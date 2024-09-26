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港鐵優惠｜9.30港鐵app派4.5萬套優惠券　10月送出7,500萬MTR分

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 分鐘前

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港鐵app派4.5萬套優惠券。

今年是國慶75周年以及港鐵通車45周年，港鐵商場推出連串活動及獎賞，增添喜慶氛圍。港鐵商場將於9月30日推出備受歡迎的「一Click即搶」活動，當天將會派出4.5萬套電子優惠券，總值超過$1,000萬。

此外，過萬張港鐵商場商戶電子優惠券於9月及10月限時推出以供換領。另外，港鐵商場於10月份加推「好『賞』同 FUN」活動，參與者有機會瓜分7,500萬MTR分。10月開始，港鐵商場亦會邀請多位人氣歌手一連3個星期於圍方、PopCorn及青衣城舉行晚間音樂會，以歌聲共賀港鐵45周年。

9.30港鐵app派4.5萬套優惠券，10月送出7,500萬MTR分。(港鐵提供)

「一Click即搶」9月30日下午2時起開搶 派4.5萬套港鐵商場優惠券

港鐵商場將於9月30日再度推出「一Click 即搶」活動，派出總值超過$1,000萬的45,000套電子優惠券。MTR Mobile登記用戶只需於9月30日下午2時起登入MTR Mobile應用程式，即可透過先到先得形式，搶走港鐵商場電子優惠券，獎賞包括HK$100港鐵商場指定餐飲商戶電子優惠券、HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券及HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券，讓你可於港鐵商場內享受美食及選購貨品。

人氣商戶優惠券限時換領

德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方與超過200個商戶攜手推出過萬張指定商戶電子優惠券，涵蓋時尚服飾、美妝、家居用品、寵物用品、生活保健及環球餐飲等品牌。MTR Mobile登記用戶登入MTR Mobile「換領」頁面，即有機會以超優惠價4,500 MTR分換領商戶優惠券，先到先得，換完即止。有關商戶優惠券詳情，可留意MTR Mobile相關頁面。

最新影片推介：余安安專訪

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賀國慶75周年 10月「好『賞』同 FUN」消費瓜分7,500萬MTR分

港鐵商場特別加碼推出「好『賞』同 FUN」活動，與大家共賀國慶75周年！MTR Mobile登記用戶於10月份內，只要在指定港鐵商場消費滿HK$200，並上載單據及成功賺取MTR分，即可以額外瓜分7,500萬MTR分，上載單據愈多，瓜分機會愈多。

憑Citi Mastercard於指定港鐵商場消費 賺取高達$4,200獎賞

驚喜優惠陸續有來！由即日起至10月31日，港鐵商場特別與Citibank旗下Citi Mastercard合作推出專享禮遇，於六大港鐵商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及綠楊坊，憑Citi Mastercard 信用卡或扣帳卡簽帳滿指定金額，即可賺取高達$4,200獎賞，還有超過70個商戶的專屬禮遇。活動期內，只要在商場消費滿HK1,500，可獲得HK50港鐵商場電子優惠券及$50港鐵商場餐飲電子優惠券；而消費滿$4,000，便可獲得$250港鐵商場電子優惠券及HK$50港鐵商場餐飲電子優惠券。

連續3星期舉辦晚間音樂會 人氣歌手巡迴各區獻唱

除了消費獎賞，圍方、PopCorn及青衣城將於10月4日起連續三周的星期五及六，輪流舉行Night Lounge晚間音樂會。多位本地歌手包括林奕匡、肥仔@ERROR、吳浩康、葉巧琳、Zpecial、Kiri T、麗英、VIVA、王君馨、謝雅兒、CY陳宗澤及Goo Chan將到商場演出，並與粉絲近距離交流。

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