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鮮魚行前校長｜人生4角色最難做竟是丈夫　梁紀昌結婚41年5招維繫夫妻感情

升學教育

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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梁紀昌坦言做丈夫比做校長更難。

由校長爸爸榮升做校長公公的鮮魚行前校長梁紀昌，雖退休9年但仍心繫教育，退而不休的他經常出席孫仔學校的活動，也常被邀請做講座教育兒之道。做過4個角色的他，既時校長、也是爸爸、太太的丈夫和兩個孫兒的公公，他坦言每個角色都有其難處，不過做丈夫竟比做校長困難，與太太結婚41年的他，悟出夫妻相處之道，「多體諒、多包容，吵架先收聲，要哄回對方，勿冷戰太久。」談到生死，他表示自己想比太太「先走」。

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結婚41年4招維繫夫妻感情

梁紀昌整輩子貢獻教育，年輕時是個大忙人，與太太結婚41年的他，退休後閒時打高爾夫球和弄孫為樂，恩愛依然。他分享夫妻相處之道，就是要有阿Q精神，夫妻間不能講道理，

我覺得是講倫理，即是多點包容、多點體諒、還有少少阿Q精神，如果你能多點包容，顯得你偉大，可以做偉大的丈夫，如果你斤斤計較，你只是做一個小人物，小丈夫。

問到吵架誰先收聲？梁紀昌說：「我，因為不夠她吵，第一先要主動哄回對方，不要冷戰那麼久，冷戰那麼久就是悶死自己。」

梁紀昌受勳，與太太慶祝。(受訪者提供)

現在年紀大，夫妻已沒有年輕時的激情，更多是互相扶持，

我心臟有事，太太有婦女病經常要陪她覆診，盡量珍惜。

提到有沒有想到夫妻間誰會先離開這個問題，梁斬釘截鐵說:「我想我先走，不用那麼孤獨，我們都不希望長命百歲，總之就是健康。」

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中二為女兒做好人生規劃

梁紀昌是很多人的校長爸爸，但有血緣關係的只有一個女兒，女兒已40歲，在港從事風險管理，婚後育有2名兒子，擁有會計師牌。他分享在女兒中二的時候，已經開始為她人生規劃，

先在香港讀至中學畢業，打好中文的基礎然後去英國留學，我覺得在英國學習氣氛比香港好，香港的大學生學習氣氛不強，第一是上莊、第二是做兼職、第三就是走堂，最後才是讀書，或者對一些學生來說進大學是為了還父母的心願。

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計劃趕不上變化女兒多次換跑道

雖然為女兒鋪橋搭路，但學習會因應環境而改變，梁紀昌透露女兒在英國讀生物化學，經常要做實驗，可能一千次都未必有一次成功，她說不想在實驗室裏面終老，所以她改為讀商業，讀了一個Master of Commerce，出來工作後，竟然一間公司請她做會計，她一邊做事一邊進修，竟然又讓她拿了會計師牌，後來回來香港結婚生子。之後就轉型做風險管理工作。

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家長先要為子女做好榜樣

梁紀昌是校長爸爸，對於育兒自有心得，很多小朋友現在「機不離手」、也有很多年輕人選擇「躺平」過活，梁紀昌叫家長都捫心自問是否自己都「機不離手」?他覺得家長一定要讓小朋友清楚手機的功能，

我跟孫仔說手機第一是通訊，第二搜集資料，第三才是娛樂，任何娛樂都好，等於你打球，你不可能打五、六個小時不停的，要分配好時間，很多研究都說玩手機遊戲，只是感官的刺激，對智慧沒有幫助。

梁紀昌直言躺平部分責任是家長，因為家長對年青人沒有要求「我們的年代出來工作第一件事是顧家，那份薪金一半做家用，現在家長覺得我賺錢多過你，不需要給家用。對年青人沒有要求的話，當他們遇到工作挫敗，就說我轉工或者不做了，選擇躺平做宅男。我希望年青人擴闊視野、不要小看自己，你的潛質是沒有人知道的，盡量去嘗試，遇到失敗不要緊，再來一次。」

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丈夫角色做得不好最遺憾

回望過去4個角色，人生過了一大半的梁紀昌直言盡量做到無憾，

對教育來說我覺得是無憾的、教女我也覺得是無憾的、教孫我盡量教，引導他們走向光明前路，但唯一最遺憾是做丈夫，因為太太永遠都不滿意我，我盡量做、盡量陪伴。

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