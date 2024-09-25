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夾公仔機｜陳柏宇幫襯黃埔夾公仔機舖　怒轟被當水魚呃錢：有冇良心㗎？

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳柏宇日前點名怒轟共埔一間夾公仔機舖，將客人當水魚。

【夾公仔機/陳柏宇】疫情後香港興起夾公仔、扭蛋機熱潮，吸引很多小朋友去碰運氣，但不少家長認為，本港的夾公仔機「命中率」太難令人氣餒。歌手陳柏宇日前發文怒轟黃埔一間夾公仔舖，機內的夾沒有力，抓不實公仔，還未夾到頂，公仔已經鬆掉，令他感到氣憤，更形容「直頭當我係水魚」。大批網民均認同說法，但建議他到日本夾，較有「成功感」。

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夾公仔機｜陳柏宇轟夾公仔機舖無良心

陳柏宇日前在社交平台Threads發帖文，以及一張相信是事發地點的圖片，他指，早前到黃埔一間夾公仔機舖夾公仔，惟其中一部機的夾「未上到去個頂已經鬆手」，

我寧願你教（校）鬆啲個夾，咁起碼我都仲覺得我有一線生機。

他怒斥該店舖「直頭當我係水魚」、「有冇良心㗎？生勾勾咁呃咗我$25」。

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夾公仔機｜網民有共鳴：去日本夾好好多

帖文隨即引起網民共鳴，「好認同陳生啊，香港夾公仔機個夾到頂就放根本當人水魚」、「呢間我都有夾過，係破財嘅地方」、「呢間嘢係呃人㗎，$25都唔應該捐俾佢」、「陳生講中晒我們的心聲」。

網民指，日本的夾公仔機較易讓人有成功感，建議陳柏宇不如將錢放到日本的夾公仔機，「日本夾公仔真係夾到手軟都唔會咁心灰，香港呢啲機舖真係要改善下」、「去日本夾真係好過好多，at least有啲希望」。

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