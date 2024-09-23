英文字母表｜鱷魚唔用Crocodile學A字頭點串？　英文字母表進化版難倒網民

▲ 鱷魚唔用Crocodile學A字頭，英文字母表進化版難倒網民。

【英文字母表/幼兒英文/英文教育】現今世代，家長著重小朋友英文發展，除了為他們報讀拼音班、串字班外，也會在家中貼上英文字母表，但原來現在小朋友學的基礎英文字已不是由A for Apple開始？近日有網民在社交平台分享一張疑似是近年的英文字母表，其中A已經難倒一眾網民，更有人慨嘆「原來已經進化到不是A for Apple的世代」。

英文字母表｜網民不解鱷魚英文非C字頭

該名網民於Threads上分享一張近年的英文字母表，從中可見每個字母旁也有一隻動物，而該動物英文的首字母便會對應其字母，而表上的B旁邊是熊（Bear）、C旁邊是牛（Cow）、H旁則是馬（House）、P旁是豬（Pig）等，但樓主不解A旁邊的為何是鱷魚，以他認知鱷魚的英文應是C字頭。

乜鱷魚唔係C字頭嘅咩，點解係企咗喺A字隔離。

▲ 網民分享英文字母表，不解為何A旁邊是鱷魚。（Threads圖片）

英文字母表｜即睇A-Z動物英文字母表：

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英文字母表｜網民解釋：唔同品種啫

帖文一出，引來不少網民留言，有網民解釋A字頭的鱷魚是指短吻鱷​​（Alligator），而Crocodile則是鱷魚統稱，也有人指「Alligator是美洲品種，所以美國出嘅嘢都會用呢個字，Crocodile在英式英文會常見啲」、「依家啲細嘅通常都係學alligator，因為動物園常見啲」、「Alligator同crocodile係兩個品種嘅鱷魚」。

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英文字母表｜I for 美洲鬣蜥屬 Ｑ for 鵪鶉

除了A for Alligator（短吻鱷）之外，還見到I for Iguana（美洲鬣蜥屬）、Ｑ for Quail（鵪鶉）及V for Vulture（禿鷹）同樣考起網民，相信老師教小朋友英文字之前，教認識動物都有難度，這些連大人都曾未見過呢！

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