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網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿【附港鐵回應】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 小時前

最後更新： 2 小時前

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有港女在網上發文表示了富地鐵站今日（12日）壞𨋢，導致一位使用輪椅的婆婆被困月台無法出閘。

【港鐵／地鐵站／月台／升降機／故障／樂富／輪椅／殘疾人士】殘疾人士出門多有不便，如果遇上設施故障就更加麻煩。一名女網民今日（12日）上午在網上發文，指一位坐輪椅的婆婆因為地鐵站月台升降機故障，而無法上大堂出閘，隨後職員的回應更引起網民不滿，怒轟「根本就係唔願做嘅籍口」。

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該名港女於上午10時許在Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」上載圖文，表示一位使用輪椅的婆婆想從樂富站月台乘坐升降機上大堂出閘，不料升降機出現故障。樓主指，該站職員聲稱升降機維修時間較長，「起碼整幾個鐘」，並叫婆婆坐車到另一個站出閘。

一位使用輪椅的婆婆今日（12日）上午因為樂富地鐵站升降機出現故障而無法上大堂出閘。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」圖片）

職員的回應令樓主感到非常不滿，直言港鐵理論上有相關的職員培訓，亦應該有其他解決方法，「可以報警叫消防停一停個電梯咩佢上去，又或者職員可以用爬樓梯機，又或者可以去第二個站，跟住職員協助返佢返屋企」，認為港鐵職員並未盡其責任，

係咪下下叫啲傷殘人士自己解決？

從樓主上載的照片可見，婆婆身穿紅衣、坐在輪椅上，停在扶手電梯旁，而婆婆身旁亦沒有任何職員協助。

網絡熱話｜職員回應惹網民不滿

帖文發布後引起網民熱議，不少人認為職員的處理方法並不妥當，並指出港鐵實際上有相應的應對措施，「其實佢有樓梯機架，喺隔離站調過去其實好快，根本就係唔願做嘅籍口」、「留意返，港鐵唔係慈善機構，企業責任係必需要承擔嘅」。

亦有人分享自身經歷，指出曾有地鐵站開放員工通道升降機供市民使用，認為可仿效類似的處理方法，「之前試過喺屯門站到壞咗電梯 之後職員帶我哋去入面員工電梯」、「上次中環東涌線都係維修，最終放上網後，開放工作用升降機給有需要人士使用」。

點擊睇更多網民留言：

更多相關報道：網絡熱話丨85歲輪椅婆婆截的士　等足45分鐘無車肯接載港男為外婆出氣鬧爆司機

港鐵回應表示，今天早上，樂富站連接月台及大堂的升降機曾因故障，曾一度暫停服務。

根據記錄，期間，有一位有家人陪同的輪椅女乘客，需要使用升降機前往大堂出站，職員曾建議乘客可考慮前往最就近的黃大仙站，由於該乘客表示急需到附近醫院應診，職員當時盡量提供協助，並在其他乘客的幫忙下，協助該女乘客前往車站大堂。

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