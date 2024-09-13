明星保養｜34歲女神林明禎男女通殺　靠5招養出童顏22吋黃蜂腰

▲ 林明禎究竟用什麼方法養出逆天童顏和好身材?

【大馬女神/林明禎/保養】「大馬女神」林明禎擁有天使面孔魔鬼身材，而且性格可愛，難怪一直男女通殺，連MIRROR成員呂爵安（Edan）都拜倒其石榴裙下，公開直認正在追求女神！女神魅力沒法擋，而且不說不知，原來女神已經34歲，但依然少女味十足，絕對是童顏無敵，最令人驚艷的是她那22吋黃蜂腰配搭34E豐滿上圍，究竟她是用什麼方法養出童顏和逆天好身材的呢？

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林明禎保養大法｜秘訣1：愛喝湯水

林明禎曾經說過沒有什麼特別的保養秘訣，但平日很喜歡喝湯，不用工作的日子，她會在早上起床煲一鍋湯，這樣就可以整天都隨時有湯喝，讓身體吸引足夠水份，令皮膚也更水潤。

林明禎保養大法｜秘訣2：空肚做腹部運動

明禎發現起床後直接空肚做腹部運動可令線條更明顯，所以每天起床先花10分鐘做腹部運動，若她想增加運動成效，就在運動後30分鐘內攝取乳清蛋白，補充蛋白質兼幫助肌肉增長。

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林明禎保養大法｜秘訣3：日花1小時做運動

就算空腹做運動較累，明禎也會堅持，除此之外，她還每日再花1小時做運動，每次都會挑選手臀、腰、背肌等1至2個部位重點訓練，讓不同部位的肌肉有足夠時間復原；女神閒時還會夜跑，絕不偷懶。

林明禎保養大法｜秘訣4：多吃牛油果

牛油果有助維持體內血膽固醇的平衡、維持免疫系統健康，而且有效延緩衰老以及令肌膚重回彈性等功效，林明禎便是透過吃牛油果吸收身體所需的脂肪酸、蛋白質、維他命及不飽和脂肪酸等，藉以增加胸部組織彈性。

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林明禎保養大法｜秘訣5：多吃堅果

堅果極富營養價值，有飽肚感和可以減低血糖升幅，更可以降低壞膽固醇，但堅果始終是熱量較高的脂肪類食物，所以只可作為小食，不建議食用太多；林明禎平日為食想吃零食的時候，就會選擇較健康的堅果，一旦有拍攝工作，就會在傍晚6時後不進食。

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