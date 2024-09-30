中大風波｜段崇智指中大與內地大學關係非常好　拒評盧煜明與校董「一家人」論

▲ 段崇智指，中大與內地及國際大學的關係「非常非常好」。

中文大學醫學院副院長盧煜明上周五（27日）獲中大校董會全票通過任命為下任中大校長，明年1月8日起接替提前卸任的中大校長段崇智。

段崇智今日（30日）出席中大衛星成功發射「香港青年科創號」記者會時，被問到中大與國家航天局合作發射衛星，是否反映他處理反修例事件的手法、中大行政有否影響與內地的合作。

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▲ 中大校長段崇智今日（30日）在校內出席記者會時拒回應辭任原因及對盧煜明言論的評價等。（陳靜儀攝）

段崇智回應表示，中大與內地及國際大學的關係「非常非常好」，提及去年12月60周年校慶時，曾舉辦世界校長論壇，亦先後2次與北京大學合作舉辦中美校長論壇。

段崇智形容，中大「穿針引線」、「做媒人」，是香港與內地及國際高等教育機構的橋樑，又指北京大學、清華大學、浙江大學及南京大學等內地高等教育機構全部都是中大的「好朋友 」，提到中大去年已成立北京、上海及深圳等地的學術研究基地。

至於段崇智辭任中大校長的原因、對於盧煜明指校長和校董會關係如「一家人」有何評價，以至有否後悔曾於反修例事件期間到中大「2號橋」，段崇智一律以與活動無關為由拒絕回應。

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