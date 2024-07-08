  • 34°C
香港時間 : 2024708日 (一) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

誤信偏方｜6旬翁家中離奇暈倒送醫揭誤信偏方　飲1物逾5年腦內爬滿寄生蟲

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地一名6旬老翁突然在家中暈倒，送醫後才發現他因為聽信偏方飲用生豬血而導致寄生蟲入侵腦部。

【偏方／生豬血／補身／寄生蟲／感染／食用安全】坊間進補偏方無奇不有，切忌隨便嘗試，小則無效，大則隨時影響健康。內地一名6旬劉姓老翁在家中突然暈倒，緊急送院之後竟發現腦內爬滿寄生蟲，追問之下才知道原來老翁誤信偏方，從數年前開始便有「飲生豬血」的習慣，結果導致被感染。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電

據內地媒體《澎湃新聞》報道，劉翁自數年前起便不時感到頭痛頭暈，甚至會在家中暈倒，送院檢查後，其大腦磁力共振（MRI）影像顯示，其腦內有寄生蟲感染，而抽血結果亦顯示「豬囊尾蚴IgG陽性」，證實患上「腦囊蟲病」。

點擊圖片放大
+3
+2

為何劉翁的腦部會遭寄生蟲入侵？其兒子就透露，原來父親在老家每逢過年殺豬的時候，都會被親戚及鄰居叫上去喝生豬血，誤以為能夠補身，結果長期下來出現嚴重感染而不自知。他續指，父親自5至6年前起已開始出現頭暈、頭痛等較輕微的症狀，幾年間曾暈倒5、6次。

更多相關報道：泰男進食涼拌豬血染豬鏈球菌　雙腳發黑肌肉壞死截肢保命

所幸在進行3次驅蟲治療後，劉翁已不再頭暈及頭痛，而腦內的寄生蟲數量亦明顯減少。醫生也藉此呼籲市民，切勿隨意聽信偏方、飲用生豬血，一旦出現不適症狀應立即求醫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

誤信偏方｜男子生吞蛇膽飲藥酒15年後怪病纏身　求醫揭寄生蟲爬滿脊髓
12:59 2024/03/13
誤信偏方｜男子生吞蛇膽飲藥酒15年後怪病纏身　求醫揭寄生蟲爬滿脊髓
恐怖食材｜結婚6年求子不果　女子誤信偏方食「流產胎水餃」　醫生揭病因斥：純粹愚昧
08:00 2024/02/04
恐怖食材｜結婚6年求子不果　女子誤信偏方食「流產胎水餃」　醫生揭病因斥：純粹愚昧
誤信偏方丨花20萬買不明藥物外敷水泥治癌　末期癌婦終不治揭中醫無牌行醫
18:00 2023/10/30
誤信偏方丨花20萬買不明藥物外敷水泥治癌　末期癌婦終不治揭中醫無牌行醫

你可能感興趣

誤信偏方｜男子生吞蛇膽飲藥酒15年後怪病纏身　求醫揭寄生蟲爬滿脊髓
12:59 2024/03/13
誤信偏方｜男子生吞蛇膽飲藥酒15年後怪病纏身　求醫揭寄生蟲爬滿脊髓
恐怖食材｜結婚6年求子不果　女子誤信偏方食「流產胎水餃」　醫生揭病因斥：純粹愚昧
08:00 2024/02/04
恐怖食材｜結婚6年求子不果　女子誤信偏方食「流產胎水餃」　醫生揭病因斥：純粹愚昧
誤信偏方丨花20萬買不明藥物外敷水泥治癌　末期癌婦終不治揭中醫無牌行醫
18:00 2023/10/30
誤信偏方丨花20萬買不明藥物外敷水泥治癌　末期癌婦終不治揭中醫無牌行醫
健康問題 網絡熱話 寄生蟲 食用安全 頭暈 頭痛

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影