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小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　九龍區10校網129間官津小學額一覽

升學教育

撰文： 林綺玲

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

2025小一自行分配學位申請，九龍區10校網129間官津小學額一覽。

【小一自行分配學位2025/小一自行派位/小一入學/小一申請/官津小學】2025/26年度小一自行分配學位階段將於9月19日至27日接受申請，在九龍區眾多校網之中，以名校雲集的九龍城區41校網最受歡迎，甚至是很多家長的校網首選，不惜提早搬屋為孩子鋪路入名校。惟部分九龍區學校所提供的學額比去年減少，家長務必留意。

TOPick根據教育局「2025年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了九龍區10個校網共129間官立及津貼小學的自行分配學位學額，以供家長參考。

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　港島區5校網63間官津小學額一覽

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　新界區21校網255間官津小學額一覽

小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

油尖旺區

小一自行分配學位｜31校網

尖沙咀、油麻地、佐敦道、京士柏、嘉文花園、漾日居、君臨天下、凱旋門、爵士花園、帝庭園、衛理苑、海富苑、駿發花園、富榮花園、柏景灣、擎天半島、港景峰、帝柏海灣、君頤峰、帝峯皇殿、御金國峯

東華三院羅裕積小學63
佐敦道官立小學50
循道學校50
油蔴地天主教小學63
嘉諾撒聖瑪利學校50
德信學校50
東莞同鄉會方樹泉學校63
中華基督教會灣仔堂基道小學38
油蔴地街坊會學校25
油蔴地天主教小學（海泓道）63

小一自行分配學位｜32校網

旺角、大角咀、維港灣、頌賢花園、港灣豪庭、凱帆軒、西九龍紀律部隊宿舍、君匯港、大同新邨、富多來新邨、浪澄灣、一號銀海、海桃灣

中華基督教會協和小學75
塘尾道官立小學50
聖公會基榮小學50
鮮魚行學校25
中華基督教會基全小學63
路德會沙崙學校63
大角嘴天主教小學63
大角嘴天主教小學（海帆道）63

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九龍城區

小一自行分配學位｜34校網

何文田、土瓜灣、馬頭角、嘉多利山、窩打老道山、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、馬頭圍邨、真善美村、帝庭豪園、賀龍居、樂民新村、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、翔龍灣、半山壹號、啟德、啟晴邨、德朗邨、煥然一居、啟德1號、天寰、嘉匯、龍譽

保良局何壽南小學63
九龍靈光小學25
農圃道官立小學50
馬頭涌官立小學63
聖公會聖十架小學63
陳瑞祺（喇沙）小學63
聖公會牧愛小學25
協恩中學附屬小學38
聖公會聖匠小學38
合一堂學校50
基督教香港信義會紅磡信義學校25
九龍婦女福利會李炳紀念學校25
天主教領島學校50
獻主會小學50
聖羅撒學校60
中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）38
獻主會聖馬善樂小學38
浸信會天虹小學*63

*該校獲分配位於啟德發展區之新建小學校舍，新校舍位處九龍城區34校網。

小一自行分配學位｜35校網

紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒、昇御門

天神嘉諾撒學校38
聖公會奉基小學50
聖公會聖提摩太小學50
葛量洪校友會黃埔學校63
黃埔宣道小學63
馬頭涌官立小學（紅磡灣）63
聖公會奉基千禧小學50

小一自行分配學位｜41校網

九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東邨、曉薈

耀山學校13
華德學校50
拔萃小學30
嘉諾撒聖家學校45
喇沙小學90
瑪利諾修院學校（小學部）75
九龍塘官立小學50
嘉諾撒聖家學校（九龍塘）60
中華基督教會基華小學（九龍塘）60
九龍塘天主教華德學校50

同場加映：小一叩門11條常見面試題目

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深水埗區

小一自行分配學位｜40校網

深水埗、長沙灣、荔枝角、石硤尾、又一村、麗閣邨、麗安邨、怡閣苑、怡靖苑、南昌邨、富昌邨、榮昌邨、長沙灣邨、元洲邨、幸福邨、幸俊苑、泓景臺、昇悅居、宇晴軒、碧海藍天、海麗邨、曼克頓山、美孚新邨、清麗苑、盈暉臺、蘇屋邨、李鄭屋邨、寶麗苑、寶熙苑、爾登華庭、爾登豪庭、澤安邨、畢架山花園、帝景峰、畢架山峰、石硤尾邨、白田邨、大坑東邨、大坑西邨、南山邨、又一居、海盈邨、海達邨、凱樂苑、麗翠苑、南昌一號、匯璽

福榮街官立小學50
李鄭屋官立小學50
聖公會聖紀文小學60
天主教善導小學50
大坑東宣道小學60
基督教香港信義會深信學校25
五邑工商總會學校38
旅港開平商會學校50
寶血會嘉靈學校75
長沙灣天主教小學50
聖公會基愛小學50
聖公會聖多馬小學45
深水埔街坊福利會小學25
聖方濟愛德小學60
香港四邑商工總會新會商會學校25
荔枝角天主教小學75
深水埗官立小學63
聖公會基福小學90
聖公會聖安德烈小學90
瑪利諾神父教會學校（小學部）50
中華基督教會協和小學（長沙灣）75
郭怡雅神父紀念學校*63

*該校獲分配位於深水埗連翔道之新建小學校舍，新校舍位處深水埗區40校網。

黃大仙區

小一自行分配學位｜43校網

新蒲崗、東頭邨、黃大仙上邨、黃大仙下邨、竹園南邨、竹園北邨、盈福苑、翠竹花園、橫頭磡邨、樂富邨、樂富中心、富強苑、康強苑、嘉強苑、德強苑、天馬苑、天宏苑、鵬程苑、新光中心、豪苑、啟德花園、豪門、譽港灣、現崇山、東匯邨、景泰苑

保良局陳南昌夫人小學50
黃大仙官立小學50
福德學校50
嘉諾撒小學50
孔教學院大成小學50
天主教伍華小學50
天主教博智小學50
聖公會基德小學50
聖博德學校50
黃大仙天主教小學50

**孔教學院大成小學將於2026/27學年停辦，不再招收小一新生，騰空後的校舍則改辦一間新私立學校。

小一自行分配學位｜45校網

慈雲山、鑽石山、富山邨、彩虹邨、采頤花園、彩雲邨、彩輝邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園、帝峯豪苑、宏景花園、星河明居、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈樂邨、慈民邨、慈正邨、彩峰苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園、啟鑽苑

彩雲聖若瑟小學50
真鐸學校38
中華基督教會基慈小學50
中華基督教會基華小學50
聖文德天主教小學63
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學50
嗇色園主辦可立小學63
慈雲山聖文德天主教小學63
保良局錦泰小學63
聖博德天主教小學（蒲崗村道）63
慈雲山天主教小學63
嘉諾撒小學（新蒲崗）75

觀塘區

小一自行分配學位｜46校網

九龍灣、佐敦谷、坪石邨、清水灣道８號、啟業邨、啟泰苑、麗晶花園、德福花園、牛頭角下邨、淘大花園、德寶花園、彩盈邨、彩德邨、彩福邨、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、順利紀律部隊宿舍、安泰邨、彩興苑

佛教慈敬學校50
迦密梁省德學校63
浸信宣道會呂明才小學63
坪石天主教小學50
天主教柏德學校63
九龍灣聖若翰天主教小學63
聖公會九龍灣基樂小學63
佐敦谷聖若瑟天主教小學50
香港道教聯合會雲泉學校*63

*該校原為48校網，已獲分配位於觀塘安達臣道發展區之新建小學校舍，位處觀塘區校網46，預計建造工程將於2024年第三季竣工。

小一自行分配學位｜48校網

鯉魚門、茶果嶺、裕民坊、馬環村、馬游塘、秀茂坪邨、寶達邨、曉麗苑、曉琳苑、安基苑、牛頭角上邨、樂華邨、秀茂坪紀律部隊宿舍、花園大廈、和樂邨、翠屏邨、寶珮苑、樂雅苑、康利苑、雲漢邨、祥和苑、振華苑、藍田邨、康田苑、康華苑、康盈苑、康瑞苑、康逸苑、康柏苑、康雅苑、平田邨、興田邨、德田邨、廣田邨、啟田邨、安田邨、麗港城、油塘中心、高俊苑、高怡邨、高翔苑、油美苑、油塘邨、油麗邨、鯉安苑、鯉魚門邨、匯景花園、鯉灣天下、安達邨

觀塘官立小學50
天主教佑華小學50
中華基督教會基法小學25
樂善堂楊仲明學校50
閩僑小學50
聖公會基顯小學50
聖公會基樂小學50
聖公會聖約翰曾肇添小學63
秀茂坪天主教小學63
聖安當小學63
聖若翰天主教小學50
聖公會李兆強小學63
藍田循道衛理小學63
香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校63
聖愛德華天主教小學63
基督教聖約教會堅樂小學63
秀明小學63
樂華天主教小學50
路德會聖馬太學校（秀茂坪）50
聖公會德田李兆強小學63
聖公會油塘基顯小學75
中華基督教會基法小學（油塘）75
觀塘官立小學（秀明道）63

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