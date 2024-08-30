飲食攻略｜每日輕斷食14小時可減肥搣甩脂肪肝　這時間後禁食比168更有效

▲ 每日輕斷食14小時可減肥搣甩脂肪肝，這時間後禁食比168更有效。

【斷食／輕斷食／限時進食／脂肪肝】坊間有很多關於減肥的飲食方法，皆不外乎斷食或改變食材。不少心急人士一知半解下就盲目跟隨，隨時弄巧反拙，減肥變減壽！近日一項關於限時進食的研究論文證實，輕斷食能夠減少脂肪肝形成之餘，亦能夠達到減肥的效果。

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北京大學第三醫院的研究團隊在2024年7月，在《Cell Metabolism》上發表一項研究，指出限時進食（Time Restricted Feeding，TRF）能夠改善脂肪肝，提升身體健康。研究團隊指出，只要每天斷食14小時，可促進瘤胃球菌性形成，減少脂肪肝形成。

研究：下午5時後禁食10小時

在是次研究中，19名患有脂肪肝的受試者遵從「過5不吃」的輕斷食飲食原則，觀察為期4星期的身體變化。他們需要在每天下午5時後，禁食至下一天的早上7時；研究結果發現，他們肝臟脂肪變性指數（HSI）及其他肝功能指標在4星期後，皆有明顯降低。此外，限時進食除了可以改善脂肪肝外，更能夠達到減肥的效果。

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