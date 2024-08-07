超市大搜查丨不含獸藥代謝物及致癌物　消委會評測9款低脂低鈉香腸 39款腸仔邪惡度大比拼【附4款較低飽和脂肪香腸】

【消委會／香腸／腸仔/低脂／低鈉／代謝物／不含獸藥/致癌物／影響生殖力/超市大搜查】香腸向來深受市民歡迎，不論是麵包、燒烤、火鍋或西餐菜式等都能見到其蹤影。消費者委員會（消委會）早前檢測了市面上30款香腸樣本，發現接近9成屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有部份樣本含有代謝物或致癌物；不過，當中仍有9款香腸產品屬相對低脂低鈉又安全之選。此外，TOPick亦曾檢視過市面上38款常見香腸，檢查各款樣本的飽和脂肪含量，發現當中只有4款香腸屬於中至低飽和脂肪。

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9款低脂低鈉香腸

消委會於2022年檢測了30款市售香腸樣本，包括20款冷藏產品、7款冷凍產品及3款室溫產品，當中發現接近9成樣本屬於「高鈉」食物、5成屬「高脂」食物，另有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM）、2款樣本含具致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs）。

為此，TOPick從中挑選出9款香腸產品，屬於相對低脂低鈉又安全的選擇：

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消委會指出，全部樣本檢出的鈉含量差異由每100克565至1,280毫克不等，相差超過1倍，當中有26款屬於「高鈉」食物，含量達食安中心高鈉水平（超過600毫克／100克），沒有樣本屬於「低鈉」；而各樣本在總脂肪含量上的差異甚高，每100克5.5至35.6克不等，相差5.5倍，當中有15款屬「高脂」食物，含量超過食安中心高脂水平（超過20克／100克），同樣沒有樣本屬「低脂」。消委會提醒大家，長期攝入高鈉高脂食物恐增加罹患高血壓之風險。

針對有3款樣本被檢出含內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），消委會解釋指過往研究顯示，硝基呋喃為抗菌素，其中的呋喃西林恐損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，其致癌性尚未確定，而其代謝物SEM則恐令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化，四肢變形，惟現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。

至於有2款樣本被檢出含致癌性和基因毒性的多環芳香烴（PAHs），雖然含量並未超出歐盟限量，但由於屬基因致癌物，當時已促請有關生產商改善產品相關含量。消委會推測，多環芳香烴（PAHs）或由產品經煙燻製作所產生。

較低飽和脂肪4款香腸

TOPick早前搜羅了市面常見39款腸仔，檢閱各款香腸的飽和脂肪含量，結果發現最高和最低飽和脂肪含量的香腸，可相差達9倍。39款樣本中僅有4款屬於中至低飽和脂肪款式，名單如下：

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很多人或以為高膽固醇食物是體內高膽固醇的元兇，但事實上，飽和脂肪及反式脂肪的影響更大。飽和脂肪使血液更易凝結，引致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促進肝臟產生膽固醇，過量更會令血液的壞膽固醇上升。Nutri-Pro健營物理治療及營養中心註冊營養師Vivien提到，高飽和脂肪食物包括煙肉、腸仔、午餐肉等食物。

據NHS（英國國民保健署）：

每100克含5克以上：「高」飽和脂肪

每100克含1.5克至5克：「中等」飽和脂肪

每100克含1.5克或以下：「低」飽和脂肪

NHS建議選購時，應盡量選擇「中等」及「低」飽和脂肪類別的食物，亦即飽和脂肪每100克含5克以下的食品。

全部39款香腸樣本名單如下：

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