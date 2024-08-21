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長壽秘訣｜末期肺癌翁僅剩9個月命　返希臘養病奇蹟活多45年　揭秘藍區長壽2大秘訣

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【希臘／地中海飲食／伊卡利亞／長壽藍區／長壽秘訣／肺癌】患癌症瀕死，竟然可以靠著1個飲食法延長壽命？美國一名高齡老人早於多年前確診患上末期肺癌，被宣告只剩下幾個月的壽命；為度過餘下人生，他選擇從美國回到故鄉希臘，定居於「藍區」伊卡里亞島。結果他竟奇跡地活多45年，甚至以102歲高齡離世。有據指，老人直至離世前，肺癌問題早已痊癒，全因在島上奉行2大生活秘訣。

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末期肺癌老人只剩9個月命

Stamatis Moraitis於上世紀10年代在希臘出生，經歷過兩次世界大戰的他，在戰後選擇移民到美國居住。然而在1976年，他被診斷出患有末期肺癌，當時醫生判斷他只剩下6至9個月的生命。Stamatis曾接受英國BBC電視節目訪問，表示他當時曾想過留在美國接受治療，但想到美國高昂的醫療費用，加上懷念故鄉希臘的人事物，他最終決定回到希臘並定居於「藍區」伊卡里亞島（Ikaria）。

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不過，Stamatis奇跡地在島上活過9個月限期，甚至在沒有接受任何抗癌治療的情況下，末期肺癌神奇地消失。他曾在節目上表示，從美國返回故鄉後，就一直住在父母家中，每天都會幫父母照料葡萄酒莊，逢周日早上都會到教會主日彌撒，而每天晚上都會和朋友飲上1至2杯紅酒。

Stamatis一直在島上活到2013年，以102歲高齡離世；換言之，他延長了壽命達45年。BBC在節目上引述專家意見，稱Stamatis之所以能活這麼久，很可能與島上慢活的生活節奏，以及島上自給自足的飲食文化有關。

島上醫生分享長壽秘訣

醫生Ilias Leriadis受訪稱，島上居民生活節奏非常慢活。雖然大多數人晚睡晚起，但卻每天會睡午覺；而大家所吃的食物大多來自島上的農場，幾乎全部都沒有經過加工，例如橄欖油、山羊奶等基本食材都是純天然，甚至連大家愛喝的紅酒白酒，都是來自島上的酒莊。

他認為，島上居民保持長壽的秘訣，除了上述提及到的生活節奏和飲食文化，最重要的一點是「人與人之間的連結」：

左鄰右里都樂意進行交流，大家一直保持隨心、快樂的態度去看待人生，無形之間維持了心理上的健康。

同場加映：

長壽秘密｜揭秘希臘百歲人瑞飲食之道　每日必吃1物助延年益壽

希臘料理達人Dianne Kochilas曾於CNBC撰文分享希臘人長壽的秘密。Dianne Kochilas同樣來自伊卡利亞島，是世界長壽藍區之一的小島。她指，希臘人經常食用大蒜，「幾乎是每天都會食用」。根據地中海飲食中的食材，蒜是其中一個常用食材，每逢她舉辦烹飪課時，事前都會準備半打左右的大蒜，前一晚先剝皮浸水備用。

她自小已經聽過長輩的民間偏方，他們會將大蒜混合鼠尾草、山茶、蜂蜜等，成為古時的抗生素「盤尼西林」，有殺菌之用。而過往有研究證實，大蒜能夠增強免疫力和降血壓。

5個大蒜食譜

大蒜不僅是用作一般食材或調味，加入菜餚食用更能夠延年益壽。作為研究地中海飲食多年的希臘料理達人，她建議5種烹調方法，將大蒜加入每天的飲食中：

1. 蒜蓉抹醬（Skordalia）

她建議可以將蒜頭磨成蓉，加入檸檬汁、白醋、海鹽、鮮榨橄欖油等，配上麵包或薯仔食用，配鱈魚或焗烤蔬菜。她自己喜歡配上酸種麵包或灑上堅果碎。

2. 蒜蓉沙律醬

在地中海飲食中，經常會食用大量蔬菜，故此建議2種蒜蓉製成的沙律醬：

  • 將蒜蓉混合蘋果醋、蜂蜜、橄欖油、蒔蘿、鹽和胡椒，做成沙律醬混合鷹嘴豆和羽衣甘藍等蔬菜食用，或
  • 將蒜蓉混合鯷魚攪碎，加入乳酪、芥辣和檸檬汁

3. 用作調味為蔬菜增添風味

希臘飲食中，素食菜式佔大多數，故此很多菜式都會用到大蒜，特別是一些燉菜。這些燉菜通常都會用大量的大蒜配搭不同蔬菜，如茄子、番茄、節瓜、薯仔、南瓜、番薯等。

4. 用作意大利粉醬汁

蒜蓉混合香料和希臘優格，或攪碎混合西蘭花，配上意大利粉就可以食用。

5. 醃製羊肉

希臘人甚少吃肉，通常每逢喜慶日子就會烹煮黑蒜燉羊肉分享食用。

地中海飲食法建議餐單

同場加映：

飲食攻略｜長壽專家推薦每日吃8種食物　抗發炎+控制膽固醇+幫助消化吸收

8種長壽食物

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