誤信偏方｜6旬翁家中離奇暈倒送醫揭誤信偏方　飲1物逾5年腦內爬滿寄生蟲

▲ 內地一名6旬老翁突然在家中暈倒，送醫後才發現他因為聽信偏方飲用生豬血而導致寄生蟲入侵腦部。

【偏方／生豬血／補身／寄生蟲／感染／食用安全】坊間進補偏方無奇不有，切忌隨便嘗試，小則無效，大則隨時影響健康。內地一名6旬劉姓老翁在家中突然暈倒，緊急送院之後竟發現腦內爬滿寄生蟲，追問之下才知道原來老翁誤信偏方，從數年前開始便有「飲生豬血」的習慣，結果導致被感染。

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據內地媒體《澎湃新聞》報道，劉翁自數年前起便不時感到頭痛頭暈，甚至會在家中暈倒，送院檢查後，其大腦磁力共振（MRI）影像顯示，其腦內有寄生蟲感染，而抽血結果亦顯示「豬囊尾蚴IgG陽性」，證實患上「腦囊蟲病」。

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為何劉翁的腦部會遭寄生蟲入侵？其兒子就透露，原來父親在老家每逢過年殺豬的時候，都會被親戚及鄰居叫上去喝生豬血，誤以為能夠補身，結果長期下來出現嚴重感染而不自知。他續指，父親自5至6年前起已開始出現頭暈、頭痛等較輕微的症狀，幾年間曾暈倒5、6次。

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所幸在進行3次驅蟲治療後，劉翁已不再頭暈及頭痛，而腦內的寄生蟲數量亦明顯減少。醫生也藉此呼籲市民，切勿隨意聽信偏方、飲用生豬血，一旦出現不適症狀應立即求醫。

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