最新全港中學排名｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
撰文： 王明芳
發布時間： 31 分鐘前
【升中派位/中一入學/Band1中學/全港中學排名2024/全港中學排名2025】因為龍年效應，本年度升中學童較往年增加約900人，總數約為51,500人，競爭亦較為往常激烈。TOPick親子整合了香港最具教育競爭力排名頭100位的中學供家長參考，以及18區各區最熱門5所學校，當中涵蓋全港官立、資助、直資、私立中學，當中包括多間傳統名校等。排名根據DSE文憑試成績，班師比例、師資與以往排名，只是大約評估，部份學校成績接近，只作為參考。而排第1的聖保羅男女中學截止目前為止共出產19名DSE狀元，為全港最多。
最新全港中學排名｜全港TOP100中學
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最新全港中學排名｜18區熱門中學
最新全港中學排名｜中西區
|排名
|學校
|1
|聖保羅男女中學
St. Paul’s Co-educational College
|2
|英華女學校
Ying Wa Girls’ School
|3
|聖士提反女子中學
St. Stephen’s Girls’ College
|4
|聖若瑟書院
St. Joseph’s College
|5
|聖保羅書院
St. Paul's College
最新全港中學排名｜中西區學校面試拆解及專訪
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最新全港中學排名｜東區學校面試拆解及專訪
|排名
|學校
|1
|庇理羅士女子中學
Belilios Public School
|2
|香港中國婦女會中學
Hong Kong Chinese Women's Club College
|3
|張祝珊英文中學
Cheung Chuk Shan College
|4
|聖馬可中學
St. Mark's School
|5
|港島民生書院
Munsang College (H.K Island)
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最新全港中學排名｜南區
|排名
|學校
|1
|港大同學會書院
HKUGA College
|2
|嘉諾撒聖心書院
Sacred Heart Canossian College
|3
|聖士提反書院
St Stephen's College
|4
|聖公會呂明才中學
S.K.H. Lui Ming Choi Secondary School
|5
|香港真光書院
Hong Kong True Light College
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最新全港中學排名｜灣仔區
|排名
|學校
|1
|皇仁書院
Queen’s College
|2
|聖保祿學校
St. Paul’s Convent School
|3
|香港真光中學
True Light Middle School of Hong Kong
|4
|瑪利曼中學
Marymount Secondary School
|5
|香港華仁書院
Wah Yan College Hong Kong
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最新全港中學排名｜九龍城區
|排名
|學校
|1
|喇沙書院
La Salle College
|2
|瑪利諾修院學校(中學部)
Maryknoll Convent School (Secondary Section)
|3
|協恩中學
Heep Yunn School
|4
|拔萃男書院
Diocesan Boys' School
|5
|香港培正中學
Pui Ching Middle School
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最新全港中學排名｜觀塘區
|排名
|學校
|1
|藍田聖保祿中學
St.Paul's School (Lam Tin)
|2
|順利天主教中學
Shun Lee Catholic Secondary School
|3
|聖傑靈女子中學
St. Catharine's School For Girls
|4
|觀塘瑪利諾書院
Kwun Tong Maryknoll College
|5
|聖言中學
Sing Yin Secondary School
最新全港中學排名｜觀塘區學校面試拆解
升中面試︱觀塘Band1女校聖傑靈女子中學收生準則 中一面試考時事討論生活情景
校長專訪︱資訊科技逆轉基層學生命運 觀塘瑪利諾校長：每個人都有機會發光發亮
最新全港中學排名｜西貢區
|排名
|學校
|1
|迦密主恩中學
Carmel Divine Grace Foundation Secondary School
|2
|優才(楊殷有娣)書院
GT (Ellen Yeung) College
|3
|基督教宣道會宣基中學
Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School
|4
|景嶺書院
King Ling College
|5
|播道書院
Evangel College
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最新全港中學排名｜深水埗區
|排名
|學校
|1
|寶血會上智英文書院
Holy Trinity College
|2
|英華書院
Ying Wa College
|3
|聖母玫瑰書院
Our Lady Of The Rosary College
|4
|中華基督教會銘賢書院
C.C.C. Ming Yin College
|5
|香島中學
Heung To Middle School
最新全港中學排名｜深水埗區面試拆解及專訪
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最新全港中學排名｜黃大仙區
|排名
|學校
|1
|保良局第一張永慶中學
Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College
|2
|德望學校
Good Hope School
|3
|保良局何蔭棠中學
PLK Celine Ho Yam Tong College
|4
|中華基督教會協和書院
CCC Heep Woh College
|5
|德愛中學
Tak Oi Secondary School
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最新全港中學排名｜油尖旺區
|排名
|學校
|1
|拔萃女書院
Diocesan Girls’ School
|2
|嘉諾撒聖瑪利書院
St. Mary's Canossian School
|3
|伊利沙伯中學
Queen Elizabeth School
|4
|華仁書院（九龍）
Wah Yan College Kowloon
|5
|真光女書院
True Light Girls' College
最新全港中學排名｜油尖旺區區面試拆解及專訪
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最新全港中學排名｜北區面試拆解及專訪
|排名
|學校
|1
|香港道教聯合會鄧顯紀念中學
Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School
|2
|東華三院甲寅年總理中學
TWGHs Kap Yan Directors' College
|3
|風采中學（教育評議會主辦）
Elegantia College
|4
|田家炳中學
Tin Ka Ping Secondary School
|5
|聖公會陳融中學
SKH Chan Young Secondary School
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|排名
|學校
|1
|聖公會曾肇添中學
S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School
|2
|沙田崇真中學
Shatin Tsung Tsin Secondary School
|3
|培僑書院
Pui Kiu College
|4
|浸信會呂明才中學
Baptist Lui Ming Choi Secondary School
|5
|沙田培英中學
Shatin Pui Ying College
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最新全港中學排名｜大埔區
|排名
|學校
|1
|迦密柏雨中學
Carmel Pak U Secondary School
|2
|聖公會莫壽增會督中學
SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School
|3
|王肇枝中學
Wong Shiu Chi Secondary School
|4
|南亞路德會沐恩中學
SALEM-Immanuel Lutheran College
|5
|恩主教書院
Valtorta College
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最新全港中學排名｜葵青區
|排名
|學校
|1
|聖公會林護紀念中學
S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School
|2
|佛教善德英文中學
Buddhist Sin Tak College
|3
|天主教母佑會蕭明中學
Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School
|4
|中華傳道會安柱中學
CNEC Christian College
|5
|保祿六世書院
Pope Paul VI College
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