  • 31°C
香港時間：2024913日 (五) 19:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星保養｜34歲女神林明禎男女通殺　靠5招養出童顏22吋黃蜂腰

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 名校專區 香港小姐2024 北上攻略 美麗40路 職業特工體驗 高才通 會員有獎 Executive Mommy

林明禎究竟用什麼方法養出逆天童顏和好身材?

【大馬女神/林明禎/保養】「大馬女神」林明禎擁有天使面孔魔鬼身材，而且性格可愛，難怪一直男女通殺，連MIRROR成員呂爵安（Edan）都拜倒其石榴裙下，公開直認正在追求女神！女神魅力沒法擋，而且不說不知，原來女神已經34歲，但依然少女味十足，絕對是童顏無敵，最令人驚艷的是她那22吋黃蜂腰配搭34E豐滿上圍，究竟她是用什麼方法養出童顏和逆天好身材的呢？

點擊圖片放大
+3
+2

林明禎保養大法｜秘訣1：愛喝湯水

林明禎曾經說過沒有什麼特別的保養秘訣，但平日很喜歡喝湯，不用工作的日子，她會在早上起床煲一鍋湯，這樣就可以整天都隨時有湯喝，讓身體吸引足夠水份，令皮膚也更水潤。

林明禎保養大法｜秘訣2：空肚做腹部運動

明禎發現起床後直接空肚做腹部運動可令線條更明顯，所以每天起床先花10分鐘做腹部運動，若她想增加運動成效，就在運動後30分鐘內攝取乳清蛋白，補充蛋白質兼幫助肌肉增長。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜保良局蔡繼有校長注入新活力　從體育老師躍身一校之首：運動帶領我至今

林明禎保養大法｜秘訣3：日花1小時做運動

就算空腹做運動較累，明禎也會堅持，除此之外，她還每日再花1小時做運動，每次都會挑選手臀、腰、背肌等1至2個部位重點訓練，讓不同部位的肌肉有足夠時間復原；女神閒時還會夜跑，絕不偷懶。

林明禎保養大法｜秘訣4：多吃牛油果

牛油果有助維持體內血膽固醇的平衡、維持免疫系統健康，而且有效延緩衰老以及令肌膚重回彈性等功效，林明禎便是透過吃牛油果吸收身體所需的脂肪酸、蛋白質、維他命及不飽和脂肪酸等，藉以增加胸部組織彈性。

靚媽美容｜牛油果營養豐富含抗氧化功效　4大隱藏用法自製抗衰老護膚品

點擊圖片放大
+7
+6

林明禎保養大法｜秘訣5：多吃堅果

堅果極富營養價值，有飽肚感和可以減低血糖升幅，更可以降低壞膽固醇，但堅果始終是熱量較高的脂肪類食物，所以只可作為小食，不建議食用太多；林明禎平日為食想吃零食的時候，就會選擇較健康的堅果，一旦有拍攝工作，就會在傍晚6時後不進食。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

MIRROR成員︱呂爵安與林明禎「了解中」激嬲爵屎　Edan與女神「打羽毛球」？
11:32 2024/09/10
MIRROR成員︱呂爵安與林明禎「了解中」激嬲爵屎　Edan與女神「打羽毛球」？
MIRROR成員︱Edan認追求林明禎　呂爵安表明未與女神「打羽毛球」：不想影響女生聲譽
17:21 2024/09/10
MIRROR成員︱Edan認追求林明禎　呂爵安表明未與女神「打羽毛球」：不想影響女生聲譽
傳Edan呂爵安大馬女神林明禎姊弟戀　被爆本月內兩度外地「蜜會」
11:01 2024/07/27
傳Edan呂爵安大馬女神林明禎姊弟戀　被爆本月內兩度外地「蜜會」
大馬女神丨林明禎突然宣布全面停工　自揭健康出現問題：體驗各種疼痛
13:02 2024/05/06
大馬女神丨林明禎突然宣布全面停工　自揭健康出現問題：體驗各種疼痛

你可能感興趣

MIRROR成員︱呂爵安與林明禎「了解中」激嬲爵屎　Edan與女神「打羽毛球」？
11:32 2024/09/10
MIRROR成員︱呂爵安與林明禎「了解中」激嬲爵屎　Edan與女神「打羽毛球」？
MIRROR成員︱Edan認追求林明禎　呂爵安表明未與女神「打羽毛球」：不想影響女生聲譽
17:21 2024/09/10
MIRROR成員︱Edan認追求林明禎　呂爵安表明未與女神「打羽毛球」：不想影響女生聲譽
傳Edan呂爵安大馬女神林明禎姊弟戀　被爆本月內兩度外地「蜜會」
11:01 2024/07/27
傳Edan呂爵安大馬女神林明禎姊弟戀　被爆本月內兩度外地「蜜會」
林明禎 美容 運動 運動

最高瀏覽

網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿【附港鐵回應】
網絡熱話｜樂富地鐵站壞𨋢輪椅婆婆被困月台　職員1句回應惹網民不滿【附港鐵回應】
不明病毒丨印度爆發「不明病毒」8天內至少奪15人性命　患者身亡前現1明顯病徵
不明病毒丨印度爆發「不明病毒」8天內至少奪15人性命　患者身亡前現1明顯病徵
打風預測｜呂宋海域或有低壓區發展　天文台最新預報
打風預測｜呂宋海域或有低壓區發展　天文台最新預報
學生津貼2500元｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期【附詳盡教學】
學生津貼2500元｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期【附詳盡教學】
急症室最長等候時間（09月13日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月13日 時間16:05）