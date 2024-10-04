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長壽之道｜20歲開始奠定長壽基礎　專家教做齊逆齡3件事　身體1元素越強越後生

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【長壽習慣／長壽飲食／長壽秘訣／睡眠／運動／養生／血糖／糖尿病／胰島素對抗】要「養生防老」，原來要從20歲開始實踐。美國有醫學博士指出，長壽關鍵皆有先天和後天因素，故此建議從20歲開始養生，就最能夠奠定長壽基礎。她指出，只要養成這3種習慣，對於延年益壽絕對有幫助，尤其是人到中年，荷爾蒙下降很容易會導致慢性病叢生。

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長壽秘訣｜長壽必做3件事

美國著名健康資訊網站《MindBodyGreen》訪問美國內分泌學專家兼醫學博士，曾任職耶魯大學醫學院臨床副教授的Florence Comite, M.D.，公開她行醫40年對於長壽的看法。她指，長壽重點除了在於基因、運氣和晚年保持心境開朗，養成3大關鍵習慣能夠有助延年益壽。她強調，「如果時光倒流，她會在20歲出頭就開始養生」，但她補充，即使錯過了黃金時間，任何時候開始養成長壽習慣亦為時未晚。

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長壽秘訣｜各年齡層的建議睡眠時間不一 老年人瞓最少

根據美國國家睡眠基金會（NSF）曾建議各年齡層睡眠時間如下：

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長壽秘訣｜10大控糖食物

台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生，在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中分享10種控糖蔬菜，多吃不但能夠降血糖，有些蔬菜富含維他命和礦物質，對於維持身體不同機能運作很有效。

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長壽秘訣｜9類長壽食物

美國醫學會雜誌》（Jama Network Open）在今年6月20日刊登一項研究報告，分析健康生活方式與成為百歲老人之間的關係。研究結果顯示，每周吃以下9種食物的人士更有可能活到100歲。

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