電飯煲推介｜消委會+《LDK》精選19款高分電飯煲　2款最慳電 1款最平$208

【消委會/電飯煲／電飯煲推介/IH電飯煲／微型電腦電飯煲／電子保溫電飯煲／家電／家居用品／LDK／超市大搜查】相信大家煮飯時，都會用電飯煲煲飯。日本雜誌《LDK》曾對13款電飯煲進行評測，比較各款產品的各行功能，包括一般煮飯、快速煮飯、翻熱功能、保溫功能，以及產品的煮飯速度、清洗便利性、功能性和操作便利性，當中有6款獲得A級評級。此外，消委會過往亦測試過11款電飯煲，全部均獲得4至5星，惟目前僅剩6款有販售。為此，TOPick整合出一共19款電飯煲，供大家參考。

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超市大搜查︱8大標準評測電飯煲

《LDK》以8大標準評測各款電飯煲：

一般煮飯： 由專業製米業者親身品嚐米飯，針對機型在一般煮飯的功能下，米飯的口感和味道進行評分。

由專業製米業者親身品嚐米飯，針對機型在一般煮飯的功能下，米飯的口感和味道進行評分。 快速煮飯： 由專業製米業者親身品嚐米飯，比較米飯在「一般煮飯」和「快速煮飯」的口感和味道差異進行評分。

由專業製米業者親身品嚐米飯，比較米飯在「一般煮飯」和「快速煮飯」的口感和味道差異進行評分。 翻熱功能： 把冷凍後的米飯放在電飯煲翻熱，針對米飯的口感和味道進行評分。

把冷凍後的米飯放在電飯煲翻熱，針對米飯的口感和味道進行評分。 保溫功能： 用「一般煮飯」功能煮飯，完成後再設置18小時進行保溫，18小時後取出米飯並針對口感和味道進行評分。

用「一般煮飯」功能煮飯，完成後再設置18小時進行保溫，18小時後取出米飯並針對口感和味道進行評分。 煮飯速度： 比較各款電飯煲的「一般煮飯」和「快速煮飯」所需時間。

比較各款電飯煲的「一般煮飯」和「快速煮飯」所需時間。 清洗便利性： 計算產品需清洗的零件數量和形狀，並評估清洗所需時間和力量。

計算產品需清洗的零件數量和形狀，並評估清洗所需時間和力量。 功能性： 查看說明書以檢閱產品內建功能多樣性。

查看說明書以檢閱產品內建功能多樣性。 操作便利性：由多名家庭主婦實際使用產品，針對按鈕、顯示屏、功能性等多方面進行評分。

電飯煲推介︱《LDK》評測13款電飯煲

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評測結果顯示，「TIGER IH電飯煲JPW-X100」及「PANASONIC IH電飯煲SR-M10B」均獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為26999日圓（約1474港元）和37409日圓（約2041港元），性價比甚高。

「TIGER IH電飯煲JPW-X100」在8項測試上有7項獲得4至5款，其中在「一般煮飯」、「快速煮飯」、「翻熱功能」、「保溫功能」及「清洗便利性」獲得5分滿分。專業製米業者表示，在「一般煮飯」和「快速煮飯」功能下煮出的米飯都具有嚼勁，口感綿滑、粒粒分明，而「翻熱功能」亦同樣出色，不會令米飯互相黏著或過冷成塊狀。《LDK》發現，一般煮飯功能能因應個人喜好調整米飯的軟硬口感，另外亦有「壽司／咖喱」模式，可以用於製作壽司醋飯和咖喱煲。

「PANASONIC IH電飯煲SR-M10B」」在8項測試上僅在「操作便利性」獲得5分滿分，但在「一般煮飯」、「快速煮飯」、「翻熱功能」、「保溫功能」、「煮飯速度」和「清洗便利性」均獲得3至4分，表現良好。專業製米業者表示，在「一般煮飯」和「快速煮飯」功能下煮出的米飯具有蓬鬆又帶有嚼勁的口感，而「翻熱功能」煮出的米飯亦與「一般煮飯」的沒有太大差異，惟外觀上較粗糙。

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消委會電飯煲推介︱消委會測試過11款電飯煲 全部樣本均獲得4至5分評分

消委會過往亦測試過市面上11款電飯煲，包括3款IH（磁應）電飯煲、5款微型電腦電飯煲及3款電子保溫電飯煲，全部樣本均獲得4至5分評分，惟有部分現已停售，僅剩6款有在市面上販售，名單如下：

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消委會發現，「象印 NP-HBQ10」和「TIGER JKW-A10S」在保溫功能上的耗電量較低，均錄得每小時保溫耗電量低於20W，假設每日保溫3小時，每年用於保溫的電費僅僅17.5至44.5港元，換言之這2款電飯煲在用電上較為慳電。值得一提的是，「象印 NP-HBQ10」在待機模式的耗電量同樣較低，每小時耗電量僅1.8W。

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