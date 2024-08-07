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JUPAS｜10名DSE狀元一半入中大醫科　港大料佔2人

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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中文大學醫學院囊括今屆5名文憑試狀元。（資料圖片）

大學聯招今日（7日）放榜，今年中學文憑試（DSE）誕下10名狀元，7人決定留港升學，中文大學醫學院囊括其中5名文憑試狀元，港大料佔2名狀元，全部讀醫；餘下2名同時手握港大錄取通知的狀元，皆料會負笈英國，而獲科技大學取錄的1名狀元至截稿前未回覆是否決定留港升學。

2人獲派港大　決定負笈英國

中大、港大及科大分別公布取錄5名、4名及1名狀元。不過，其中獲港大醫科取錄的英華女學校超級狀元劉翯悠，今向本報確認，為擴闊眼界，將維持到英國亞伯丁大學讀醫科的決定；已獲港大國際商業及環球管理課程取錄的喇沙書院超級狀元鍾栢綸，早前多次接受傳媒訪問均稱，將升讀英國倫敦帝國學院經濟學、金融與數據科學，換言之，港大今年或只能成功取錄2名狀元，跑輸中大。

獲中大取錄的5人包括3名「超級狀元」，分別是聖若瑟書院廖俊翔、香港培正中學鄺弘哲及拔萃男書院陳耀生，其餘兩名狀元包括香港中國婦女會中學姚臻怡及喇沙書院陳澤鋒。至於將入讀港大醫科的2人均是超級狀元，包括聖保羅男女中學黃澍僖及英皇書院葉劭源。

上月聯招改選時稱未決定是否留港的聖保羅男女中學超級狀元歐陽張維，同時手握英國倫敦政治經濟學院經濟學系錄取通知，今日截稿前未回覆會否留港入讀科大環球商業管理課程。

港大醫學院今亦表示，接獲不少持IB課程的本地生報讀，並公布已取錄最少11名「IB狀元」。中大醫學院則指「全港首100名文憑試尖子」，近半選讀中大醫科。

記者：馮琪雅

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