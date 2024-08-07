  • 33°C
香港時間 : 202487日 (三) 16:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查丨不含獸藥代謝物及致癌物　消委會評測9款低脂低鈉香腸 39款腸仔邪惡度大比拼【附4款較低飽和脂肪香腸】

食用安全

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【消委會／香腸／腸仔/低脂／低鈉／代謝物／不含獸藥/致癌物／影響生殖力/超市大搜查】香腸向來深受市民歡迎，不論是麵包、燒烤、火鍋或西餐菜式等都能見到其蹤影。消費者委員會（消委會）早前檢測了市面上30款香腸樣本，發現接近9成屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有部份樣本含有代謝物或致癌物；不過，當中仍有9款香腸產品屬相對低脂低鈉又安全之選。此外，TOPick亦曾檢視過市面上38款常見香腸，檢查各款樣本的飽和脂肪含量，發現當中只有4款香腸屬於中至低飽和脂肪。

最新影片：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

9款低脂低鈉香腸

消委會於2022年檢測了30款市售香腸樣本，包括20款冷藏產品、7款冷凍產品及3款室溫產品，當中發現接近9成樣本屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM）、2款樣本含具致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs）。

為此，TOPick從中挑選出9款香腸產品，屬於相對低脂低鈉又安全的選擇：

點擊圖片放大
+10
+9

消委會指出，全部樣本檢出的鈉含量差異由每100克565至1,280毫克不等，相差超過1倍，當中有26款屬於「高鈉」食物，含量達食安中心高鈉水平（超過600毫克／100克），沒有樣本屬於「低鈉」；而各樣本在總脂肪含量上的差異甚高，每100克5.5至35.6克不等，相差5.5倍，當中有15款屬「高脂」食物，含量超過食安中心高脂水平（超過20克／100克），同樣沒有樣本屬「低脂」。消委會提醒大家，長期攝入高鈉高脂食物恐增加罹患高血壓之風險。

針對有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），消委會解釋指過往研究顯示，硝基呋喃為抗菌素，其中的呋喃西林恐損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，其致癌性尚未確定，而其代謝物SEM則恐令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化，四肢變形，惟現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。

至於有2款樣本被檢出含致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs），雖然含量並未超出歐盟限量，但由於屬基因致癌物，當時已促請有關生產商改善產品相關含量。消委會推測，多環芳香烴（PAHs）或由產品經煙燻製作所產生。

較低飽和脂肪4款香腸

TOPick早前搜羅了市面常見39款腸仔，檢閱各款香腸的飽和脂肪含量，結果發現最高和最低飽和脂肪含量的香腸，可相差達9倍。39款樣本中僅有4款屬於中至低飽和脂肪款式，名單如下：

點擊圖片放大
+4
+3

很多人或以為高膽固醇食物是體內高膽固醇的元兇，但事實上，飽和脂肪及反式脂肪的影響更大。飽和脂肪使血液更易凝結，引致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促進肝臟產生膽固醇，過量更會令血液的壞膽固醇上升。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心註冊營養師Vivien提到，高飽和脂肪食物包括煙肉、腸仔、午餐肉等食物。

據NHS（英國國民保健署）：

  • 每100克含5克以上：「高」飽和脂肪
  • 每100克含1.5克至5克：「中等」飽和脂肪
  • 每100克含1.5克或以下：「低」飽和脂肪

NHS建議選購時，應盡量選擇「中等」及「低」飽和脂肪類別的食物，亦即飽和脂肪每100克含5克以下的食品。

全部39款香腸樣本名單如下：

點擊圖片放大
+38
+37

同場加映：

超市大搜查｜午餐肉高鈉高脂高熱量恐致癌　17款午餐肉大比拼推介6款較健康午餐肉

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

消委會評測｜部分食油含基因致癌物+塑化劑　盤點29款安全清單最平$24
13:35 2024/07/16
消委會評測｜部分食油含基因致癌物+塑化劑　盤點29款安全清單最平$24
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
10:59 2024/07/26
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
超市大搜查︱《LDK》評比23款熱賣掛耳咖啡　3款A+香醇易沖泡贏貴價品牌CP值極高
16:12 2024/07/29
超市大搜查︱《LDK》評比23款熱賣掛耳咖啡　3款A+香醇易沖泡贏貴價品牌CP值極高
超市大搜查｜減肥食沙律要走醬？　營養師推薦18款低脂沙律醬【附3款簡易夏日菜式食譜】
13:35 2024/07/30
超市大搜查｜減肥食沙律要走醬？　營養師推薦18款低脂沙律醬【附3款簡易夏日菜式食譜】
超市大搜查︱熱量攝取過多恐造成肥胖　營養師推介7款低卡即溶咖啡
17:26 2024/07/26
超市大搜查︱熱量攝取過多恐造成肥胖　營養師推介7款低卡即溶咖啡

你可能感興趣

消委會評測｜部分食油含基因致癌物+塑化劑　盤點29款安全清單最平$24
13:35 2024/07/16
消委會評測｜部分食油含基因致癌物+塑化劑　盤點29款安全清單最平$24
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
10:59 2024/07/26
超市大搜查︱減肥食米粉、米線定河粉？　20款港式粉麵熱量比拼　一款麵暗藏高卡陷阱
超市大搜查︱《LDK》評比23款熱賣掛耳咖啡　3款A+香醇易沖泡贏貴價品牌CP值極高
16:12 2024/07/29
超市大搜查︱《LDK》評比23款熱賣掛耳咖啡　3款A+香醇易沖泡贏貴價品牌CP值極高
健康問題 食用安全 網絡熱話 脂肪 致癌物 高血壓 膽固醇 反式脂肪 消委會

最高瀏覽

升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡