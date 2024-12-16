最新全港中學排名2024｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
撰文： TOPick教育組
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【升中派位/中一入學/Band1中學/中學Top100/全港中學排名2024/全港中學排名2025】因為龍年效應，本年度升中學童較往年增加約900人，總數約為51,500人，競爭亦較為往常激烈。TOPick親子整合了香港最具教育競爭力排名頭100位的中學供家長參考，以及18區各區最熱門5所學校，當中涵蓋全港官立、資助、直資、私立中學，當中包括多間傳統名校等。排名根據DSE文憑試成績，班師比例、師資與以往排名，只是大約評估，部份學校成績接近，只作為參考。而排第1的聖保羅男女中學截止目前為止共出產19名DSE狀元，為全港最多。
中學開放日2024｜2025/26學年升中必睇 最少90間直資資助中學11及12月開放日【持續更新】
最新全港中學排名｜全港TOP100中學
小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小 小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】
官津中學｜全港86間熱門Band 1英中升大學率 呢3間中學逾6成畢業生入三大
最新全港中學排名｜18區熱門中學
最新全港中學排名｜中西區
|排名
|學校
|1
|聖保羅男女中學
St. Paul’s Co-educational College
|2
|英華女學校
Ying Wa Girls’ School
|3
|聖士提反女子中學
St. Stephen’s Girls’ College
|4
|聖若瑟書院
St. Joseph’s College
|5
|聖保羅書院
St. Paul's College
最新全港中學排名｜中西區學校面試拆解及專訪
最新全港中學排名｜灣仔區
|排名
|學校
|1
|皇仁書院
Queen’s College
|2
|聖保祿學校
St. Paul’s Convent School
|3
|香港真光中學
True Light Middle School of Hong Kong
|4
|瑪利曼中學
Marymount Secondary School
|5
|香港華仁書院
Wah Yan College Hong Kong
最新全港中學排名｜灣仔區學校面試拆解及專訪
|皇仁書院
|升中派位2024｜視哥哥為榜樣自我鞭策文武雙全 愛官尖子考入皇仁與爸爸哥哥一門三傑
|聖保祿學校
|插班生申請｜聖保祿學校招收中二至中四插班生 「雙軌」提供非本地課程升學率高
|瑪利曼中學
|校長專訪｜瑪利曼中學史上首位男校長 陳永強：不必規限讀神科鼓勵學生自由選擇跑道
|學校動態｜瑪利曼中學開放日暨簡介會吸引770個家庭出席 有意入讀留意兩個重要日期
|讀書方法｜瑪利曼8位尖子分享6招高效溫書法 掌握兩個黃金時間溫習最重要夠瞓
DSE｜歷届DSE總共誕生103位DSE狀元 37間「狀元搖籃」邊間最多DSE狀元？
最新全港中學排名｜東區
|排名
|學校
|1
|庇理羅士女子中學
Belilios Public School
|2
|香港中國婦女會中學
Hong Kong Chinese Women's Club College
|3
|張祝珊英文中學
Cheung Chuk Shan College
|4
|聖馬可中學
St. Mark's School
|5
|港島民生書院
Munsang College (H.K Island)
最新全港中學排名｜東區學校面試拆解及專訪
|香港中國婦女會中學
|DSE｜香港中國婦女會中學首名DSE狀元 從不補習愛KPOP靠追星煲劇減壓
|升中面試｜中一自行面試題實錄 香港中國婦女會中學中一面試題拆解
|張祝珊英文中學
|升中面試｜張祝珊英文中學重語文能力邏輯思維 校長親揭4大常犯扣分位
|聖馬可中學
|升中面試｜東區名校自行分配申請歷年最多 拆解聖馬可中學面試題目
|升中面試｜中一面試必睇攻略 聖馬可中學校長：重視品行切忌造作
最新全港中學排名｜南區
|排名
|學校
|1
|港大同學會書院
HKUGA College
|2
|嘉諾撒聖心書院
Sacred Heart Canossian College
|3
|聖士提反書院
St Stephen's College
|4
|聖公會呂明才中學
S.K.H. Lui Ming Choi Secondary School
|5
|香港真光書院
Hong Kong True Light College
最新全港中學排名｜南區學校面試拆解及專訪
|港大同學會書院
|升中面試｜港島直資中學港大同學會書院 2024年中一面試首輪面試題實錄
|聖士提反書院
|校長專訪｜曾為健康停工結婚30年展新里程 聖士提反書院新校長：感謝丈夫支持【有片】
|升中面試｜聖士提反書院面試重視3方面 新任校長貼士：盼學生互相學習懂自處
|IB放榜｜赤柱聖士提反書院IB狀元 中文小學升英中成績包尾努力追趕成狀元
|嘉諾撒聖心書院
|名人母校｜香港女飛魚歐鎧淳重返母校 嘉諾撒聖心星級校友大檢閱
同場加映：中一叩門文件清單
直資中學｜盤點全港開辦IB及A-Level課程的直資中學 拆解課程特點＋學費一覽
最新全港中學排名｜九龍城區
|排名
|學校
|1
|喇沙書院
La Salle College
|2
|瑪利諾修院學校（中學部）
Maryknoll Convent School (Secondary Section)
|3
|協恩中學
Heep Yunn School
|4
|拔萃男書院
Diocesan Boys’ School
|5
|香港培正中學
Pui Ching Middle School
最新全港中學排名｜九龍城區學校面試拆解及專訪
升中派位｜九龍區逾3000個英中學額分布一覽 名校林立九龍城區競爭最小
最新全港中學排名｜觀塘區
|排名
|學校
|1
|藍田聖保祿中學
St.Paul's School (Lam Tin)
|2
|順利天主教中學
Shun Lee Catholic Secondary School
|3
|聖傑靈女子中學
St. Catharine's School For Girls
|4
|觀塘瑪利諾書院
Kwun Tong Maryknoll College
|5
|聖言中學
Sing Yin Secondary School
最新全港中學排名｜觀塘區學校面試拆解
|聖傑靈女子中學
|升中面試︱觀塘Band1女校聖傑靈女子中學收生準則 中一面試考時事討論生活情景
|觀塘瑪利諾書院
|校長專訪︱資訊科技逆轉基層學生命運 觀塘瑪利諾校長：每個人都有機會發光發亮
|聖言中學
|升中面試丨聖言中一自行面試題實錄 聖言中學面試題拆解
最新全港中學排名｜西貢區
|排名
|學校
|1
|迦密主恩中學
Carmel Divine Grace Foundation Secondary School
|2
|優才(楊殷有娣)書院
GT (Ellen Yeung) College
|3
|基督教宣道會宣基中學
Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School
|4
|景嶺書院
King Ling College
|5
|播道書院
Evangel College
最新全港中學排名｜西貢區學校面試拆解及專訪
|迦密主恩中學
|校長專訪｜單親家庭欠管教險入歧途遇良師 校長幸遇良師回母校任教21年
|優才(楊殷有娣)書院
|校長專訪｜優才登全球最強IB學校第12位 校長重品德培育未來領袖：不以成績掛帥
|景嶺書院
|升中面試｜資助中學中一自行面試 英中景嶺書院升中面試題實錄拆解
|播道書院
|直資中學｜播道書院推行「人人皆資優」政策 重視生命教育提升學生自信
最新全港中學排名｜深水埗區
|排名
|學校
|1
|寶血會上智英文書院
Holy Trinity College
|2
|英華書院
Ying Wa College
|3
|聖母玫瑰書院
Our Lady Of The Rosary College
|4
|中華基督教會銘賢書院
C.C.C. Ming Yin College
|5
|香島中學
Heung To Middle School
最新全港中學排名｜深水埗區面試拆解及專訪
|英華書院
|校園直擊｜英華書院慶祝創校205周年 實行「一生一體藝」培育全能學生
|升中面試｜擬開辦A-Level與DSE雙軌並行 英華校長分享面試貼士：學生要有自信
最新全港中學排名｜黃大仙區
|排名
|學校
|1
|保良局第一張永慶中學
Po Leung Kuk No.1 W.H. Cheung College
|2
|德望學校
Good Hope School
|3
|保良局何蔭棠中學
PLK Celine Ho Yam Tong College
|4
|中華基督教會協和書院
CCC Heep Woh College
|5
|德愛中學
Tak Oi Secondary School
最新全港中學排名｜黃大仙區面試拆解及專訪
|保良局第一張永慶中學
|升中面試｜保一中一自行面試題實錄 保良局第一張永慶中學面試題拆解
|德望學校
|校長專訪丨外語課音樂劇發掘學生潛能 德望新增IGCSE課程擴闊升學路
|升中面試｜德望學校中一設親子面試 校長親述兩大忌：家長別搶答
最新全港中學排名｜油尖旺區
|排名
|學校
|1
|拔萃女書院
Diocesan Girls’ School
|2
|嘉諾撒聖瑪利書院
St. Mary's Canossian School
|3
|伊利沙伯中學
Queen Elizabeth School
|4
|華仁書院（九龍）
Wah Yan College Kowloon
|5
|真光女書院
True Light Girls' College
最新全港中學排名｜油尖旺區區面試拆解及專訪
|拔萃女書院
|升中面試｜傳統名校盛產狀元 直資拔萃女書院中一面試實錄
|伊利沙伯中學
|升中面試｜連續兩年誕DSE狀元 伊利沙伯中學收生準則+面試實錄
|華仁書院（九龍）
|校長專訪｜受父親徙置區教書啟發投身教育 九華校長清晨5時跑步：身教學生堅持
|校長專訪｜李家超母校活用創科培育未來領袖 九華校長：讓身邊人有更好生活
|升中面試｜九龍華仁書院中一面試 校長親述面試貼士：著重表達及分析能力
最新全港中學排名｜北區
|排名
|學校
|1
|香港道教聯合會鄧顯紀念中學
Hong Kong Taoist Association Tang Hin Memorial Secondary School
|2
|東華三院甲寅年總理中學
TWGHs Kap Yan Directors' College
|3
|風采中學（教育評議會主辦）
Elegantia College
|4
|田家炳中學
Tin Ka Ping Secondary School
|5
|聖公會陳融中學
SKH Chan Young Secondary School
最新全港中學排名｜北區面試拆解及專訪
|香港道教聯合會鄧顯紀念中學
|校長專訪｜入U率達97%高中增全方位學習 鄧顯校長：讀書只是人生一部分
|升中面試｜閱讀篇章延伸生活經驗 北區名校鄧顯校長親述貼士：最緊要靈活變通
|風采中學（教育評議會主辦）
|教評專欄｜風采中學午飯後辦「K Pop Lunch」 學生們台上台下載歌載舞展現活力自信
升中派位｜新界區57間英中學額分布一覽 有一區無英中借調港島名校學額
最新全港中學排名｜沙田區
|排名
|學校
|1
|聖公會曾肇添中學
S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School
|2
|沙田崇真中學
Shatin Tsung Tsin Secondary School
|3
|培僑書院
Pui Kiu College
|4
|浸信會呂明才中學
Baptist Lui Ming Choi Secondary School
|5
|沙田培英中學
Shatin Pui Ying College
最新全港中學排名｜沙田區面試拆解及專訪
|沙田崇真中學
|校長專訪｜女拔畢業棄神科春風化雨29年 沙崇校長：會駁嘴不一定是壞學生
|校長專訪｜設小班教學提升入U率至逾9成 沙田崇真校長盼學生跳出comfort zone
|升中面試｜Band 1英中沙田崇真面試考論證能力 校長分享一個關鍵即達優秀表現
|培僑書院
|高才通｜培橋書院接逾千份高才通子女插班申請 校長形容前所未見
最新全港中學排名｜大埔區
|排名
|學校
|1
|迦密柏雨中學
Carmel Pak U Secondary School
|2
|聖公會莫壽增會督中學
SKH Bishop Mok Sau Tseng Secondary School
|3
|王肇枝中學
Wong Shiu Chi Secondary School
|4
|南亞路德會沐恩中學
SALEM-Immanuel Lutheran College
|5
|恩主教書院
Valtorta College
最新全港中學排名｜大埔區面試拆解及專訪
|迦密柏雨中學
|升中面試｜Band1迦密柏雨面試自我介紹加分位 校長親述4大細微位及2大訓練攻略
最新全港中學排名｜葵青區
|排名
|學校
|1
|聖公會林護紀念中學
S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School
|2
|佛教善德英文中學
Buddhist Sin Tak College
|3
|天主教母佑會蕭明中學
Daughters of Mary Help of Christians Siu Ming Catholic Secondary School
|4
|中華傳道會安柱中學
CNEC Christian College
|5
|保祿六世書院
Pope Paul VI College
最新全港中學排名｜葵青區面試拆解及專訪
|佛教善德英文中學
|校長專訪｜Band1學校精英中總有高低 校長：自我價值不是用分數來衡量
|天主教母佑會蕭明中學
|校園直擊｜蕭明中學撲防疫包贈DSE學生 修女校長勸勉：毋懼起跌堅持到底
最新全港中學排名｜荃灣區
母校之光｜呂爵安母校登報介紹校園 Edan可風中學畢業DSE考25分入港大
最新全港中學排名｜屯門區
最新全港中學排名｜屯門區面試拆解及專訪
|保良局百周年李兆忠紀念中學
|屋邨名校保良局百周年李兆忠紀念中學 丁永興：靠實力一樣可考入世界級名校
|升中面試｜保良局百周年李兆忠紀念中學 校長：面試重視學生創意能力
|保良局董玉娣中學
|校長專訪｜曾誕DSE超級狀元帶學生走出屋邨闖世界 保良局董玉娣校長：學生愈忙成績愈好
|升中面試｜考時事重英語能力 董玉娣校長提醒一個對答大忌
|屯門順德聯誼總會梁銶琚中學
|當年尖子｜會考10A狀元戰勝4期淋巴癌 公開成績表勉勵：人生點會一帆風順
最新全港中學排名｜元朗區
最新全港中學排名｜元朗區面試拆解及專訪
|新界鄉議局元朗區中學
|尖子訪問｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年 成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏
|基督教香港信義會元朗信義中學
|校長專訪｜公屋狀元棄神科讀歷史執教鞭 熱血校長：教好學生比搵大錢更滿足
|校園直擊｜元朗信義中學舉辦STEM EXPO 讓學生發揮科技創意培育下一個達文西
最新全港中學排名｜離島區
更多選校資訊，即睇：
中一入學︱中一自行分配學位明年1.2起接受申請 同時接受網上及紙本申請
直資中學報名2025｜2025/26學年中一入學必睇 21間熱門直資中學報名時間表＋學費一覽
直資中學｜盤點全港開辦IB及A-Level課程的直資中學 拆解課程特點＋學費一覽
直資學校IB｜高中最後兩年值得轉讀IB？ 專家分析5大優勢+5大缺點
國際學校學費2024｜全港最新國際學校學費出爐 呢間學校1年出產17名IB狀元
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：