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最新全港中學排名｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

TOPick整合了全港TOP100中學排名+18區中學頭5名。

【升中派位/中一入學/Band1中學/全港中學排名2024/全港中學排名2025】因為龍年效應，本年度升中學童較往年增加約900人，總數約為51,500人，競爭亦較為往常激烈。TOPick親子整合了香港最具教育競爭力排名頭100位的中學供家長參考，以及18區各區最熱門5所學校，當中涵蓋全港官立、資助、直資、私立中學，當中包括多間傳統名校等。排名根據DSE文憑試成績，班師比例、師資與以往排名，只是大約評估，部份學校成績接近，只作為參考。而排第1的聖保羅男女中學截止目前為止共出產19名DSE狀元，為全港最多。

最新全港中學排名｜全港TOP100中學

排名   學校校網地區類別資助類別
1聖保羅男女中學
St. Paul’s Co-educational College		中西區男女校直資
2拔萃女書院
Diocesan Girls’ School		油尖旺區女校直資
3喇沙書院
La Salle College		九龍城區男校資助
4皇仁書院
Queen’s College		灣仔區男校官立
5聖保祿學校
St. Paul’s Convent School		灣仔區女校直資
6嘉諾撒聖瑪利書院
St. Mary's Canossian School		油尖旺區女校資助
7瑪利諾修院學校（中學部）
Maryknoll Convent School (Secondary Section)		九龍城區女校資助
8英華女學校
Ying Wa Girls’ School		中西區女校資助
9協恩中學
Heep Yunn School		九龍城區女校直資
10拔萃男書院
Diocesan Boys’ School		九龍城區男校直資
11聖公會林護紀念中學
S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School		葵青區男女校資助
12香港道教聯合會鄧顯紀念中學
Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School		北區男女校資助
13聖公會曾肇添中學
S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School		沙田區男女校資助
14香港培正中學
Pui Ching Middle School		九龍城區男女校資助
15沙田崇真中學
Shatin Tsung Tsin Secondary School		沙田區男女校資助
16聖士提反女子中學
St. Stephen’s Girls’ College		中西區女校資助
17荃灣官立中學
Tsuen Wan Government Secondary School		荃灣區男女校官立
18保良局百周年李兆忠紀念中學
P L K Centenary Li Shiu Chung Memorial College		屯門區男女校資助
19港大同學會書院
HKUGA College		南區男女校直資
20伊利沙伯中學
Queen Elizabeth School		油尖旺區男女校官立
21聖若瑟書院
St. Joseph’s College		中西區男校資助
22寶血會上智英文書院
Holy Trinity College		深水埗區女校資助
23德望學校
Good Hope School		黃大仙區女校直資
24保良局第一張永慶中學
Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College		黃大仙區男女校資助
25聖保羅書院
St. Paul's College		中西區男校直資
26迦密柏雨中學
Carmel Pak U Secondary School		大埔區男女校資助
27天主教崇德英文書院
Shung Tak Catholic English College		元朗區男女校資助
28華仁書院（九龍）
Wah Yan College Kowloon		油尖旺區男校資助
29培僑書院
Pui Kiu College		沙田區男女校直資
30香港真光中學
True Light Middle School of Hong Kong		灣仔區女校資助
 
31庇理羅士女子中學
Belilios Public School		東區女校官立
32香港中國婦女會中學
Hong Kong Chinese Women's Club College		東區男女校資助
33新界鄉議局元朗區中學
N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School		元朗區男女校官立
34旅港開平商會中學
Hoi Ping Chamber of Commerce Secondary School		九龍城區男女校資助
35英華書院
Ying Wa College		深水埗區男校直資
36浸信會呂明才中學
Baptist Lui Ming Choi Secondary School		沙田區男女校資助
37沙田培英中學
Shatin Pui Ying College		沙田區男女校資助
38保良局董玉娣中學
PLK Tang Yuk Tien College		屯門區男女校資助
39華英中學
Wa Ying College		九龍城區男女校資助
40佛教善德英文中學
Buddhist Sin Tak College		葵青區男女校資助
41順德聯誼總會梁銶琚中學
Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College		屯門區男女校資助
42可風中學（嗇色園主辦）
Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen)		荃灣區男女校資助
43藍田聖保祿中學
St.Paul's School (Lam Tin)		觀塘區女校資助
44馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學
Stewards MKMCF Ma Ko Pan Memorial College		屯門區男女校資助
45民生書院
Munsang College		九龍城區男女校資助
46張祝珊英文中學
Cheung Chuk Shan College		東區男女校資助
47天主教母佑會蕭明中學
Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School		葵青區女校資助
48嘉諾撒聖家書院
Holy Family Canossian College		九龍城區女校資助
49沙田蘇浙公學
Kiangsu-Chekiang College (Shatin)		沙田區男女校資助
50香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學
Christian Alliance S. C. Chan Memorial College		屯門區男女校資助
51瑪利曼中學
Marymount Secondary School		灣仔區女校資助
52東華三院甲寅年總理中學
TWGHs Kap Yan Directors' College		北區男女校資助
53迦密主恩中學
Carmel Divine Grace Foundation Secondary School		西貢區男女校資助
54聖公會莫壽增會督中學
SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School		大埔區男女校資助
55英皇書院
King's College		中西區男校官立
56聖馬可中學
St. Mark's School		東區男女校資助
57聖公會林裘謀中學
SKH Lam Kau Mow Secondary School		沙田區男女校資助
58香港華仁書院
Wah Yan College Hong Kong		灣仔區男校資助
59聖母玫瑰書院
Our Lady Of The Rosary College		深水埗區女校資助
60沙田循道衛理中學
Sha Tin Methodist College		沙田區男女校資助
61聖保祿中學
St. Paul's Secondary School		灣仔區女校資助
62港島民生書院
Munsang College (H.K Island)		東區男女校資助
63東華三院黃笏南中學
TWGHs Wong Fut Nam College		九龍城區男女校資助
64基督教香港信義會元朗信義中學
The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School		元朗區男女校資助
65聖羅撒書院
St. Rose of Lima's College		沙田區女校資助
66王肇枝中學
Wong Shiu Chi Secondary School		大埔區男女校資助
67保良局顏寶鈴書院
Po Leung Kuk Ngan Po Ling College		九龍城區男女校資助
68聖嘉勒女書院
St. Clare's Girls' School		中西區女校資助
69順利天主教中學
Shun Lee Catholic Secondary School		觀塘區男女校資助
70聖傑靈女子中學
St. Catharine's School For Girls		觀塘區女校資助
71嘉諾撒聖心書院
Sacred Heart Canossian College		南區女校資助
72保良局何蔭棠中學
PLK Celine Ho Yam Tong College		黃大仙區男女校資助
73中華傳道會安柱中學
CNEC Christian College		葵青區男女校資助
74風采中學（教育評議會主辦）
Elegantia College		北區男女校資助
75中華基督教會協和書院
C.C.C. Heep Woh College		黃大仙區男女校資助
76迦密中學
Carmel Secondary School		九龍城區男女校資助
77田家炳中學
Tin Ka Ping Secondary School		北區男女校資助
78九龍真光中學
Kowloon True Light School		九龍城區女校資助
79優才(楊殷有娣)書院
GT (Ellen Yeung) College		西貢區男女校直資
80何明華會督銀禧中學
Bishop Hall Jubilee School		九龍城區男女校資助
81保祿六世書院
Pope Paul VI College		葵青區女校資助
82荃灣公立何傳耀紀念中學
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College		荃灣區男女校資助
83聖士提反書院
St Stephen's College		南區男女校直資
84觀塘瑪利諾書院
Kwun Tong Maryknoll College		觀塘區男校資助
85聖言中學
Sing Yin Secondary School		觀塘區男校資助
86聖公會陳融中學
SKH Chan Young Secondary School		北區男女校資助
87基督教宣道會宣基中學
Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School		西貢區男女校資助
88真光女書院
True Light Girls' College		油尖旺區女校資助
89高主教書院
Raimondi College		中西區男女校資助
90福建中學
Fukien Secondary School		觀塘區男女校直資
91聖公會鄧肇堅中學
SKH Tang Shiu Kin Secondary School		灣仔區男女校資助
92德愛中學
Tak Oi Secondary School		黃大仙區女校資助
93聖芳濟書院
St. Francis Xavier's College		油尖旺區男校資助
94趙聿修紀念中學
Chiu Lut Sau Memorial Secondary School		元朗區男女校官立
95寶安商會王少清中學
Po On Commercial Association Wong Siu Ching Secondary School		荃灣區男女校資助
96中華基督教會蒙民偉書院
C.C.C. Mong Man Wai College		觀塘區男女校資助
97順德聯誼總會譚伯羽中學
Shun Tak Fraternal Association Tam Pak Yu College		屯門區男女校資助
98中華基督教會銘賢書院
C.C.C. Ming Yin College		深水埗區男女校資助
99保良局羅傑承（一九八三）中學
PLK Lo Kit Sing (1983) College		葵青區男女校資助
100香港管理專業協會李國寶中學
HKMA David Li Kwok Po College		油尖旺區男女校直資

官津中學丨全港86間熱門Band 1英中升大學率　呢3間中學逾6成畢業生入三大

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校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

最新全港中學排名｜18區熱門中學

最新全港中學排名｜中西區

排名學校
1聖保羅男女中學
St. Paul’s Co-educational College
2英華女學校
Ying Wa Girls’ School
3聖士提反女子中學
St. Stephen’s Girls’ College
4聖若瑟書院
St. Joseph’s College
5聖保羅書院
St. Paul's College

最新全港中學排名｜中西區學校面試拆解及專訪

中一面試丨直資中學中一面試題實錄 聖保羅男女中學中一面試題拆解

IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

DSE｜英華女學校誕全港唯一超級女狀元　從未補習靠自律學好英文立志從醫

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DSE｜2024年DSE誕10名狀元　聖若瑟書院誕首名超級男狀元廖俊翔

最新全港中學排名｜東區學校面試拆解及專訪

排名學校
1庇理羅士女子中學
Belilios Public School
2香港中國婦女會中學
Hong Kong Chinese Women's Club College
3張祝珊英文中學
Cheung Chuk Shan College
4聖馬可中學
St. Mark's School
5港島民生書院
Munsang College (H.K Island)

排第１的聖保羅男女中學截止目前為止共產出19名DSE狀元。

DSE｜香港中國婦女會中學首名DSE狀元　從不補習愛KPOP靠追星煲劇減壓

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最新全港中學排名｜南區

排名學校
1港大同學會書院
HKUGA College
2嘉諾撒聖心書院
Sacred Heart Canossian College
3聖士提反書院
St Stephen's College
4聖公會呂明才中學
S.K.H. Lui Ming Choi Secondary School
5香港真光書院
Hong Kong True Light College

最新全港中學排名｜南區學校面試拆解及專訪

直資中學面試丨港島直資中學港大同學會書院 2024年中一面試首輪面試題實錄

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最新全港中學排名｜灣仔區

排名學校
1皇仁書院
Queen’s College
2聖保祿學校
St. Paul’s Convent School
3香港真光中學
True Light Middle School of Hong Kong
4瑪利曼中學
Marymount Secondary School
5香港華仁書院
Wah Yan College Hong Kong

最新全港中學排名｜灣仔區學校面試拆解及專訪

直資中學｜盤點全港開辦IB及A-Level課程的直資中學　拆解課程特點＋學費一覽

校長專訪︱瑪利曼中學史上首位男校長　陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道

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DSE｜歷届DSE總共誕生103位DSE狀元 37間「狀元搖籃」邊間最多DSE狀元？

最新全港中學排名｜九龍城區

排名學校
1喇沙書院
La Salle College
2瑪利諾修院學校(中學部)
Maryknoll Convent School (Secondary Section)
3協恩中學
Heep Yunn School
4拔萃男書院
Diocesan Boys' School
5香港培正中學
Pui Ching Middle School

最新全港中學排名｜九龍城區學校面試拆解及專訪

DSE｜喇沙書院誕2名狀元　超級狀元靠掟飛鏢紓緩讀書壓力

公屋名校生｜森美公屋出身育成IB榜眼女兒　患ADHD抗抑鬱入喇沙苦讀改變命運

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IB狀元｜拔萃男書院誕4名IB狀元　狀元讀醫科法律及歷史與政策科

最新全港中學排名｜觀塘區

排名學校
1藍田聖保祿中學
St.Paul's School (Lam Tin)
2順利天主教中學
Shun Lee Catholic Secondary School
3聖傑靈女子中學
St. Catharine's School For Girls
4觀塘瑪利諾書院
Kwun Tong Maryknoll College
5聖言中學
Sing Yin Secondary School

最新全港中學排名｜觀塘區學校面試拆解

升中面試︱觀塘Band1女校聖傑靈女子中學收生準則 中一面試考時事討論生活情景

校長專訪︱資訊科技逆轉基層學生命運　觀塘瑪利諾校長：每個人都有機會發光發亮

升中面試丨聖言中一自行面試題實錄　聖言中學面試題拆解

最新全港中學排名｜西貢區

排名學校
1迦密主恩中學
Carmel Divine Grace Foundation Secondary School
2優才(楊殷有娣)書院
GT (Ellen Yeung) College
3基督教宣道會宣基中學
Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School
4景嶺書院
King Ling College
5播道書院
Evangel College

最新全港中學排名｜西貢區學校面試拆解及專訪

【校長專訪】單親家庭欠管教險入歧途遇良師　校長幸遇良師回母校任教21年

校長專訪丨優才登全球最強IB學校第12位　校長重品德培育未來領袖：不以成績掛帥

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【直資中學】播道書院推行「人人皆資優」政策　重視生命教育提升學生自信

最新全港中學排名｜深水埗區

排名學校
1寶血會上智英文書院
Holy Trinity College
2英華書院
Ying Wa College
3聖母玫瑰書院
Our Lady Of The Rosary College
4中華基督教會銘賢書院
C.C.C. Ming Yin College
5香島中學
Heung To Middle School

最新全港中學排名｜深水埗區面試拆解及專訪

直資中學丨英華書院慶祝創校205周年 實行「一生一體藝」培育全能學生

直資中學︱擬開辦A-Level與DSE雙軌並行　英華校長分享面試貼士：學生要有自信

最新全港中學排名｜黃大仙區

排名學校
1保良局第一張永慶中學
Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College
2德望學校
Good Hope School
3保良局何蔭棠中學
PLK Celine Ho Yam Tong College
4中華基督教會協和書院
CCC Heep Woh College
5德愛中學
Tak Oi Secondary School

最新全港中學排名｜黃大仙區面試拆解及專訪

中一面試丨保一中一自行面試題實錄　保良局第一張永慶中學面試題拆解

升中面試︱德望學校中一設親子面試　校長親述兩大忌：家長別搶答

校長專訪丨外語課音樂劇發掘學生潛能　德望新增IGCSE課程擴闊升學路

最新全港中學排名｜油尖旺區

排名學校
1拔萃女書院
Diocesan Girls’ School
2嘉諾撒聖瑪利書院
St. Mary's Canossian School
3伊利沙伯中學
Queen Elizabeth School
4華仁書院（九龍）
Wah Yan College Kowloon
5真光女書院
True Light Girls' College

拔萃女書院。

最新全港中學排名｜油尖旺區區面試拆解及專訪

升中面試丨傳統名校盛產狀元　直資拔萃女書院中一面試實錄

升中面試︱連續兩年誕DSE狀元　伊利沙伯中學收生準則+面試實錄

校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育 九華校長清晨5時跑步：身教學生堅持

校長專訪｜李家超母校活用創科服務社會培育未來領袖　九華校長：讓身邊人有更好生活

升中面試｜九龍華仁書院中一面試　校長親述面試貼士：著重表達及分析能力

最新全港中學排名｜北區面試拆解及專訪

排名學校
1香港道教聯合會鄧顯紀念中學
Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School
2東華三院甲寅年總理中學
TWGHs Kap Yan Directors' College
3風采中學（教育評議會主辦）
Elegantia College
4田家炳中學
Tin Ka Ping Secondary School
5聖公會陳融中學
SKH Chan Young Secondary School

最新全港中學排名｜北區

校長專訪｜入U率達97%高中增全方位學習　鄧顯校長：讀書只是人生一部分

升中面試︱閱讀篇章延伸生活經驗　北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通

升中派位｜新界區57間英中學額分布一覽　有一區無英中借調港島名校學額

排名學校
1聖公會曾肇添中學
S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School
2沙田崇真中學
Shatin Tsung Tsin Secondary School
3培僑書院
Pui Kiu College
4浸信會呂明才中學
Baptist Lui Ming Choi Secondary School
5沙田培英中學
Shatin Pui Ying College

最新全港中學排名｜沙田區面試拆解及專訪

升中面試︱Band 1英中沙田崇真面試考論證能力　校長分享一個關鍵即達優秀表現

【校長訪問】女拔畢業棄神科春風化雨29年　沙崇校長：會駁嘴不一定是壞學生

校長專訪｜設小班教學提升入U率至逾9成　沙田崇真校長盼學生跳出comfort zone

高才通| 培橋書院接逾千份高才通子女插班申請 校長形容前所未見

最新全港中學排名｜大埔區

排名學校
1迦密柏雨中學
Carmel Pak U Secondary School
2聖公會莫壽增會督中學
SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School
3王肇枝中學
Wong Shiu Chi Secondary School
4南亞路德會沐恩中學
SALEM-Immanuel Lutheran College
5恩主教書院
Valtorta College

最新全港中學排名｜大埔區面試拆解及專訪

升中面試｜Band1迦密柏雨面試自我介紹加分位　校長親述4大細微位及2大訓練攻略

最新全港中學排名｜葵青區

排名學校
1聖公會林護紀念中學
S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School
2佛教善德英文中學
Buddhist Sin Tak College
3天主教母佑會蕭明中學
Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School
4中華傳道會安柱中學
CNEC Christian College
5保祿六世書院
Pope Paul VI College

最新全港中學排名｜葵青區專訪

【校長專訪】Band1學校精英中總有高低 校長：自我價值不是用分數來衡量

【停課不停學】蕭明中學撲防疫包贈DSE學生　修女校長勸勉：毋懼起跌堅持到底

最新全港中學排名｜荃灣區

排名學校
1荃灣官立中學
Tsuen Wan Government Secondary School
2可風中學（嗇色園主辦）
Ho Fung College (Sponsored by Sik Sik Yuen)
3荃灣公立何傳耀紀念中學
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial College
4寶安商會王少清中學
Po On Commercial Association Wong Siu Ching Secondary School
5廖寶珊紀念書院
Liu Po Shan Memorial College

【母校之光】呂爵安母校登報介紹校園　Edan可風中學畢業DSE考25分入港大

最新全港中學排名｜屯門區

排名學校
1保良局百周年李兆忠紀念中學
P L K Centenary Li Shiu Chung Memorial College
2保良局董玉娣中學
PLK Tang Yuk Tien College
3順德聯誼總會梁銶琚中學
Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui College
4馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學
Stewards MKMCF Ma Ko Pan Memorial College
5香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學
Christian Alliance S. C. Chan Memorial College

最新全港中學排名｜屯門區面試拆解及專訪

升中面試︱保良局百周年李兆忠紀念中學 校長：面試重視學生創意能力

屋邨名校保良局百周年李兆忠紀念中學　丁永興：靠實力一樣可考入世界級名校

校長專訪︱曾誕DSE超級狀元帶學生走出屋邨闖世界　保良局董玉娣校長：學生愈忙成績愈好

升中面試︱考時事重英語能力　董玉娣校長提醒一個對答大忌

當年尖子｜會考10A狀元戰勝4期淋巴癌　公開成績表勉勵：人生點會一帆風順

最新全港中學排名｜元朗區

排名學校
1天主教崇德英文書院
Shung Tak Catholic English College
2新界鄉議局元朗區中學
N.T. Heung Yee Kuk Yuen Long District Secondary School
3基督教香港信義會元朗信義中學
The ELCHK Yuen Long Lutheran Secondary School
4趙聿修紀念中學
Chiu Lut Sau Memorial Secondary School
5東華三院盧幹庭紀念中學
Tung Wah Group of Hospitals Lo Kon Ting Memorial College

最新全港中學排名｜元朗區面試拆解及專訪

音樂尖子︱《年少日記》童星何珀廉奪鋼琴大賽冠軍　讀元朗區Band 1中學文武雙全

【校長專訪】公屋狀元棄神科讀歷史執教鞭　熱血校長：教好學生比搵大錢更滿足

【STEM】元朗信義中學舉辦STEM EXPO     讓學生發揮科技創意培育下一個達文西

最新全港中學排名｜離島區

排名學校
1保良局馬錦明夫人章馥仙中學
PLK Mrs. Ma Kam Ming-Cheung Fook Sien College
2港青基信書院
YMCA of Hong Kong Christian College
3嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學
Ho Yu College And Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen)
4東涌天主教學校
Tung Chung Catholic School 
5香港教育工作者聯會黃楚標中學
HKFEW Wong Cho Bau Secondary School

直資中學｜盤點全港開辦IB及A-Level課程的直資中學　拆解課程特點＋學費一覽

【校長專訪】推創科教育增學生競爭力　可譽中學校長：從小建立自信才能爭取大成功

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