極端減肥︱196磅女生零運動4個月勁減60磅　嚴重便秘每月僅排便1次終覓暢便良方

▲ 196磅女生零運動4個月勁減60磅，嚴重便秘每月僅排便1次，終覓暢便良方。

【減肥／瘦身／平台期／便秘／排便／益生菌／腸胃健康】減肥要用正確態度和方法！內地一名196磅女生決心減肥，居然零運動只節食4個月，一口氣減掉60磅。為了突破體重平台期，她開始接觸跑步，吃水煮餐，連天生的便秘問題亦有所改善。然而，不少極端減肥後遺症接踵而至，尤其是便秘情況反覆，讓她感到非常困擾。

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減肥目標減走半個自己

該名20多歲內地女生在社交平台「小紅書」上發文，分享自己減肥半年的心路歷程。女事主從去年12月開始減肥，為自己訂立最終體重目標是90斤（約99.2磅），幾乎是半個自己。而她的體重由一開始的178斤（約196.2磅），僅用了4個月，就成功減去54.3斤（約59.8磅）。而現時她的體重稍微回升，徘徊在126、127斤（約138.8磅）左右。

女事主指，自己從小到大都是便秘體質，腸胃非常差，一周大概排便2次。她亦為此做了腸鏡檢查，查無病因，更因此導致便秘問題日益嚴重，後來排便次數甚至減少到每周1次：

我吃的特別多，又油又麻辣，就是出不來。

每餐份量少、零調味

女事主特別喜歡吃川菜、重口味食物，故決心減肥時以節食的方式開始，很快就見到成效。初時吃得超少，餸菜都沒有特別分開煮，唯一最大不同就是份量極小，大概只有一、兩口的份量。這個方法讓她體重迅速下降近50斤，亦很快進入平台期。

女事主發現減肥開始停滯不前，為了突破平台期，她開始將飲食調味簡化，改為淨吃水煮餐。從她上載的午餐備餐中可見，她一餐會僅吃烚椰菜花和排骨，「純水煮不加鹽」，同時亦戒碳水不吃米飯，體重亦降近10斤。

極端減肥帶來後遺症

雖然女事主一開始減得很快，但亦為她的身體帶來很多後遺症，包括低血糖、頭暈、皮膚差，及便秘問題。女事主本來已經很少排便，加上減肥後更加是「難上加難」，由一開始一個星期1次，到後來一個月1次，一直持續4個多月。為了解決嚴重便秘問題，她曾經試過吃瀉藥，但瀉藥的副作用讓她每次排便時都非常痛苦，「感覺自己快暈過去了」，非常難受。後來她開始接觸運動，一試難忘。

發現運動可以治療便秘，也是最近為了拉低體脂率，我跑了3天的夜跑、就是在跑步機上12的坡度，5的速度，走一個小時，連續跑3天。

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跑步助排便？

跑步後翌日早上果然有便意，女事主對此方法喜出望外。為了能夠正常排便，女事主開始跑步，但同時身體亦出現各種極端減肥後的症狀，如膽結石、痔瘡，加上便秘問題持續，只要不做運動就會繼續便秘，讓女事主非常煩惱。

我完了，這兩天我又開始便秘了。

網民：第二個賈玲

帖文下有不少人留言，對於女事主減肥距離成功不遠矣，表示讚歎，有人甚至稱她為「第二個賈玲」。有網民指，她這種飲食方式難持之以恆，恐防日後恢復正常飲食後，體重難免會反彈。亦有人建議女事主多吃點，才會有便意，或是吃點益生菌可能會有幫助。

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4大原則助排便順暢

台灣營養師李婉萍曾在其Facebook專頁提到，飲食上應該盡量在主食和配菜多含膳食纖維、減少精緻澱粉、增加蔬果攝取，日常也要多喝水及多運動，搭配運動能夠促進腸道健康。她提醒大家要緊記以下4大原則：

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布里斯托大便分類法

提及到「布里斯托大便分類法」，台灣營養師吳映澄曾經在其專頁分享「布里斯托大便分類法」，讓大家能夠參考留意糞便的形狀和軟硬度，判斷腸胃健康狀況：

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正常的便便呈現土黃色香蕉狀，過乾或過軟都不算正常。她又提醒大家，如果發現有排便不順暢的情形，建議每日補充至少2公升水分、增加膳食纖維攝取、避免久坐及增加身體活動量，並養成固定的排便習慣、補充益生菌幫助腸道菌叢平衡等，從而促進腸胃道蠕動、保持腸胃健康良好。

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