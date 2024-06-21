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世界白蝕症關注日｜調查揭全港逾4萬人患白蝕症　60歲婦人誤以為過敏實患白蝕症飽受歧視

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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適逢6月25日是世界白蝕症關注日，香港醫護聯盟於周四（20日）舉辦了問卷調查發佈會，公佈有關本港市民對於白蝕症的認知調查，並邀請皮膚科醫生為大家拆解迷思；同時邀請一名飽受白蝕症困擾的市民，分享其經歷。（拍攝：郭子豐）

【世界白蝕症關注日／白蝕症／白斑／皮膚病】適逢6月25日是世界白蝕症關注日，香港醫護聯盟於周四（20日）舉辦了問卷調查發佈會，公佈有關本港市民對於白蝕症的認知調查，並邀請皮膚科醫生為大家拆解迷思；同時邀請一名飽受白蝕症困擾的市民，分享其經歷。

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婦人全身現白斑揭患白蝕症

60多歲的吳女士（Wendy）是名白蝕症患者，她透露自己在去年3月，發現臉部有類似皮膚敏感的情況，留意到臉部有部份位置出現白斑，起初她以為只是染髮劑引致皮膚敏感，但在短時間内白斑就蔓延至全身，雙手、雙腳、背部等位置都出現大大小小的白斑，以臉頰和下巴的白斑最為明顯。

此時她意識到，自己並非一般的皮膚敏感問題，遂到家庭診所求醫，結果確診為「白蝕症」。她指自己在病發後幾個月都接受不到事實，因為她是名業餘歌手，同時也是歌唱班成員，無法接受外人看到自己不如以往的樣貌。她說：

初時接受不了自己像「花豹」般模樣，自病發後每逢外出，其他人都會投以奇怪目光，似乎認為我的皮膚有問題。我是一個歌手，經常在台上表演，一個月大概唱十幾場，會見很多人，有白蝕自然會影響我的情緒。

Wendy表示，除了這些不友善的目光，有時也留意到他人會主動避開她，久而久之這些行為和言語就令她逐漸變得悲觀，也開始出現輕微的抑鬱症行為，例如不願意外出、不願意社交、不願意離開住所等。她透露自己曾有過自殺的念頭：

記得唱歌班的團友說過難聽的話：「你睇吓Wendy依家咁肉酸，仲走出嚟唱歌。」又會避開我，覺得會傳染，令我很難受。我曾想過自殺，家中兩名兒子已長大，自己也沒甚麼牽掛，死了就不用想自己難不難看。

所幸Wendy身邊有家人和朋友的支持及鼓勵，最終放棄了自殺念頭。她笑著回憶：

（朋友說）大家喜歡聽我唱歌，何須介意外貌，亦半開玩笑地建議我將家裏的鏡子全都丟掉。老公亦講過：「我都不介意，誰有資格說你？」，最終我就不再想那件事，亦慢慢釋懷。

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願意接受新型抑制劑作治癒

Wendy指，在家庭診所確診白蝕症後，家庭醫生有為她處方外用類固醇，但由於她患有青光眼，所以不適合塗抹在臉上，她只能在身上塗抹，隨後不見效也沒有再用；其後她又向中醫求診，用過2至3次中藥膏，但每次都感到既痕癢又刺痛，所以又停用了。

最後家庭醫生轉介她到政府皮膚科求診，但排期到今年7月才能見醫生。對於治療，她坦言本來不抱任何希望，因為不時都聽見有人說白蝕沒法醫治，不過後來接觸到香港醫護聯盟自助組織「告白會」，令她認識到近年有種新型外用抑制劑，也許能夠幫助她逆轉病情。她說：

作為女性，加上工作關係，外表如臉部就特別需要注重外表。所以如果有新的治療最重要有效及安全，我一定會嘗試。始終希望重回正常生活。

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皮膚疾病｜白蝕症影響外觀增曬傷風險　 針對性新治療面世

拆解白蝕症

香港大學內科學系名譽臨床助理教授、皮膚及性病科專科陳俊彥醫生指出，白蝕症影響本港約0.5%至1%人口，估計至少有約40,000名患者。他解釋，白蝕症是一種獲得性及慢性的自身免疫性皮膚疾病，體內免疫系統會攻擊自身的黑色素細胞，導致患處色素減少，令皮膚呈現較白的異常斑塊或皮膚白點。

針對病因，醫生解釋指，白斑始於皮膚表層之下的不受控制炎症，而炎症會導致體內細胞攻擊並破壞黑色素細胞，造成患者皮膚出現白斑，身體的任何部位包括手、腳、手臂、軀幹、臉上等都會出現白斑，有時候毛髮位置如頭皮、眉毛、睫毛和面部毛髮等都會變白；而導致炎症出現的因素各異，主要包括免疫系統失衡、皮膚損傷、情緒壓力、家族遺傳性等。

本港市民普遍對白蝕症的認識不足

香港醫護聯盟註冊社工黃敏兒女士在記者會中公佈「告白會」於5月進行的一項白蝕症認知網上問卷調查，調查訪問了282名18歲以上市民，當中以18至30歲組別佔大多數（38.3%），調查旨在探討受訪者對白蝕症的認識程度。

結果顯示，有22%受訪者認為白蝕症沒有遺傳性，有45%不知道是否有遺傳性；有24.1%受訪者認為白蝕症不會導致皮膚癌，有46.8%不知道會否導致皮膚癌；有30.1%受訪者不知道白蝕症會在任何年齡中發生；有18.8％受訪者認為現時沒有有效方法醫治白蝕症，有45%不知道有否有效醫治方法。從調查結果可見，本港市民普遍對白蝕症的認識不足或存有誤解。

白蝕症對身心影響甚大

陳俊彥醫生表示，由於白蝕症始於皮膚表層之下，所以不具傳染性，同時也不會不危及性命，但其明顯的外觀病徵和慢性病程，容易導致患者產生自卑和負面心理影響。他解釋，這種皮膚特徵往往會為患者帶來各種標籤甚至歧視，造成他們在社交、工作和情緒上的影響；而有部分市民誤會此症有傳染性，對患者戴上有色眼鏡，令他們自尊心受創，久而久之造成各種心理影響，包括抑鬱症、行為障礙、情緒障礙、性功能障礙、睡眠障礙、社交障礙等，甚至會導致出現自殺傾向。

針對遺傳性，醫生表示白蝕症確實具有一定的遺傳性，也是誘發白蝕症的一個常見潛在因素。當父母其中一方患有白蝕症，其子女的發病率為10%；當父母雙方均有白蝕症，其子女的發病率則提升至30%。

針對白蝕症會否導致皮膚癌，醫生強調白蝕症不會直接導致皮膚癌，但由於白斑處缺乏黑色素，故患者如果沒有為皮膚進行妥善的防曬，其患皮膚癌的風險就會增加。故此醫生建議，患者外出時要確保有做好物理性防曬措施，並在白斑位置均勻地塗上防曬產品，如果能做到全身塗上防曬產品就為佳。

醫生亦指出，任何年齡、種族和膚色的人都有機會患上白蝕症，過往有研究顯示以非洲／中東和亞洲有較高的患病率，分別為43.8%和44.3%。

目前本港有4大常用治療方法

陳俊彥醫生指，白蝕症是可以被治療和逆轉，而現時本港常用治療方法包括：

  • 外用藥物：局部外用皮質類固醇（TCS）、鈣調磷酸酶抑製劑（他克莫司/吡美莫司）
  • 光療治療：窄譜中波紫外線（NB-UVB）；
  • 內用藥物：系統應用皮質類固醇、免疫抑製劑；
  • 其他治療方法：細胞移植療法、表皮移植、脫色治療、遮蓋療法。

目前醫學界在針對治癒白蝕症有3大目標，包括降低黑色素細胞應激、抑制自身免疫和促進黑色素細胞再生，望以讓黑色素逐漸生成，填補白斑位置，達到逆轉白蝕症的效果。

JAK抑製劑成主流藥物

醫生續指，隨著白蝕症開始受到社會和醫學界關注，以及越來越多病理上的研究和新發現，近年以靶向性治療成為了治癒白蝕症的主流，其中以「JAK抑製劑」為大趨勢。

醫生表示，國外曾有研究證實，JAK抑製劑蘆可替尼乳膏（Ruxolitinib cream）在整體治療效果表現優良，約30%患者在治療第24周時，會達到F-VASI（臉部與全身非分節型白斑指數） 75%以上改善率，同時有50%患達到至少F-VASI 50%的改善率，治療達52周的效果會隨著治療時間而持續改善；而且副作用甚少，最常見為外用部位出現痤瘡和瘙癢，亦僅有約5％患者出現上述副作用。

美國食品藥物管理局（FDA）早於2022年就批准其中一種JAK抑製劑蘆可替尼乳膏（Ruxolitinib cream）用於成人和12歲以上兒童患者非節段型白蝕作局部治療，並成為現時被FDA認證的白蝕治療。

不過醫生亦指出，治療效果會因不同因素而異，包括身體基礎條件、白蝕類型、患病時長、患者年齡、治療方案等，而白蝕復色同時需要較長時間，逆轉過程可能需以周計或更長時間，所以耐心是治療成功的關鍵；同時，患者親友及社會大眾對他們的支持和平等看待，亦有助患者對抗頑疾。

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