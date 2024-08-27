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食用安全｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒損腦神經　專家教4組號碼慎選安全物料

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 28 分鐘前

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【食用安全/保溫杯/保溫壺/重金屬/重金屬中毒/號碼/自保】不少人習慣使用保溫壺裝熱飲，但如果選錯款式可能會導致中毒！近日台灣有報道指出，大部分市售保溫壺都是不鏽鋼或塑膠製，但用料必然存在差異，一旦選錯用料等級就有機會喝下有毒物質，嚴重可損害腦神經。

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揀錯保溫壺恐重金屬中毒

據台灣《中天新聞》報道指，一般市面販售的保溫壺主要分為塑膠製和不鏽鋼製，但款式用料存在差異，提醒市民要留意用料的等級，避免不知不覺下喝下有毒物質。

報道指出，不鏽鋼主要分為3種等級：

  • 200：工業用等級
  • 300（304、316）：食品級／醫療級
  • 400級：具磁性

其中工業用（200）的不鏽鋼較容易生鏽，長期使用200不鏽鋼的保溫壺容易有重金屬中毒之風險，使用300不鏽鋼的保溫壺就相對較安全。台灣吉田醫療機構副院長曾哲凰受訪指出，工業用等級的不鏽鋼含有較高量的重金屬錳，一旦不鏽鋼生鏽就會釋出錳，而錳同時是一種存在於體內的微量金屬，但一旦過量就有可能造成大腦神經退化。

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報道亦指出，塑膠水壺也有其安全標準，建議市民在選購時應留意瓶身上的三角形符號，標示著「PP5」或「PC7」代表用料耐撞及耐高溫，前者可承受100至140度高溫，後者可承受100至130度高溫；如果產品標示「PVC3」，則代表可承受60至80度水溫，換言之如果裝入超過80度的熱水就有機會溶出塑化劑。

消委會拆解不鏽鋼數字

本港消委會曾指出，不銹鋼煮食用具或會顯示3位數字，如200、300及400等，是為美國鋼鐵學會的分類法，能標示不銹鋼中鉻、鎳及錳的大約含量。這些元素比例不同會令不銹鋼有不同特性，如：

  • 304不銹鋼又稱18/8 或18/10，即內含18%鉻和8%鎳，或18%鉻和10%鎳。消委會指，這種不銹鋼含鎳量較高，有較佳的耐銹性及耐腐蝕程度，較耐用；
  • 而標示316的不銹鋼有更高鎳含量，亦因為加了鉬而提升其耐鹽性，但售價較貴；
  • 另外430不銹鋼又稱18/0，即含18%鉻，但鎳含量則近乎零，耐銹能力較差，主要用於餐具。

消委會參考香港中毒諮詢中心的紀錄，現時並沒因使用不銹鋼廚具而致過敏的個案，但過往曾有人不慎食入金屬碎屑，故不應使用破裂的不銹鋼用具。而消委會亦引述歐洲研究指，不銹鋼在表面破損和被刮花、加熱、或初次時用時會釋出更多鎳、鉻、錳等重金屬，但釋出量均低於歐洲安全標準，可安全使用。

以下為消委會選購不銹鋼用具小貼士：

  • 先用中性洗潔精清洗新買的不銹鋼容器，再盛載8成滿熱水重複沖洗，去除可能殘留的污物或機油
  • 建議用陶瓷或玻璃器皿盛載酸性、鹼性、有濃烈食物色素或鹽分高的食物，減少釋出重金屬的風險
  •  切勿用強鹼或強氧化性的家居清潔用品如漂白粉、次氯酸鈉漂白水等清洗或泡浸不銹鋼用品。
  • 切勿用鋼絲刷或百潔布擦拭不銹鋼用品，以免刮花其金屬表面，增加釋出金屬物質的風險
  • 每次用後宜立即清洗，以免食物色素或殘留的食物或油脂積聚。清洗乾淨後，可倒置晾乾或用毛巾擦乾
  • 若不銹鋼用具已出現銹蝕且無法清除，建議立即更換

同場加映：

食用安全｜長用保溫杯20年生鏽照裝咖啡　男子鉛中毒間接染肺炎身亡【附4大使用貼士】

4款消委會高分保溫瓶

消委會曾於2005年評測過24款不銹鋼保溫容器，包括10個保溫瓶和14個保溫杯，當中有4款保溫瓶屬於高分選擇：

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日本雜誌評測6款保溫杯

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同場加映：

【超市大搜查】美《消費者報告》測10款保溫杯效能+易清潔度　象印最保溫可維持13.5小時

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