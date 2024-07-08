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飲食攻略｜30款養生湯水合集　消暑／袪濕／防流感【內附食譜】

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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夏季天氣炎熱潮濕又正值流感高峰期，身體容易出現各種問題，TOPick就整理出30款養生湯水供有需要人士參考。

【養生／湯水／消暑／祛濕／防流感／食療湯水／飲食攻略】夏季天氣炎熱潮濕，又正值流感高峰期，身體較為容易受各種問題困擾。為此，小編整理出30款分別有祛濕、消暑及防流感功效的湯水，供有需要人士參考。

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Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電

香港天氣潮濕，春夏季尤甚；不少港人也有濕重的問題，而濕氣重容易令人出現頭痛、水腫、多面油、無食慾、睡眠質素欠佳等問題。有見及此，以下整理出10款中醫師推介的湯水，有助健脾祛濕，緩解濕重問題。

祛濕湯水：祛濕湯水｜濕重易致頭痛水腫睡眠差　中醫推介10款湯水健脾祛濕

今年（2024年）6月21日為二十四節氣中的夏至，此時溫度飈升，人體的陽氣最旺盛，容易出現疲倦、乏力、口渴等不適症狀，易受到暑邪侵襲。以下整合了10款由中醫師及湯水專家推薦的消暑湯水，幫大家清熱解暑，健脾祛濕。

消暑湯水：二十四節氣.夏至湯水｜夏至天氣濕熱易中暑煩躁　中醫推介10款湯水降燥袪暑

正值春夏季流感高峰期，流感活躍程度處於高水平，以下整合了數款可幫助養肺、預防流感的食療湯水，大家不妨參考一下。

防流感湯水：飲食攻略｜流感高峰期殺到　中醫推介10款食療湯水增加免疫力防流感

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