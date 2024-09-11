小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請 九龍區10校網129間官津小學額一覽
撰文： 林綺玲
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【小一自行分配學位2025/小一自行派位/小一入學/小一申請/官津小學】2025/26年度小一自行分配學位階段將於9月19日至27日接受申請，在九龍區眾多校網之中，以名校雲集的九龍城區41校網最受歡迎，甚至是很多家長的校網首選，不惜提早搬屋為孩子鋪路入名校。惟部分九龍區學校所提供的學額比去年減少，家長務必留意。
TOPick根據教育局「2025年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了九龍區10個校網共129間官立及津貼小學的自行分配學位學額，以供家長參考。
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小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小 小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】
油尖旺區
小一自行分配學位｜31校網
尖沙咀、油麻地、佐敦道、京士柏、嘉文花園、漾日居、君臨天下、凱旋門、爵士花園、帝庭園、衛理苑、海富苑、駿發花園、富榮花園、柏景灣、擎天半島、港景峰、帝柏海灣、君頤峰、帝峯皇殿、御金國峯
|東華三院羅裕積小學
|63
|佐敦道官立小學
|50
|循道學校
|50
|油蔴地天主教小學
|63
|嘉諾撒聖瑪利學校
|50
|德信學校
|50
|東莞同鄉會方樹泉學校
|63
|中華基督教會灣仔堂基道小學
|38
|油蔴地街坊會學校
|25
|油蔴地天主教小學（海泓道）
|63
小一自行分配學位｜32校網
旺角、大角咀、維港灣、頌賢花園、港灣豪庭、凱帆軒、西九龍紀律部隊宿舍、君匯港、大同新邨、富多來新邨、浪澄灣、一號銀海、海桃灣
|中華基督教會協和小學
|75
|塘尾道官立小學
|50
|聖公會基榮小學
|50
|鮮魚行學校
|25
|中華基督教會基全小學
|63
|路德會沙崙學校
|63
|大角嘴天主教小學
|63
|大角嘴天主教小學（海帆道）
|63
最新影片推介︰
九龍城區
小一自行分配學位｜34校網
何文田、土瓜灣、馬頭角、嘉多利山、窩打老道山、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、馬頭圍邨、真善美村、帝庭豪園、賀龍居、樂民新村、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、翔龍灣、半山壹號、啟德、啟晴邨、德朗邨、煥然一居、啟德1號、天寰、嘉匯、龍譽
|保良局何壽南小學
|63
|九龍靈光小學
|25
|農圃道官立小學
|50
|馬頭涌官立小學
|63
|聖公會聖十架小學
|63
|陳瑞祺（喇沙）小學
|63
|聖公會牧愛小學
|25
|協恩中學附屬小學
|38
|聖公會聖匠小學
|38
|合一堂學校
|50
|基督教香港信義會紅磡信義學校
|25
|九龍婦女福利會李炳紀念學校
|25
|天主教領島學校
|50
|獻主會小學
|50
|聖羅撒學校
|60
|中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
|38
|獻主會聖馬善樂小學
|38
|浸信會天虹小學*
|63
*該校獲分配位於啟德發展區之新建小學校舍，新校舍位處九龍城區34校網。
小一自行分配學位｜35校網
紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒、昇御門
|天神嘉諾撒學校
|38
|聖公會奉基小學
|50
|聖公會聖提摩太小學
|50
|葛量洪校友會黃埔學校
|63
|黃埔宣道小學
|63
|馬頭涌官立小學（紅磡灣）
|63
|聖公會奉基千禧小學
|50
小一自行分配學位｜41校網
九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東邨、曉薈
|耀山學校
|13
|華德學校
|50
|拔萃小學
|30
|嘉諾撒聖家學校
|45
|喇沙小學
|90
|瑪利諾修院學校（小學部）
|75
|九龍塘官立小學
|50
|嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
|60
|中華基督教會基華小學（九龍塘）
|60
|九龍塘天主教華德學校
|50
同場加映：小一叩門11條常見面試題目
深水埗區
小一自行分配學位｜40校網
深水埗、長沙灣、荔枝角、石硤尾、又一村、麗閣邨、麗安邨、怡閣苑、怡靖苑、南昌邨、富昌邨、榮昌邨、長沙灣邨、元洲邨、幸福邨、幸俊苑、泓景臺、昇悅居、宇晴軒、碧海藍天、海麗邨、曼克頓山、美孚新邨、清麗苑、盈暉臺、蘇屋邨、李鄭屋邨、寶麗苑、寶熙苑、爾登華庭、爾登豪庭、澤安邨、畢架山花園、帝景峰、畢架山峰、石硤尾邨、白田邨、大坑東邨、大坑西邨、南山邨、又一居、海盈邨、海達邨、凱樂苑、麗翠苑、南昌一號、匯璽
|福榮街官立小學
|50
|李鄭屋官立小學
|50
|聖公會聖紀文小學
|60
|天主教善導小學
|50
|大坑東宣道小學
|60
|基督教香港信義會深信學校
|25
|五邑工商總會學校
|38
|旅港開平商會學校
|50
|寶血會嘉靈學校
|75
|長沙灣天主教小學
|50
|聖公會基愛小學
|50
|聖公會聖多馬小學
|45
|深水埔街坊福利會小學
|25
|聖方濟愛德小學
|60
|香港四邑商工總會新會商會學校
|25
|荔枝角天主教小學
|75
|深水埗官立小學
|63
|聖公會基福小學
|90
|聖公會聖安德烈小學
|90
|瑪利諾神父教會學校（小學部）
|50
|中華基督教會協和小學（長沙灣）
|75
|郭怡雅神父紀念學校*
|63
*該校獲分配位於深水埗連翔道之新建小學校舍，新校舍位處深水埗區40校網。
黃大仙區
小一自行分配學位｜43校網
新蒲崗、東頭邨、黃大仙上邨、黃大仙下邨、竹園南邨、竹園北邨、盈福苑、翠竹花園、橫頭磡邨、樂富邨、樂富中心、富強苑、康強苑、嘉強苑、德強苑、天馬苑、天宏苑、鵬程苑、新光中心、豪苑、啟德花園、豪門、譽港灣、現崇山、東匯邨、景泰苑
|保良局陳南昌夫人小學
|50
|黃大仙官立小學
|50
|福德學校
|50
|嘉諾撒小學
|50
|孔教學院大成小學
|50
|天主教伍華小學
|50
|天主教博智小學
|50
|聖公會基德小學
|50
|聖博德學校
|50
|黃大仙天主教小學
|50
**孔教學院大成小學將於2026/27學年停辦，不再招收小一新生，騰空後的校舍則改辦一間新私立學校。
小一自行分配學位｜45校網
慈雲山、鑽石山、富山邨、彩虹邨、采頤花園、彩雲邨、彩輝邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園、帝峯豪苑、宏景花園、星河明居、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈樂邨、慈民邨、慈正邨、彩峰苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園、啟鑽苑
|彩雲聖若瑟小學
|50
|真鐸學校
|38
|中華基督教會基慈小學
|50
|中華基督教會基華小學
|50
|聖文德天主教小學
|63
|伊斯蘭鮑伯濤紀念小學
|50
|嗇色園主辦可立小學
|63
|慈雲山聖文德天主教小學
|63
|保良局錦泰小學
|63
|聖博德天主教小學（蒲崗村道）
|63
|慈雲山天主教小學
|63
|嘉諾撒小學（新蒲崗）
|75
觀塘區
小一自行分配學位｜46校網
九龍灣、佐敦谷、坪石邨、清水灣道８號、啟業邨、啟泰苑、麗晶花園、德福花園、牛頭角下邨、淘大花園、德寶花園、彩盈邨、彩德邨、彩福邨、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、順利紀律部隊宿舍、安泰邨、彩興苑
|佛教慈敬學校
|50
|迦密梁省德學校
|63
|浸信宣道會呂明才小學
|63
|坪石天主教小學
|50
|天主教柏德學校
|63
|九龍灣聖若翰天主教小學
|63
|聖公會九龍灣基樂小學
|63
|佐敦谷聖若瑟天主教小學
|50
|香港道教聯合會雲泉學校*
|63
*該校原為48校網，已獲分配位於觀塘安達臣道發展區之新建小學校舍，位處觀塘區校網46，預計建造工程將於2024年第三季竣工。
小一自行分配學位｜48校網
鯉魚門、茶果嶺、裕民坊、馬環村、馬游塘、秀茂坪邨、寶達邨、曉麗苑、曉琳苑、安基苑、牛頭角上邨、樂華邨、秀茂坪紀律部隊宿舍、花園大廈、和樂邨、翠屏邨、寶珮苑、樂雅苑、康利苑、雲漢邨、祥和苑、振華苑、藍田邨、康田苑、康華苑、康盈苑、康瑞苑、康逸苑、康柏苑、康雅苑、平田邨、興田邨、德田邨、廣田邨、啟田邨、安田邨、麗港城、油塘中心、高俊苑、高怡邨、高翔苑、油美苑、油塘邨、油麗邨、鯉安苑、鯉魚門邨、匯景花園、鯉灣天下、安達邨
|觀塘官立小學
|50
|天主教佑華小學
|50
|中華基督教會基法小學
|25
|樂善堂楊仲明學校
|50
|閩僑小學
|50
|聖公會基顯小學
|50
|聖公會基樂小學
|50
|聖公會聖約翰曾肇添小學
|63
|秀茂坪天主教小學
|63
|聖安當小學
|63
|聖若翰天主教小學
|50
|聖公會李兆強小學
|63
|藍田循道衛理小學
|63
|香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校
|63
|聖愛德華天主教小學
|63
|基督教聖約教會堅樂小學
|63
|秀明小學
|63
|樂華天主教小學
|50
|路德會聖馬太學校（秀茂坪）
|50
|聖公會德田李兆強小學
|63
|聖公會油塘基顯小學
|75
|中華基督教會基法小學（油塘）
|75
|觀塘官立小學（秀明道）
|63
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