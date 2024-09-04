9月情緒健康學堂直播預告｜催眠治療師同你Chat:教你做個好情人！ 9月10日下午2點HKET APP健康台直播Live同你傾
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發布時間： 23 小時前
最後更新： 39 分鐘前
TOPick健康9月「情緒健康學堂」請來精神科醫生、心理學家等專家，教大家管理情緒、處理壓力爆煲，亦會提供各種自救、紓壓、放鬆方法，講解「爆煲警號」，讓大家能夠更好地應對日常生活中的情緒挑戰。
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日期：9月10日（星期二）
時間: 下午2點至4點
催眠師同你chat：如何做個好情人？
內容︰
|催眠治療師 - Tim Sir
|立即收看: TOPick健康台
日期：9月11日（星期三）
時間: 下午1點至3點
精神科醫生同你chat：精神病大揭秘
內容︰
|精神科醫生 歐陽國樑醫生
|立即收看: TOPick健康台
日期：9月17日（星期二）
時間: 下午2點至4點
心理學家同你chat：高壓都市生存之道
內容:
|註冊心理學家 程衞強
|立即收看: TOPick健康台
日期：9月12日（星期四）
時間: 下午2點至4點
健身教練同你chat：「拉」鬆情緒心事台
內容:
|健身教練 Cathy Luk
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