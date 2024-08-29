靚媽精明眼｜買平機票5大秘訣慳到盡　去回程分開訂更抵？學識1招平一半

▲ 機票買來回平過買單程？ 出發前幾多日買最抵？ 買平機票5大秘訣慳到盡。

【機票優惠/平機票/親子遊/親子旅行】期待已久的出國旅行，卻還在因機票價格浮動而遲遲無法出發嗎？這時候只需要記下這5大要訣，讓靚爸靚媽可以花上更少時間、更有效率的買到便宜機票。

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平機票攻略｜把握最佳時間買機票

避開旺季如新年、暑假、聖誕節等，選擇在淡季出國則能享有相比之下優惠機票！根據 Skyscanner 的調查，短途機出發前 6 星期訂機票最平；長途機出發前 26 個星期訂機票最平。而午夜或清晨購買機票，搜尋到的價相對便宜；白天、晚上購買機票，搜尋到的價格相對較高。所以把握最佳時間購買機票。

航空秘密｜逢星期幾買機票最平？ 前空姐爆7大秘聞：千萬別點呢3項

平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？

早前，有台灣網民於社交平台Threads分享買平機票的方法，指「看機票用無痕！很重要講一百萬次」，並稱瀏覽機票時，航空公司知道後會趁機漲價，因此建議在決定購買機票時，先清除瀏覽器的cookies，或者直接使用無痕模式，這樣就不怕買到貴機票。

平機票攻略｜買機票用「無痕模式」搜尋更平？ 專家公開4大秘訣可慳21%

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平機票攻略｜轉機便宜一半以上

如果是長途機像是飛美國或歐洲，通常會經過第三地轉機，最常見的就是日本、新加坡、曼谷等轉機點，可趁著轉機在當地停留玩2–3天，而且這些轉機點通常是旅遊熱點，等於是賺到一次旅行，比單買2張機票還划算。跟據旅遊網站搜尋，由香港直航飛到多倫多票價是$28,060；揀選在洛杉磯轉機並停留1小時27分，票價只需$17,840，足足慳$10,220。

平機票攻略｜單程機票更划算

買來回機票最抵？這觀念也是沒有錯的，直至廉航的出現之前。因為傳統航空公司為了鼓勵客戶買來回票，會用較低價的子艙位去賣來回票，價格也自然比較低；自從廉價航空興起後，因為票價設計就是以單程為主，再加上促銷方案的不同，買2張單程票比來回票便宜的情形反而很常見。如果訂兩程單程機票，去程和回程可以選擇不同的航空公司，機票的價格有機會比訂購同一間航空公司便宜！

以香港往來首爾為例，如果選擇9月2日至6日，來回票價搭乘香港快運為$1,241；分開去程單程機票為$565，回程選乘濟洲航空單程機票$425，分開兩程買共$990慳了$251。

平機票攻略｜從單人機票入手

全家或與好友們出遊，為免麻煩通常都會一起購買機票，如果有這樣的想法，大家就有機會買到貴機票了。建議訂機票時各自分開購買同一航班的機票，而非一次購買全部人的機票，當用家搜尋雙人或以上的機位，航空公司或是旅遊網站，不會顯示出最平的機票，因此分開訂機票價錢反而更優惠。因此每次搜索時，應該從單人機票入手。

同場加映︰9類乘客最易被拒絕登機

有資深空姐在TikTok拍片分享，列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個理由，提醒乘客注意勿犯規。

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同場加映︰搭飛機提防「機艙老鼠」

一家大細出外旅遊，謹記貴重物品要跟身！近期爆出多宗機艙盜竊案。騙徒手法層出不窮，想避免成為「機艙老鼠」的搵食目標，首先要認清他們的特徵及偷竊手法。點擊下圖查看「機艙老鼠」的特點及搵食手法：

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親子遊注意｜廉航再爆「機艙老鼠」案 飛行途中信用卡被偷抵港始知遭狂碌3.6萬

外遊防盜5大貼士

Quotezone.co.uk行政總裁Greg Wilson曾在網站表示，很多旅客不知道一些越受歡迎的地區，犯罪率就越高。因此，他分享以下安全提示，提醒大家保持警惕。

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