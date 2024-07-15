生物化學專家為你破解NMN 5大迷思

古時歷代的君王都在追求長生不老藥，痴迷程度比現代人有過之而無不及。近年，NMN的出現，就如新一代的長生不老藥，主打逆齡抗老，增強身體機能，得到不少名人明星及愛美一族的青睞。人紅是非多，產品亦一樣，在網路上也流傳不少NMN的迷思，到底NMN含量是否愈高愈好？NMN貴在哪？為一解種種疑雲，這次特別邀請到生物化學專家Jimmy為大家逐一破解NMN 5大迷思！

迷思一︰NMN真有逆齡抗老奇效？

NMN（Nicotinamide mononucleotide），學名為醯胺單核苷酸，是合成NAD+的前驅物質。NAD+是一種輔酶，能轉化營養素成能量，是身體機能、修復DNA及新陳代謝的重要一員。Jimmy表示，人的腦細胞會在20歲開始退化，40歲後超過一萬個神經細胞會因老化而死亡。如體內沒有足夠的NMN，會令身體的抗衰老因子Sirtuins下降，大腦的細胞就會加速衰老，令記性變差。NMN是人體細胞内及天然食物中的小分子物質，人體紅血球中，大概有50毫克的NMN，而天然食物中每100克大概只有0.01至2毫克的NMN。要達至抗衰老，人體每日最少需要攝取300毫克 NMN才足夠，相等於每天要進食767個番茄。如果直接服用NMN補充品，可於10分鐘快速被吸收，最快2星期見效。

迷思二︰NMN含量愈高愈好？

市面上的NMN產品多樣，包裝標示NMN10000、NMN16800、NMN32000等數值代表甚麽？其實是每瓶NMN產品以毫克計算的總NMN含量。例如，NMN16800代表每瓶產品含有16,800毫克的NMN，若每瓶有112粒，即每粒含有約150毫克的NMN。Jimmy指出近年市面上出現30,000多毫克的NMN產品，消費者要多加留意該含量的安全性，因NMN含量愈高不等於功效愈好。他提到有研究顯示，每天服用600毫克的NMN與900毫克的NMN，兩者的效果沒有明顯分別。而且服用600毫克比服用900毫克更有效減低血液生理年齡¹，因此每天攝取600毫克的NMN已足夠達到逆齡效果，無需盲目追求含量高的NMN。

▲ 研究顯示，持續攝取30日及60日600毫克及900毫克的成效相似。

迷思三︰複方比單方好？高科技保護才重要

Jimmy表示，複方NMN產品標榜成分功效多元，但當中大部分營養成分都沒有被權威研究證實能加強對NMN的效果，而這些非NMN成分或會影響NMN功效。因此，單一NMN分子相對較穩定，含99.9%超高純度的NMN更有效被人體吸收。此外，NMN分子十分脆弱，遇熱遇潮都會影響其功效，所以效用多元都不及保護重要，要確保其順利直達腸道至關緊要。即使是膠囊，亦未必能有效抵抗溫度和濕度。為有效保護及維持穩定性，採用微晶球科技的微晶球NMN，能確保NMN的純度之餘，還能阻隔外來影響，順利被身體全面吸收，讓NMN能在腸胃、肝臟及血液中轉化為抗老成分NAD+，充分發揮逆齡抗老的功效。

▲ 採用微晶球科技保護的NMN產品相比粉狀的NMN產品，更能確保珍貴的NMN分子得到雙重保護，含量和功效保持不變。

迷思四︰NMN遇熱遇潮就會變維他命B3？

NMN的保存十分講究，極容易受溫度和濕度影響，當NMN遇熱受潮會即時失去逆齡功效，並轉化為普通的維他命B3。因此選擇NMN產品時，一定要細心挑選以高科技保存的產品，如在生產過程已採用微晶球科技保護的NMN產品，能確保珍貴的NMN分子得到雙重保護，含量和功效保持不變。

迷思五︰NMN貴在哪裏？

NMN的價格不一，不同生產商價格可以相差甚遠。NMN分子脆弱，難以保存，因此，NMN提煉的技術要求高，成本也相對較高。例如當中一款NMN產品，以微晶球技術保護，能避免NMN遇熱受潮及被胃酸破壞，達至雙重保護，同時提高吸收率，做到2分鐘快速吸收，20至30分鐘提升體內的抗衰老因子Sirtuins²，成效特別高，價格較高亦是合理。

慎選高質NMN產品 勿交智商稅

NMN是珍貴又有效的逆齡保健品，在選擇NMN產品時，消費者要留意含量、保存方式及用法，更要選擇採用專業保存科技，如微晶球科技的NMN產品，切勿盲目追求含量及被低價格吸引，白交「智商稅」。

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1. Reference paper: Yi, L., Maier, A.B., Tao, R. et al. The efficacy and safety of β-nicotinamide mononucleotide (NMN) supplementation in healthy middle-aged adults: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-dependent clinical trial. GeroScience 45, 29–43 (2023). https://doi.org/10.1007/s11357-022-00705-1

2. Frederick DW, Loro E, Liu L, Davila A Jr, Chellappa K, Silverman IM, Quinn WJ 3rd, Gosai SJ, Tichy ED, Davis JG, Mourkioti F, Gregory BD, Dellinger RW, Redpath P, Migaud ME, Nakamaru-Ogiso E, Rabinowitz JD, Khurana TS, Baur JA. Loss of NAD Homeostasis Leads to Progressive and Reversible Degeneration of Skeletal Muscle. Cell Metab. 2016 Aug 9;24(2):269-82. doi: 10.1016/j.cmet.2016.07.005. PMID: 27508874; PMCID: PMC4985182.

*Data on file

（特約）