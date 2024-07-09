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北上親子遊｜Alipay HK 7月送國內電話卡　免費3個月50GB流量及通話【附換領步驟和地點】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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Alipay HK 7月送國內電話卡，免費3個月50GB流量及通話。

【北上攻略/北上優惠/北上消費/免費電話卡/深圳優惠/AlipayHK】回國內消費，很多時候都需要用電子支付平台付款，並且需要有內地網絡才能使用。AlipayHK 7月再度與中國電信合作，推出免費電話卡優惠以及增值話費回贈優惠，立即了解換領方法及地點！

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IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

北上免費電話卡｜Alipay HK無合約 零額外收費

Alipay HK支付寶7月與中國電訊推出免費電話卡優惠及增值話費回贈優惠，為港人提供免費深圳電話上網卡，更屬無合約、零額外收費。由即日起至7月31日，用戶只需到手機應用程式，完成以下步驟，憑回鄉證到金光華廣場，便可免費領取中國電信內地電話上網卡。

電話卡內有¥100儲值額，可用作扣減每月¥29月費，等同免3個月月費，月費提供20GB通用數據及30GB定向數據（可用於騰訊視頻、愛奇藝、抖音等）。但若前期已辦理過中國電信電話卡，則無法重複辦理，而每位AlipayHK支付寶用戶只可換領1次。

北上親子遊｜WeChat Pay HK推3大北上優惠　乘車券+免費電話卡+充值再送&yen;100【附領取教學】

免費換領中國電信電話上網卡方法：

點擊圖片放大
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Step 1. 開啟 AlipayHK App，到主頁選「更多」
Step 2. 選「跨境專區」頁面
Step 3. 「跨境專區」頁面中，拉至底部按「中國內地」
Step 4. 找到「領展中心城」，並按「睇優惠」
Step 5. 便可看到「中國電信免費內地電話卡 1 張(含100話費)」，點擊「領取」
Step 6. 需要換領時，便可拉動「滑動啟用優惠券」

上巴士︱深圳往返廣州喬巴士車費僅需$10　每日逾30班次沿經主要地鐵站【附購票方式】

換領地點：深圳市羅湖區南湖街道辦人民南路2028號金光華廣場L1-027-028華為店

換領時間：上午11時至下午6時

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

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