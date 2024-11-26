保溫杯中毒｜用錯保溫杯/保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　消委會教認清4組號碼4款【附消委會高分保溫壺推介】

【保溫杯/保溫壺/重金屬/中毒/4組號碼/消委會保溫杯】天氣轉冷，不少人會使用保溫壺、保溫杯，但選錯款式可能會導致中毒！台灣近期有報道指出，大部分市售保溫壺都是不鏽鋼或塑膠製，但用料必然存在差異，一旦選錯用料等級就有機會喝下有毒物質，嚴重可損害腦神經，消委會教認清4組號碼慎選安全物料，並推介高分保溫瓶。

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強烈東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗及乾燥的天氣。天文台預測，本港地區今日（26日）大致天晴及乾燥，展望未來2、3日氣溫逐步下降，早晚清涼。週四（28日）及週五（29日）市區氣溫下降至攝氏15度左右，新界再低2，3度，日夜溫差頗大。

保溫杯中毒｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒

據台灣《中天新聞》報道指，一般市面販售的保溫壺主要分為塑膠製和不鏽鋼製，但款式用料存在差異，提醒市民要留意用料的等級，避免不知不覺下喝下有毒物質。

報道指出，不鏽鋼主要分為3種等級：

200：工業用等級

300（304、316）：食品級／醫療級

400級：具磁性

其中工業用（200）的不鏽鋼較容易生鏽，長期使用200不鏽鋼的保溫壺容易有重金屬中毒之風險，使用300不鏽鋼的保溫壺就相對較安全。台灣吉田醫療機構副院長曾哲凰受訪指出，工業用等級的不鏽鋼含有較高量的重金屬錳，一旦不鏽鋼生鏽就會釋出錳，而錳同時是一種存在於體內的微量金屬，但一旦過量就有可能造成大腦神經退化。

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報道亦指出，塑膠水壺也有其安全標準，建議市民在選購時應留意瓶身上的三角形符號，標示著「PP5」或「PC7」代表用料耐撞及耐高溫，前者可承受100至140度高溫，後者可承受100至130度高溫；如果產品標示「PVC3」，則代表可承受60至80度水溫，換言之如果裝入超過80度的熱水就有機會溶出塑化劑。

消委會拆解不鏽鋼4組號碼

本港消委會曾指出，不銹鋼煮食用具或會顯示3位數字，如200、300及400等，是為美國鋼鐵學會的分類法，能標示不銹鋼中鉻、鎳及錳的大約含量。這些元素比例不同會令不銹鋼有不同特性，如：

304不銹鋼又稱18/8 或18/10，即內含18%鉻和8%鎳，或18%鉻和10%鎳。消委會指，這種不銹鋼含鎳量較高，有較佳的耐銹性及耐腐蝕程度，較耐用；

而標示316的不銹鋼有更高鎳含量，亦因為加了鉬而提升其耐鹽性，但售價較貴；

另外430不銹鋼又稱18/0，即含18%鉻，但鎳含量則近乎零，耐銹能力較差，主要用於餐具。

消委會參考香港中毒諮詢中心的紀錄，現時並沒因使用不銹鋼廚具而致過敏的個案，但過往曾有人不慎食入金屬碎屑，故不應使用破裂的不銹鋼用具。而消委會亦引述歐洲研究指，不銹鋼在表面破損和被刮花、加熱、或初次時用時會釋出更多鎳、鉻、錳等重金屬，但釋出量均低於歐洲安全標準，可安全使用。

消委會選購不銹鋼用具小貼士：

先用中性洗潔精清洗新買的不銹鋼容器，再盛載8成滿熱水重複沖洗，去除可能殘留的污物或機油

建議用陶瓷或玻璃器皿盛載酸性、鹼性、有濃烈食物色素或鹽分高的食物，減少釋出重金屬的風險

切勿用強鹼或強氧化性的家居清潔用品如漂白粉、次氯酸鈉漂白水等清洗或泡浸不銹鋼用品。

切勿用鋼絲刷或百潔布擦拭不銹鋼用品，以免刮花其金屬表面，增加釋出金屬物質的風險

每次用後宜立即清洗，以免食物色素或殘留的食物或油脂積聚。清洗乾淨後，可倒置晾乾或用毛巾擦乾

若不銹鋼用具已出現銹蝕且無法清除，建議立即更換

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4款消委會高分保溫瓶推介

消委會曾於2005年評測過24款不銹鋼保溫容器，包括10個保溫瓶和14個保溫杯，當中有4款保溫瓶屬於高分選擇：

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日本雜誌評測6款保溫杯

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消委會：3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎

此外，本港消委會提醒，有3類飲品不能用保溫杯盛載，否則或引致金屬中毒，損害肝、腎功能。

勿盛載酸性強的飲品，如：西柚汁、橙汁等果汁飲品，或乳酸飲品，以免飲品易變壞。

勿盛載有氣的碳酸飲品，如：汽水，以免令內部壓力過大，導致飲品噴出。

勿長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留。

避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

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