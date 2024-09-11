小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請　九龍區10校網129間官津小學額一覽

▲ 2025小一自行分配學位申請，九龍區10校網129間官津小學額一覽。

【小一自行分配學位2025/小一自行派位/小一入學/小一申請/官津小學】2025/26年度小一自行分配學位階段將於9月19日至27日接受申請，在九龍區眾多校網之中，以名校雲集的九龍城區41校網最受歡迎，甚至是很多家長的校網首選，不惜提早搬屋為孩子鋪路入名校。惟部分九龍區學校所提供的學額比去年減少，家長務必留意。

TOPick根據教育局「2025年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」，整理了九龍區10個校網共129間官立及津貼小學的自行分配學位學額，以供家長參考。

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請 港島區5校網63間官津小學額一覽

小一自行分配學位｜2025小一自行分配學位申請 新界區21校網255間官津小學額一覽

小一入學丨2025/26年度全港熱門直資私小 小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

油尖旺區

小一自行分配學位｜31校網

尖沙咀、油麻地、佐敦道、京士柏、嘉文花園、漾日居、君臨天下、凱旋門、爵士花園、帝庭園、衛理苑、海富苑、駿發花園、富榮花園、柏景灣、擎天半島、港景峰、帝柏海灣、君頤峰、帝峯皇殿、御金國峯

東華三院羅裕積小學 63 佐敦道官立小學 50 循道學校 50 油蔴地天主教小學 63 嘉諾撒聖瑪利學校 50 德信學校 50 東莞同鄉會方樹泉學校 63 中華基督教會灣仔堂基道小學 38 油蔴地街坊會學校 25 油蔴地天主教小學（海泓道） 63

小一自行分配學位｜ 32校網

旺角、大角咀、維港灣、頌賢花園、港灣豪庭、凱帆軒、西九龍紀律部隊宿舍、君匯港、大同新邨、富多來新邨、浪澄灣、一號銀海、海桃灣

中華基督教會協和小學 75 塘尾道官立小學 50 聖公會基榮小學 50 鮮魚行學校 25 中華基督教會基全小學 63 路德會沙崙學校 63 大角嘴天主教小學 63 大角嘴天主教小學（海帆道） 63

最新影片推介︰

九龍城區

小一自行分配學位｜34校網

何文田、土瓜灣、馬頭角、嘉多利山、窩打老道山、愛民邨、何文田邨、俊民苑、御龍居、欣圖軒、冠熹苑、馬頭圍邨、真善美村、帝庭豪園、賀龍居、樂民新村、曉暉華庭、海悅豪庭、欣榮花園、傲雲峰、翔龍灣、半山壹號、啟德、啟晴邨、德朗邨、煥然一居、啟德1號、天寰、嘉匯、龍譽

保良局何壽南小學 63 九龍靈光小學 25 農圃道官立小學 50 馬頭涌官立小學 63 聖公會聖十架小學 63 陳瑞祺（喇沙）小學 63 聖公會牧愛小學 25 協恩中學附屬小學 38 聖公會聖匠小學 38 合一堂學校 50 基督教香港信義會紅磡信義學校 25 九龍婦女福利會李炳紀念學校 25 天主教領島學校 50 獻主會小學 50 聖羅撒學校 60 中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城） 38 獻主會聖馬善樂小學 38 浸信會天虹小學* 63

*該校獲分配位於啟德發展區之新建小學校舍，新校舍位處九龍城區34校網。

小一自行分配學位｜35校網

紅磡、大環山、黃埔新邨、黃埔花園、家維邨、海逸豪園、半島豪庭、海名軒、都會軒、昇御門

天神嘉諾撒學校 38 聖公會奉基小學 50 聖公會聖提摩太小學 50 葛量洪校友會黃埔學校 63 黃埔宣道小學 63 馬頭涌官立小學（紅磡灣） 63 聖公會奉基千禧小學 50

小一自行分配學位｜41校網

九龍城、九龍塘、筆架山道、廣播道、美東邨、曉薈

耀山學校 13 華德學校 50 拔萃小學 30 嘉諾撒聖家學校 45 喇沙小學 90 瑪利諾修院學校（小學部） 75 九龍塘官立小學 50 嘉諾撒聖家學校（九龍塘） 60 中華基督教會基華小學（九龍塘） 60 九龍塘天主教華德學校 50

同場加映：小一叩門11條常見面試題目

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深水埗區

小一自行分配學位｜40校網

深水埗、長沙灣、荔枝角、石硤尾、又一村、麗閣邨、麗安邨、怡閣苑、怡靖苑、南昌邨、富昌邨、榮昌邨、長沙灣邨、元洲邨、幸福邨、幸俊苑、泓景臺、昇悅居、宇晴軒、碧海藍天、海麗邨、曼克頓山、美孚新邨、清麗苑、盈暉臺、蘇屋邨、李鄭屋邨、寶麗苑、寶熙苑、爾登華庭、爾登豪庭、澤安邨、畢架山花園、帝景峰、畢架山峰、石硤尾邨、白田邨、大坑東邨、大坑西邨、南山邨、又一居、海盈邨、海達邨、凱樂苑、麗翠苑、南昌一號、匯璽

福榮街官立小學 50 李鄭屋官立小學 50 聖公會聖紀文小學 60 天主教善導小學 50 大坑東宣道小學 60 基督教香港信義會深信學校 25 五邑工商總會學校 38 旅港開平商會學校 50 寶血會嘉靈學校 75 長沙灣天主教小學 50 聖公會基愛小學 50 聖公會聖多馬小學 45 深水埔街坊福利會小學 25 聖方濟愛德小學 60 香港四邑商工總會新會商會學校 25 荔枝角天主教小學 75 深水埗官立小學 63 聖公會基福小學 90 聖公會聖安德烈小學 90 瑪利諾神父教會學校（小學部） 50 中華基督教會協和小學（長沙灣） 75 郭怡雅神父紀念學校* 63

*該校獲分配位於深水埗連翔道之新建小學校舍，新校舍位處深水埗區40校網。

黃大仙區

小一自行分配學位｜43校網

新蒲崗、東頭邨、黃大仙上邨、黃大仙下邨、竹園南邨、竹園北邨、盈福苑、翠竹花園、橫頭磡邨、樂富邨、樂富中心、富強苑、康強苑、嘉強苑、德強苑、天馬苑、天宏苑、鵬程苑、新光中心、豪苑、啟德花園、豪門、譽港灣、現崇山、東匯邨、景泰苑

保良局陳南昌夫人小學 50 黃大仙官立小學 50 福德學校 50 嘉諾撒小學 50 孔教學院大成小學 50 天主教伍華小學 50 天主教博智小學 50 聖公會基德小學 50 聖博德學校 50 黃大仙天主教小學 50

**孔教學院大成小學將於2026/27學年停辦，不再招收小一新生，騰空後的校舍則改辦一間新私立學校。

小一自行分配學位｜45校網

慈雲山、鑽石山、富山邨、彩虹邨、采頤花園、彩雲邨、彩輝邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園、帝峯豪苑、宏景花園、星河明居、龍蟠苑、鳳德邨、鳳凰新村、慈樂邨、慈民邨、慈正邨、彩峰苑、悅庭軒、嘉峰臺、曉暉花園、啟鑽苑

彩雲聖若瑟小學 50 真鐸學校 38 中華基督教會基慈小學 50 中華基督教會基華小學 50 聖文德天主教小學 63 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 50 嗇色園主辦可立小學 63 慈雲山聖文德天主教小學 63 保良局錦泰小學 63 聖博德天主教小學（蒲崗村道） 63 慈雲山天主教小學 63 嘉諾撒小學（新蒲崗） 75

觀塘區

小一自行分配學位｜46校網

九龍灣、佐敦谷、坪石邨、清水灣道８號、啟業邨、啟泰苑、麗晶花園、德福花園、牛頭角下邨、淘大花園、德寶花園、彩盈邨、彩德邨、彩福邨、彩霞邨、順緻苑、順利邨、順安邨、順天邨、順利紀律部隊宿舍、安泰邨、彩興苑

佛教慈敬學校 50 迦密梁省德學校 63 浸信宣道會呂明才小學 63 坪石天主教小學 50 天主教柏德學校 63 九龍灣聖若翰天主教小學 63 聖公會九龍灣基樂小學 63 佐敦谷聖若瑟天主教小學 50 香港道教聯合會雲泉學校* 63

*該校原為48校網，已獲分配位於觀塘安達臣道發展區之新建小學校舍，位處觀塘區校網46，預計建造工程將於2024年第三季竣工。

小一自行分配學位｜48校網

鯉魚門、茶果嶺、裕民坊、馬環村、馬游塘、秀茂坪邨、寶達邨、曉麗苑、曉琳苑、安基苑、牛頭角上邨、樂華邨、秀茂坪紀律部隊宿舍、花園大廈、和樂邨、翠屏邨、寶珮苑、樂雅苑、康利苑、雲漢邨、祥和苑、振華苑、藍田邨、康田苑、康華苑、康盈苑、康瑞苑、康逸苑、康柏苑、康雅苑、平田邨、興田邨、德田邨、廣田邨、啟田邨、安田邨、麗港城、油塘中心、高俊苑、高怡邨、高翔苑、油美苑、油塘邨、油麗邨、鯉安苑、鯉魚門邨、匯景花園、鯉灣天下、安達邨

觀塘官立小學 50 天主教佑華小學 50 中華基督教會基法小學 25 樂善堂楊仲明學校 50 閩僑小學 50 聖公會基顯小學 50 聖公會基樂小學 50 聖公會聖約翰曾肇添小學 63 秀茂坪天主教小學 63 聖安當小學 63 聖若翰天主教小學 50 聖公會李兆強小學 63 藍田循道衛理小學 63 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 63 聖愛德華天主教小學 63 基督教聖約教會堅樂小學 63 秀明小學 63 樂華天主教小學 50 路德會聖馬太學校（秀茂坪） 50 聖公會德田李兆強小學 63 聖公會油塘基顯小學 75 中華基督教會基法小學（油塘） 75 觀塘官立小學（秀明道） 63

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