心臟健康︱7大生活習慣「超傷心」恐致猝死　不吃早餐增死亡風險25% 睡眠不足血管硬化300%

▲ 7大生活習慣「超傷心」恐致猝死 不吃早餐增死亡風險25% 睡眠不足血管硬化300%

【心血管病/心臟病/猝死/死亡風險/不良習慣/睡眠不足/壓力/護心】現代人一些看似無關緊要的習慣，實際上對心血管健康影響極大，隨時增加患心臟病甚至心因性猝死機會。有醫生對此警示，要注意改善7種不良生活習慣，有助維護心臟健康、延長壽命。

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胸腔及重症專科醫生黃軒在Facebook專頁發文，指出心血管疾病是全球主要的死亡原因之一，而不良生活方式常常成為推動其風險的關鍵因素。當中又以7種日常生活習慣最具高危影響，不僅會增加心臟病的風險，甚至可能導致心因性猝死。因此，了解並改善這些習慣對保護心臟健康至關重要：

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醫生補充稱，透過以上7種常見的日常習慣分析，無論是忽視早餐、久坐不動，還是熬夜和過度勞累，累積效應都會顯著增加心血管疾病的風險，對心臟健康構成巨大威脅。因此，醫生呼籲大家，要合理安排飲食、管理壓力、保持適當運動和充足的睡眠，將有助於維護心臟健康，降低心臟病發作的可能性。透過改變生活習慣，將可以大幅改善心臟健康，延長壽命，擁有更健康的生活品質。

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4大皺紋位置反映心血管疾病

台灣中山醫院家庭醫學科醫生陳欣湄分享4大皺紋位置反映著的心血管相關疾病：

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耳垂（冠心溝）：當發現出現一條凹勘的皺褶時，可能代表著耳垂軟骨和韌帶長期慢性缺氧。

鼻子（山根橫紋）：西醫角度稱為皺鼻紋，如果出現橫紋則代表著心臟狀態欠佳。

眉頭（懸針紋）：當皺眉時發現眉頭位置出現垂直皺紋，可能代表著此人容易有焦慮情緒，長期焦慮或會導致冠心病。

額頭（抬頭紋）：抬頭紋越多越深的人，代表著有較高心血管疾病死亡率。

另外，外科醫生江坤俊補充指，末梢循環不佳，表示全身循環亦較弱，血管相對不會太健康，因此患上心臟病會較別人高，需要多加注意。

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多吃4類食物預防心臟衰竭

為預防心臟衰竭，除了要限制水分、鹽分攝取外，日常飲食還可以多吃一些抗發炎、有益心血管的食物。台灣新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任推薦4類食材，保護心臟：

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