鈔

▲ 自駕遊請留意！

【日本新鈔/日元/日本旅遊/自駕遊】正計劃帶小朋友去日本旅遊要留意！日本早前宣布，將在7月正式全面啟用新紙鈔，面額一萬、五千、一千將會改版。舊鈔票可以照常使用，但在街頭常看到的自動販賣機和收銀機，仍未支援使用新鈔，換句話說，計劃自駕遊的家庭，出發前要預先查詢一下收費處或停車場各類新、舊鈔使用說明。

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▲ 自駕遊要注意。（iStock圖片）

日本新鈔｜日本新鈔防偽鈔

日本財務省公告，將於2024年7月3日開始發行10,000円、5,000円及1,000円紙幣。換鈔主要原因是為了防止偽鈔流通，日本大約每20年一次發行具有防偽技術和新設計的鈔票。不僅是為了日本人，更是為了方便外國人與視障朋友使用而進行了各種改良創新，例如鈔票加入了3D技術，令肖像人物更立體，並在每張鈔票的不同位置添加有觸感的粗糙標記，是世界止第一個使用此技術在鈔票上的國家。

新紙幣上的肖像人物亦將會更換為：被譽為「近代日本經濟之父」的實業家涉澤榮一（10,000円）、日本女性教育的先驅津田梅子（5,000円）、被譽為日本「近代醫學之父」北里柴三郎（1,000円）。從明治維新以後，開拓日實業、女子教育、醫學研究等範疇中選取出具代表性的人物。

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日本新鈔｜換鈔3大注意事項

大家要留意新鈔未必全部通用，因應新紙鈔面世，日本業界正在更換補票機、售票機等設備，或更新機器的系統。目前金融機構超過9成的提款機之外，鐵路公司的售票機、大型連鎖便利商店與超市等地的收銀機有8至9成支援。換新鈔後，舊鈔票可以用嗎？今次舊鈔換新鈔，舊鈔票是可以繼續永久通用，所以如果大家手上持有日圓的話，不用太過擔心。如果對福澤諭吉、樋口一葉、野口英世這套鈔票有感情，或是手上留有特殊號碼鈔票，不妨自己留一套收藏，紀念一下這睽違20年的歷史事件，否則到了7月3日後，想儲舊鈔就會越來越難。

▲ 日本各機構對新鈔的支援度。 （圖片來源：NHK）

日本新鈔｜自駕遊請留意

1.過半數餐廳食券機不支援

餐廳餐券販賣機僅約5成支援新鈔，飲料自動販賣機則只有2至3成，有餐廳表示新機器太貴不會更換，可能要跟店員換舊鈔才能點餐。

2. 泊車事宜

停車場售票機或投幣式停車場約5成支援新鈔，可以的話不妨提早換定一點日圓，以防有錢用不到，在外地語言不通要找人幫助都未必太容易，尤其是自駕遊日本可能需要用現鈔交停車場費。

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