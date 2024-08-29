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綠葉王｜李國麟女兒顏值高撞樣劉亦菲　網民被迷倒爭住做「女婿」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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李國麟的22歲女兒愈大愈靚！

現年70歲的資深綠葉李國麟，近年轉戰北上發展，更加入「直播帶貨」行列吸金賺人仔，試過連續開直播長達8小時，貨品無人問津而曾被封為「最慘帶貨明星」。

住在西貢複式豪宅、揸名車Benz的李國麟，依然落力為妻女搵銀，早前他們一家就到威尼斯度假，其22歲女兒李沅薐（Cherie）更被指「撞樣」內地女星劉亦菲！

【綠葉王】李國麟罕晒西貢複式豪宅　享私人天台花園揸名車為隱形富豪

李國麟愛女顏值高

李沅薐（Cherie）在威尼斯之旅充當攝影師，與劉奕菲有些少相似，愈大愈靚女！

不少網民留言稱李國麟為「岳丈」，又有網民指：「你女兒好漂亮啊」、「讓開，我要給國師做女婿！」

過往，Cherie曾與爸爸一同指片，有網民留言大讚：「長得像李若彤、李麗珍和阿Sa的綜合體，很漂亮」、「閨女好漂亮」。

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廿四孝爸爸

李國麟想在自己仍然「行得走得」的時侯盡量去更大的市場發展，賺更多收入，令家人將來過得更舒服。

他表示：「好掛住屋企人，而家個女啱啱飛咗去英國讀Drama。仲記得2017年7月我哋同一大班人慶祝佢15歲生日，嗰張嘴對嘴嘅相俾啲網民話我咁樣錫唔啱。其實當時只係開心分享，佢哋心態咁負能量，接受唔到唔緊要，我已經樂在其中，女兒係世界上最寶貴嘅嘢！」

李國麟認為自己沒做錯，即使他日自己年屆90歲仍會繼續錫女兒。至於女兒日後會否成為星二代，他指一切由女兒決定，自己只希望她能開拓眼界以及學識做人。

他笑言自己非常寵愛女兒： 「阿爸教落，唔知個女第二日嫁得好唔好，老豆錫咗佢先，如果萬一嫁得唔好，起碼都歎過吓父愛。」

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