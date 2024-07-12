  • 29°C
香港時間 : 2024712日 (五) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

保健美顏

撰文： 何沛怡

發布時間： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎，醫生拆解3大有效成分避免副作用。

【驅蚊劑／防蚊／DEET／茄紅素／派卡瑞丁／蚊叮蟲咬／防蚊噴霧／防蚊精油】踏入夏季，蚊蟲開始活躍，外出時一定要做好防蚊措施。而現時市面上有各式各樣的驅蚊產品，當中所含有的成分也各有不同，到底應該如何選擇？為此，TOPick邀請了皮膚科專科醫生劉顏銘拆解常見驅蚊劑成分，教大家如何挑選。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答︱夏季炎熱3大情況可令血壓飆高恐中風心臟病發　醫生揭4類人高危

拆解常見驅蚊劑成分

劉顏銘醫生指出，一般市面上驅蚊劑的有效成分包括DEET避蚊胺、PMD（薄荷烷-3、8二醇）、IR3535（丁基乙酰氨基丙酸乙酯），甚至一些植物成分，例如香茅油等。

只要驅蚊劑所含的成分濃度適當、不會超標都不會致敏，除非是一些特別皮膚體質的人士才會容易敏感。但是如果濃度過高，很多皮膚容易產生刺激性皮膚炎，即俗稱皮膚敏感。

點擊圖片放大
+4
+3

選購驅蚊劑貼士

劉醫生提醒，選購驅蚊劑時一定要留意是否含有有效成分，因為有些驅蚊劑雖然標榜了天然植物油，但如果沒有有效成分，其實很難做到防蚊效果。

另外，在使用驅蚊劑時要根據標籤指示去塗抹或噴，因為有些驅蚊劑不能直接噴在臉部上。如果是給小朋友使用，最好先噴在大人的手上，然後再幫小朋友塗抹；2至12歲的小朋友，一天内則不能使用超過3次驅蚊劑。

更多相關報道：日本腦炎丨日本腦炎高峰來臨嚴重可致死　拆解3大高危地方：2時段勿前往【附9款5星驅蚊劑推薦】

不同驅蚊產品使用建議

市面上的驅蚊產品各式各樣，例如防蚊精油、防蚊噴霧、防蚊膏等等，其使用方式也會有所不同。劉醫生建議，如果是防蚊噴霧，在戶外使用前應該先塗抹防曬，塗完防曬隔15分鐘才可以噴驅蚊劑。如果是給小朋友使用，最好也是大人幫忙塗抹，注意即使是噴在大人身上，也要在空曠的地方噴，以免將噴霧吸入口鼻。

而驅蚊精華通常要看成分，看驅蚊的濃度是否恰當。因為有時那些精華的驅蚊成分，可能太低或太高。至於多久才補擦一次，每一種成分都有點不同，所以一定要按照標籤説明去使用。

同場加映 : 9款5星驅蚊劑滿分安全名單

消委會於不同零售店選購了25款常見驅蚊劑，包括5款標示含避蚊胺（DEET）、4分標示派卡瑞丁（Picaridin或Icaridin）、2款標示含丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）、3款標示含-薄荷烷-3,8-二醇（PMD）、1款標示含雪松油（Cedar Oil）、2款標示含野紅茄提取物、以及8款聲稱「天然」或「草本」之樣本。每瓶售價由$18.9至$259不等，消委會主要針對各樣本的驅蚊效能作測試，同時審視聲稱成分對皮膚的影響。

測試結果發現，當中24款樣本均能達到驅蚊效果，但在表現上仍有頗大差異；此外有1款樣本的驅蚊能力欠佳，甚至所含成分更容易吸引蚊子靠近。為此，以下挑選出9款5星滿分安全名單，供大家參考：

點擊圖片放大
+9
+8

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

超市大搜查｜17款驅蚊劑成分大比拼　醫生教睇成分揀驅蚊劑
15:20 2024/06/14
超市大搜查｜17款驅蚊劑成分大比拼　醫生教睇成分揀驅蚊劑
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
14:04 2023/05/26
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
【活得健康啲】皮膚科醫生拆解惹蚊迷思　驅蚊劑成分選購使用指南
18:38 2023/05/26
【活得健康啲】皮膚科醫生拆解惹蚊迷思　驅蚊劑成分選購使用指南

你可能感興趣

超市大搜查｜17款驅蚊劑成分大比拼　醫生教睇成分揀驅蚊劑
15:20 2024/06/14
超市大搜查｜17款驅蚊劑成分大比拼　醫生教睇成分揀驅蚊劑
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
14:04 2023/05/26
【超市大搜查】驅蚊劑活性成分或有副作用　消委會15款成分天然驅蚊劑名單
【活得健康啲】皮膚科醫生拆解惹蚊迷思　驅蚊劑成分選購使用指南
18:38 2023/05/26
【活得健康啲】皮膚科醫生拆解惹蚊迷思　驅蚊劑成分選購使用指南
健康問題 養生 網絡熱話 驅蚊

最高瀏覽

飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
飛魚王子｜方力申為小泳手出頭批評泳總獲網民「改觀」　疑小方舊同學爆料揭真實一面
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
網絡熱話｜大學招生設身高要求　男身高要165cm、女158cm　3大條件惹歧視爭議
急症室最長等候時間（07月12日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月12日 時間04:05）
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
食用安全｜女子腹痛照腸鏡驚見　大腸發黑現恐怖「豹紋」　全因長期飲1物 醫生：可致癌變
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇
升中派位2024｜女兒意外派入Band1中學　港媽1原因去Band2叩門獲讚：明智選擇