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飲食陷阱｜40歲女為健康每日頻食水果　驚揭患急性心肌梗塞　醫生：不宜超過1份量

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【水果／心肌梗塞／蔬果】凡事都不宜過量！台灣一名40歲女子因胸悶心悸入院，驚揭患上急性心肌梗塞，醫生事後了解詳情，得悉女子為健康每日食足9份水果，導致體內三酸甘油脂長期過高，疑因此誘發心肌梗塞。醫生強調指，水果每天攝取量其實不能太多，所謂「蔬果579」的飲食指標中，水果食量亦有所講究，不宜過量。

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健康飲食｜40歲女生活健康 某日突患心肌梗塞入院

台灣營養醫學醫生劉博仁日前於當地健康節目「小宇宙大爆發」 分享上述案例，指該名女子於銀行工作，平日生活簡單，早前因胸悶心悸入院，結果驚揭患上急性心肌梗塞，需要放入血管支架。

事主出院後前住劉醫生診所求助，指自己已於飲食中多吃蔬果，不解為何仍會出現心肌梗塞。劉醫生查看對方體檢報告，發現她近5、6年的三酸甘油脂都維持於500至600mg/Dl，相較正常值應在150 mg/Dl以下高出數倍。

相關內容：飲食攻略｜越食越長壽？專家列全球6大健康飲食模式 1類食物助消化提高免疫力

健康飲食｜日食9份水果 1成分恐增血管疾病風險

事主向劉醫生坦言，自己並不知道三酸甘油脂過高會出現問題，過去一直聽從電視節目教導，遵循「蔬果579」的飲食法則，不知為何仍會出現健康問題。劉醫生細問下，才發現事主每日吃9份水果，水果分量比蔬菜吃得更多。

劉醫生見狀解釋指，所謂「蔬果579」其中水果含量大約為一日兩份、2個拳頭般大小，其他分量則需要攝取蔬菜。由於水果所含有的果糖會增加三酸甘油酯，可能會導致動脈硬化與心血管疾病，因此不宜過量。

健康飲食｜蔬果579原則

營養師高敏敏過去曾指出，多攝取蔬果的好處除了包括含有助排便順暢的膳食纖維，另一重點就是「植化素」。植化素有助抗自由基和抗氧化，具有抑制癌細胞分裂的效果，而大家可以透過各式各樣的蔬果去攝取各種植化素和營養，保持身體健康。那麼每日應該攝取多少蔬果份量？營養師就分享「蔬果579原則」，幫助大家參考計算攝取量：

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高敏敏強調，「沒有一種食物會包含所有植化素」，故此建議大家各式各樣的蔬果都要平均攝取，才能確保吸收到植化素和保持營養均衡。

健康飲食｜彩虹飲食法

高敏敏同時分享「彩虹飲食法」：

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健康飲食｜4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究報告中，團隊曾綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

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