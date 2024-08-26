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運動意外｜32歲言語治療師挑戰雙人瑜珈　意外失平衡背脊落地致半身癱瘓

健康資訊

發布時間： 2 小時前

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【雙人瑜伽／雜技瑜伽／運動意外／癱瘓／半身不遂／運動安全】做任何運動都要小心安全，避免發生意外釀成憾事！美國一名32歲女子與丈夫挑戰雙人瑜伽（Acroyoga）動作時，突然失去平衡墮下，其上背部直撞地上，導致脊椎嚴重受損，造成頸部以下位置癱瘓。

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女子挑戰雙人瑜珈發生意外

綜合外媒報道，美國加州32歲Abby Weiss是一名兒科言語治療師，平日喜好做瑜伽保持健康。今年6月，Abby與丈夫挑戰一個雙人瑜珈動作（Acroyoga，又稱「雜技瑜伽」）時，突然失去平衡，從離地約1米位置墮下，其上背部直撞地上，導致脊椎嚴重受損，造成她頸部以下位置癱瘓。據悉，意外造成她的脊髓神經斷裂，雖然意外後有努力接受物理治療，惟受傷程度恐怕仍會造成半身不遂。

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其父親接受當地電視台訪問指出，Abby非常熱愛戶外活動和做瑜伽，而事實上她和丈夫一直有練習各種雙人瑜珈動作，但他並不清楚這種瑜伽動作有別於一般瑜伽練習，危險性是相當高。他說：

如果我知道雙人瑜伽是如此危險，我絕對會阻止她去練習…

其父親透露，意外後Abby馬上被送到聖地亞哥一所醫院接受緊急手術，該院醫生為她處理受傷位置、接駁斷裂神經；她在該院住院達2個月後，最近轉院到芝加哥的一所物理治療中心，目前有斷斷續續見到她對於身體控制有些微進步，但醫生也無法確保在炎症消退後能完全康復。他說：

Abby現在能自主呼吸，四肢也看似出現自主活動能力。但醫生也表示過，她的受傷程度有可能會造成半身不遂，目前情況仍不能確保能完全復原。

同場加映：

空中瑜伽｜女子玩空中瑜伽遭瑜伽帶纏頸懸掛半空險窒息　急呼Siri報警救回一命

6大運動安全要點

本港衛生署衛生防護中心提醒市民，做運動時要注意6大安全要點，避免發生意外。

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1. 衣服的選擇：選擇衣服應以舒適稱身、不妨礙活動為原則。衣服應以具備吸汗和透氣特性的質料製成，例如棉質。與此同時，應顧及天氣和運動場地，寒冷時，內層穿著吸汗的衫褲，外層穿著風褸或適量方便脫下的禦寒衣服。炎熱時，應穿著較薄的Ｔ恤或背心，有需要時可多帶一套衣服更換。

2. 運動鞋的選擇：選擇適合鞋頭、鞋踭和腳形的合尺碼運動鞋，太鬆或太緊的鞋會令腳部磨出水泡。選鞋時亦應配合運動種類和場地。

選擇輕盈而鞋面較柔軟的跑鞋，底部則附有具減震功能的足墊，以吸收雙腳著地時的震盪。至於室內運動，則宜選有抓地力的球鞋，以免滑倒。進行室外運動時，應選擇耐磨並有厚墊的運動鞋，使足部不會過度疲勞。

3. 運動襪的選擇：穿鞋的同時應穿上襪，否則在運動時，腳會因與鞋子內部磨擦而受傷。襪子要合尺碼，太緊會影響血液循環，太鬆會減少鞋內空間，令腳部不適。襪子宜因應不同運動而異，如跑步時，應穿著較透氣的襪子。

4. 注意飲食：避免空肚做運動，以免體力不支而暈倒；太飽時亦不應做運動，否則會導致消化不良。運動前進食一些小食，例如果醬多士、脫脂奶或營養麥片，能令你精力充沛。帶備充足的水，以補充因出汗而流失的水分。

糖尿病人要特別小心，選擇參與運動計劃前應咨詢醫生意見，以便在藥物或飲食方面作適量的調整。運動最好在飯後一小時進行，以免引致低血糖症，並要隨身攜帶一些易吸收的糖類食物如方糖，即使出現低血糖症，也可立即進食來提升血糖水平。

5. 熱身運動：熱身運動的主要目的是使人體逐漸從靜止狀態過渡至運動狀態；有效的熱身只需五至十分鐘，能令心跳加速和體溫稍升，增加全身和肌肉的血液循環，令關節更靈活，提升運動表現及避免受傷。

熱身運動以柔和、輕鬆自然為原則，強度介乎低等至中等，節奏應從慢至快，直至呼吸和心跳明顯加快。你可選擇輕鬆慢跑、兩手在旁擺動或動態伸展動作，例如雙手打圈、高抬腿，接著可進行俗稱「拉筋」的靜態伸展動作。

6. 注意安全：做運動應量力而為，循序漸進。身體若有不適，如發燒、傷風、感冒，不宜勉強。運動時如感到頭暈、作悶、作嘔、呼吸困難，應立刻停下休息，並於有需要時求醫。

學習正確的運動方法，可減少運動創傷的機會。如有意外，要保持冷靜，並妥善處理，如有懷疑，應盡快求醫。惡劣天氣可能會影響安全。若要進行戶外體能活動，請留意天文台的天氣預報，作出適當安排。

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