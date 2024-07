生物化學專家為你破解NMN 5大迷思

古時歷代的君王都在追求長生不老藥,痴迷程度比現代人有過之而無不及。近年,NMN的出現,就如新一代的長生不老藥,主打逆齡抗老,增強身體機能,得到不少名人明星及愛美一族的青睞。人紅是非多,產品亦一樣,在網路上也流傳不少NMN的迷思,到底NMN含量是否愈高愈好?NMN貴在哪?為一解種種疑雲,這次特別邀請到生物化學專家Jimmy為大家逐一破解NMN 5大迷思!

迷思一︰NMN真有逆齡抗老奇效?

NMN(Nicotinamide mononucleotide),學名為醯胺單核苷酸,是合成NAD+的前驅物質。NAD+是一種輔酶,能轉化營養素成能量,是身體機能、修復DNA及新陳代謝的重要一員。Jimmy表示,人的腦細胞會在20歲開始退化,40歲後超過一萬個神經細胞會因老化而死亡。如體內沒有足夠的NMN,會令身體的抗衰老因子Sirtuins下降,大腦的細胞就會加速衰老,令記性變差。NMN是人體細胞内及天然食物中的小分子物質,人體紅血球中,大概有50毫克的NMN,而天然食物中每100克大概只有0.01至2毫克的NMN。要達至抗衰老,人體每日最少需要攝取300毫克 NMN才足夠,相等於每天要進食767個番茄。如果直接服用NMN補充品,可於10分鐘快速被吸收,最快2星期見效。

迷思二︰NMN含量愈高愈好?

市面上的NMN產品多樣,包裝標示NMN10000、NMN16800、NMN32000等數值代表甚麽?其實是每瓶NMN產品以毫克計算的總NMN含量。例如,NMN16800代表每瓶產品含有16,800毫克的NMN,若每瓶有112粒,即每粒含有約150毫克的NMN。Jimmy指出近年市面上出現30,000多毫克的NMN產品,消費者要多加留意該含量的安全性,因NMN含量愈高不等於功效愈好。他提到有研究顯示,每天服用600毫克的NMN與900毫克的NMN,兩者的效果沒有明顯分別。而且服用600毫克比服用900毫克更有效減低血液生理年齡¹,因此每天攝取600毫克的NMN已足夠達到逆齡效果,無需盲目追求含量高的NMN。

▲ 研究顯示,持續攝取30日及60日600毫克及900毫克的成效相似。

迷思三︰複方比單方好?高科技保護才重要

Jimmy表示,複方NMN產品標榜成分功效多元,但當中大部分營養成分都沒有被權威研究證實能加強對NMN的效果,而這些非NMN成分或會影響NMN功效。因此,單一NMN分子相對較穩定,含99.9%超高純度的NMN更有效被人體吸收。此外,NMN分子十分脆弱,遇熱遇潮都會影響其功效,所以效用多元都不及保護重要,要確保其順利直達腸道至關緊要。即使是膠囊,亦未必能有效抵抗溫度和濕度。為有效保護及維持穩定性,採用微晶球科技的微晶球NMN,能確保NMN的純度之餘,還能阻隔外來影響,順利被身體全面吸收,讓NMN能在腸胃、肝臟及血液中轉化為抗老成分NAD+,充分發揮逆齡抗老的功效。

▲ 採用微晶球科技保護的NMN產品相比粉狀的NMN產品,更能確保珍貴的NMN分子得到雙重保護,含量和功效保持不變。

迷思四︰NMN遇熱遇潮就會變維他命B3?

NMN的保存十分講究,極容易受溫度和濕度影響,當NMN遇熱受潮會即時失去逆齡功效,並轉化為普通的維他命B3。因此選擇NMN產品時,一定要細心挑選以高科技保存的產品,如在生產過程已採用微晶球科技保護的NMN產品,能確保珍貴的NMN分子得到雙重保護,含量和功效保持不變。

迷思五︰NMN貴在哪裏?

NMN的價格不一,不同生產商價格可以相差甚遠。NMN分子脆弱,難以保存,因此,NMN提煉的技術要求高,成本也相對較高。例如當中一款NMN產品,以微晶球技術保護,能避免NMN遇熱受潮及被胃酸破壞,達至雙重保護,同時提高吸收率,做到2分鐘快速吸收,20至30分鐘提升體內的抗衰老因子Sirtuins²,成效特別高,價格較高亦是合理。

慎選高質NMN產品 勿交智商稅

NMN是珍貴又有效的逆齡保健品,在選擇NMN產品時,消費者要留意含量、保存方式及用法,更要選擇採用專業保存科技,如微晶球科技的NMN產品,切勿盲目追求含量及被低價格吸引,白交「智商稅」。

