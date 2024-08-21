飲食攻略·二十四節氣處暑｜夏末溫差變大　秋燥來襲易誘情緒低落　中醫分享15大滋陰潤燥食材

【處暑/節氣/二十四節氣/秋燥/暑氣/飲食】本月22日踏入二十四節氣的處暑節氣，此時炎夏已近尾聲，初夏將至早晚開始變得涼爽，晝夜溫差增大，註冊中醫師關普之接受訪問時指出，此時既有暑氣又有秋燥，健康上需要注意補充水分、注意保暖及調和情緒，飲食方面亦可多食15大養生食材。

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處暑天氣轉變易著涼 3招有助節氣養身

關醫師表示，踏入處暑節氣早晚開始變得涼爽，晝夜溫差增大，因此大家早晚出門要多備一件外套，預防感冒，而晚上睡覺時亦應根據需要、多添一張薄被；此時天氣開始變得乾燥，不少人可能會出現皮膚問題、口咽乾燥及大便乾結等，建議應維持室內空氣濕度，例姐使用加濕器，以及時補充水分。

隨著天氣變得涼爽舒適，關醫師亦建議大家可以根據天氣，適當進行一些戶外運動，如散步、慢跑、八段錦、太極及行山等，惟不宜太過劇烈，以免陽氣過於發散。

秋燥易情緒低落 宜著重養心及注意作息

除了生理外，秋燥亦可能導致心理方面問題，例如令人容易情緒低落，此時可通過釣魚、聽音樂、練習書法或繪畫等活動，以集中神志、保持心情平靜。

作息上亦應順應陽氣漸轉收斂，維持充足睡眠，盡量保持晚上11時前入睡、早睡早起。

處暑節氣15大養生食材

除了生活作息外，飲食方面醫師亦建議少食耗散肺氣的辛味食材，如辣椒，姜，蔥，蒜等食品，同時宜潤肺生津、多食滋陰潤燥清熱及酸性食物，幫助生津清熱：

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關醫師又推介以下一款清熱潤肺、健脾祛濕的湯水，讓大家於夏末秋初時期飲用，不過要注意懷孕婦女，有腎功能障礙，素體脾胃虛寒，有慢性腹瀉人士不適宜飲用：

蘋果木耳薏米瘦肉湯

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