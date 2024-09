英文字母表｜鱷魚唔用Crocodile學A字頭點串？　英文字母表進化版難倒網民

▲ 鱷魚唔用Crocodile學A字頭,英文字母表進化版難倒網民。

【英文字母表/幼兒英文/英文教育】現今世代,家長著重小朋友英文發展,除了為他們報讀拼音班、串字班外,也會在家中貼上英文字母表,但原來現在小朋友學的基礎英文字已不是由A for Apple開始?近日有網民在社交平台分享一張疑似是近年的英文字母表,其中A已經難倒一眾網民,更有人慨嘆「原來已經進化到不是A for Apple的世代」。

英文字母表|網民不解鱷魚英文非C字頭

該名網民於Threads上分享一張近年的英文字母表,從中可見每個字母旁也有一隻動物,而該動物英文的首字母便會對應其字母,而表上的B旁邊是熊(Bear)、C旁邊是牛(Cow)、H旁則是馬(House)、P旁是豬(Pig)等,但樓主不解A旁邊的為何是鱷魚,以他認知鱷魚的英文應是C字頭。

乜鱷魚唔係C字頭嘅咩,點解係企咗喺A字隔離。

▲ 網民分享英文字母表,不解為何A旁邊是鱷魚。(Threads圖片)

英文字母表|即睇A-Z動物英文字母表:

▼ 點擊圖片放大 +25 +24

英文字母表|網民解釋:唔同品種啫

帖文一出,引來不少網民留言,有網民解釋A字頭的鱷魚是指短吻鱷​​(Alligator),而Crocodile則是鱷魚統稱,也有人指「Alligator是美洲品種,所以美國出嘅嘢都會用呢個字,Crocodile在英式英文會常見啲」、「依家啲細嘅通常都係學alligator,因為動物園常見啲」、「Alligator同crocodile係兩個品種嘅鱷魚」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

英文字母表|I for 美洲鬣蜥屬 Q for 鵪鶉

除了A for Alligator(短吻鱷)之外,還見到I for Iguana(美洲鬣蜥屬)、Q for Quail(鵪鶉)及V for Vulture(禿鷹)同樣考起網民,相信老師教小朋友英文字之前,教認識動物都有難度,這些連大人都曾未見過呢!

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

