Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

▲ 驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎，醫生拆解3大有效成分避免副作用。

【驅蚊劑／防蚊／DEET／茄紅素／派卡瑞丁／蚊叮蟲咬／防蚊噴霧／防蚊精油】踏入夏季，蚊蟲開始活躍，外出時一定要做好防蚊措施。而現時市面上有各式各樣的驅蚊產品，當中所含有的成分也各有不同，到底應該如何選擇？為此，TOPick邀請了皮膚科專科醫生劉顏銘拆解常見驅蚊劑成分，教大家如何挑選。

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拆解常見驅蚊劑成分

劉顏銘醫生指出，一般市面上驅蚊劑的有效成分包括DEET避蚊胺、PMD（薄荷烷-3、8二醇）、IR3535（丁基乙酰氨基丙酸乙酯），甚至一些植物成分，例如香茅油等。

只要驅蚊劑所含的成分濃度適當、不會超標都不會致敏，除非是一些特別皮膚體質的人士才會容易敏感。但是如果濃度過高，很多皮膚容易產生刺激性皮膚炎，即俗稱皮膚敏感。

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選購驅蚊劑貼士

劉醫生提醒，選購驅蚊劑時一定要留意是否含有有效成分，因為有些驅蚊劑雖然標榜了天然植物油，但如果沒有有效成分，其實很難做到防蚊效果。

另外，在使用驅蚊劑時要根據標籤指示去塗抹或噴，因為有些驅蚊劑不能直接噴在臉部上。如果是給小朋友使用，最好先噴在大人的手上，然後再幫小朋友塗抹；2至12歲的小朋友，一天内則不能使用超過3次驅蚊劑。

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不同驅蚊產品使用建議

市面上的驅蚊產品各式各樣，例如防蚊精油、防蚊噴霧、防蚊膏等等，其使用方式也會有所不同。劉醫生建議，如果是防蚊噴霧，在戶外使用前應該先塗抹防曬，塗完防曬隔15分鐘才可以噴驅蚊劑。如果是給小朋友使用，最好也是大人幫忙塗抹，注意即使是噴在大人身上，也要在空曠的地方噴，以免將噴霧吸入口鼻。

而驅蚊精華通常要看成分，看驅蚊的濃度是否恰當。因為有時那些精華的驅蚊成分，可能太低或太高。至於多久才補擦一次，每一種成分都有點不同，所以一定要按照標籤説明去使用。

同場加映 : 9款5星驅蚊劑滿分安全名單

消委會於不同零售店選購了25款常見驅蚊劑，包括5款標示含避蚊胺（DEET）、4分標示派卡瑞丁（Picaridin或Icaridin）、2款標示含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含雪松油（Cedar Oil）、2款標示含野紅茄提取物、以及8款聲稱「天然」或「草本」之樣本。每瓶售價由$18.9至$259不等，消委會主要針對各樣本的驅蚊效能作測試，同時審視聲稱成分對皮膚的影響。

測試結果發現，當中24款樣本均能達到驅蚊效果，但在表現上仍有頗大差異；此外有1款樣本的驅蚊能力欠佳，甚至所含成分更容易吸引蚊子靠近。為此，以下挑選出9款5星滿分安全名單，供大家參考：

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