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飲食攻略｜逾10萬醫護追蹤20年　哈佛醫學院認證5大超級食物防癌／降膽固醇／抗炎

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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逾10萬醫護追蹤20年，哈佛醫學院認證5大超級食物防癌／降膽固醇／抗炎。

【哈佛認證/超級食物／防癌／降膽固醇/抗炎/】健康要從飲食入手。台灣有醫生分享，經哈佛醫學院研究，認證5大超級食物可抗發炎，還可以有效防癌，降膽固醇。

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抗炎食物｜發炎物質與攝入食物有關

台灣台大急診醫學部臨床教授李建璋在節目《健康云之道》中表示，經長期觀察研究發現，現代人主要死因如癌症、心血管疾病、中風等，實際上都跟發炎有關。當體內的發炎物質較高，罹患此3類疾病風險也會增加，而發炎物質又與攝入的食物密切相關。

抗炎食物｜5大發炎地雷食物

李建璋醫生提到，哈佛曾進行一項長達20年的研究，共超過10萬名護理師參與。參與研究的護理師需要記錄其每天飲食內容，並每月抽血檢驗。他又指，從開始攝入食物到患有癌症，可能需要約10至15年的時間，因此，若沒有如此長期追蹤，很難斷定其因果關係。

更多相關報道：飲食攻略｜長壽專家推薦每日吃8種食物　抗發炎+控制膽固醇+幫助消化吸收　

最後，該研究歸納出5大發炎地雷食物：

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抗炎食物｜5大抗發炎超級食物

李醫生續指，該研究還總結了5種抗發炎的超級食物：

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魚類

地中海沿岸國家的人壽命較長，這與其飲食習慣有關，其中大量食用魚類是關鍵之一；日本同樣是長壽國，當地人每天也都離不開魚類跟海鮮。

堅果類

堅果類不僅可以抗發炎，還是「聰明豆」，有助於預防腦霧、阿茲海默症，並增強學習力及專注力。但要注意，花生因其健康效果的證據比較不一致，所以除此之外，其它的堅果都可被歸為有益堅果。

綠色蔬菜

建議每餐至少食用一半盤子的量，具有抗氧化、低熱量、高纖維等好處，能為身體帶來諸多正面影響，且蔬菜越綠越好，因其葉綠素含量較高，含有更多的礦物質、纖維等營養素。

莓果類

草莓、藍莓等抗發炎能力都很強。此外，枸杞其實也屬於莓果類。

蕃茄

蕃茄具有強大的抗氧化和抗發炎效果，無論是大番茄或小番茄都有好處，不僅能當水果吃，還可以煮食，值得於日常多多攝取。

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