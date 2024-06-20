心臟健康︱心電圖數值正常仍可能患心臟病？　醫生警告「心絞痛」嚴重恐猝死 5族群高危

▲ 心電圖數值正常仍可能患心臟病？醫生警告「心絞痛」嚴重恐猝死，5族群高危。

【心絞痛／心臟病／心肌梗塞／心臟缺氧／火燒心／胸悶／胸痛】做心臟檢查數值正常，並不代表心臟完全健康，在一種情況下，很可能是有隱性心臟病風險！有心臟科醫生警告，當「心絞痛」發作前，心電圖等檢查數值不會有異常；但一旦發作，就有機會迅速惡化為心肌梗塞或猝死，尤其5類人一定要當心。

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台灣心臟內科醫師劉中平在Facebook專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文，表示有不少患者疑惑，為何做心電圖、X光片、抽血的檢驗顯示數值都正常，但仍被醫生判斷為「心絞痛」，甚至宣告患有心臟病。

對此，劉中平解釋，「心絞痛」是因心臟缺氧引發的疼痛，發作通常不會持續超過30分鐘，是暫時且陣發性的。所以，通常當患者求醫心臟科、或感到不適趕來急症室時，症狀已經消失；患者在沒發作或已經恢復沒有症狀時，心電圖不會有異常。另外，如果患者沒有嚴重到發生心肌梗塞的程度，抽血檢查的心臟酵素也不會上升；但這些都完全不代表患者的心臟沒有病灶，也不表示患者的不適症狀非心臟引發：

心絞痛是按照您的危險因素還有症狀來判定。

5類人高危

劉中平又明確指出，一旦發生心臟不舒服、有胸悶胸痛的症狀，很有可能就是心臟冠狀動脈有了病灶，導致心臟缺氧；這種不適就被統稱為「心絞痛」。有5類高危險群的患者要格外注意：

吸煙者；

年紀超過40歲的男性；

高血壓人士；

高血脂人士；

高血糖人士。

劉中平強調，若被醫生懷疑是心絞痛，就需要做進一步的深入檢查。不可僅依賴心電圖和抽血檢查看似正常的結果，就輕忽了心臟的風險，否則後果嚴重：

一旦心絞痛發作，將直接變成心肌梗塞或是猝死，有時候搶救都來不及！

拆解心絞痛、火燒心分別

對於心絞痛，不少人會誤與胃酸倒流所引起「火燒心」混淆，因而輕視了問題嚴重性。心臟科專科醫生張志揚曾受訪指出，透過痛楚表現、位置、發病場景及時長4個因素，可辨清「心絞痛」與「火燒心」分別，以免延誤治療時機。

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張志揚醫生指，「心絞痛」專門指心臟病引起的痛楚，很多人會形容這感覺並非痛感，而是感覺被壓住，俗稱「翳住」，又或是心口「畀人鍊住」。一般發生在心口正中偏左，有時「翳住」的感覺可以延伸至頸、下巴、膊頭甚至手臂。至於胃酸倒流會造成的「火燒心」痛楚，張醫生形容感覺有如火燒灼熱，痛感會比較尖銳，「想像自己飲咗硫酸乸住火燒嘅感覺。」一般出現於心口中間食道位置。

此外，心絞痛是因心肌得不到足夠含氧血液，引起胸痛或不適。而心肌缺血缺氧，多出現於心跳加速情況，例如做運動時，因此張志揚醫生說：「所以我哋會問個病人，唔舒服嘅時候你做緊乜嘢？如果做緊運動，就可能係典型心絞痛。」而胃酸倒流引起的火燒心，往往是飯後或飯前出現，胃部分泌胃酸但括約肌無法緊密閉合，導致胃酸上湧至食道。另外也可能於睡眠時發生，因躺下後胃酸沒有地心吸力牽引，便向食道倒流。

至於兩者痛感的時長，張志揚醫生表示，心絞痛不會是突如其來劇痛，而是慢慢形成心口「翳住」的感覺，越來越痛苦，維持時間長可達15至20分鐘。胃酸倒流則往往來得急促，產生激烈的火燒心痛楚，由於食道灼痛，患者往往會馬上喝水，痛楚便會得到紓緩。

心絞痛 VS 心肌梗塞4不同

根據香港亞洲心臟中心資料指出，心絞痛與心肌梗塞同樣是常見的冠狀動脈心臟病，胸痛屬共通徵兆，以下綜合兩種心臟疾病4大不同：

心絞痛 心肌梗塞 原因 冠狀動脈狹窄導致心肌缺血 冠狀動脈完全阻塞導致心肌壞死 症狀 胸部疼痛帶壓迫感、血壓上升 胸痛劇烈難以忍受、血壓下降 持續時間 15分鐘以內 持續30分鐘以上 舒緩方法 安靜休息，胸痛狀況會得到改善。 安靜休息，胸痛狀況也無法改善。

故建議當遇到胸痛不適，要立刻坐下休息；亦可以透過測量血壓高低去判斷自身狀況，選擇對應的急救方法。

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