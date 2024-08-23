飲食攻略｜植物油飽和脂肪高恐引發心臟病　6款植物油大比拼這1款油性價比高可取代橄欖油

▲ 植物油飽和脂肪高恐引發心臟病，6款植物油大比拼，這1款油性價比高，更可取代橄欖油。

【食油／植物油／椰子油／橄欖油／飽和脂肪／心血管疾病／煮食／致癌物】食油是大部分家庭煮食的必備品，不過，有部分植物油的飽和脂肪偏高，長期過量攝取，恐增加罹患心血管疾病風險。台灣有營養師比較市面上常見的6款植物油營養成分，並推介一款油可取代橄欖油，最適合一家大小。

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台灣營養師李婉萍在其個人網站發文分享，近年來不少家庭都已有使用植物油作為食用油的健康觀念，不過，並非所有植物油都屬於好油，部分植物油的飽和脂肪偏高，要謹慎食用；有些植物油的煙點偏低，在煮食時亦要特別留意。

6款常見植物油比拼

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榛果油可取代橄欖油

李婉萍指出，常見的植物油可分為熱帶植物油、非熱帶植物食用油和堅果油。

熱帶植物油（棕櫚油、椰子油）：富含飽和脂肪

非熱帶植物食用油（橄欖油、苦茶油、葵花油、大豆沙拉油）：全球食用比例最高

堅果油（榛果油、核桃油、腰果油、杏仁油）：帶有香氣

其中，榛果油擁有2大好處，甚至可以取代橄欖油，成為家中的食油首選：

1. 發煙點較橄欖油高

植物油雖比動物油好，但要特別留意「發煙點」，若煮食過程中的溫度超過植物油發煙點，油就會變質，並產生致癌物。大多數家庭偏好使用橄欖油，而榛果油的發煙點220°C較橄欖油高，煮食方式相對上可更多樣化、更安心，包括煎、炒、炸等素食料理。

2. 價格較橄欖油便宜

近年來橄欖油的價格因氣候影響而逐年攀升，同時也會為了克服低發煙點，而將橄欖油進行精煉或與其他油品調和。相比之下，100%天然榛果油不僅純正，價格也較實惠，是一般家庭食用植物油的理想選擇。

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8種食油大比拼

台灣減重醫生蕭捷健曾列出8種常見食油的營養價值、煙點，以及所適合的烹調方式，供大家平時煮食時選擇適合的食油。

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榛果油兩大營養

李婉萍强調，若想只用一款植物油進行「煎、煮、炒、炸、燉、滷」等烹飪方式，不妨考慮榛果油作為家中食油，不僅可攝取榛果油本身的營養，也不干擾各式菜色料理風味。

此外，榛果油100%完全由榛果植物來源製成，沒有任何動物成分，也沒有添加任何化學成分，符合素食者的飲食原則。

她指，榛果油富含多種對人體有益的營養素，如Omega-9、維他命E、酚類化合物等，這些都是素食者日常飲食中重要的營養素，可以促進新陳代謝、有效調節生理機能和維持健康等。

世衞：總脂肪佔總能量攝入量15至30%

據食安中心指出，脂肪是人類膳食中的能量來源，在人體內有多項重要功能，如運送脂溶性維他命A、D、E及K，以及構成細胞膜。世界衞生組織建議，總脂肪只應佔人體總能量攝入量的15至30%。倘若攝入過量，會導致嚴重健康問題，如增加患上心臟病、肥胖症、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。

脂肪可含有不同分量的飽和脂肪，以及不飽和脂肪（包括單元不飽和脂肪、多元不飽和脂肪及反式脂肪）。各類脂肪分別如下：

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