糖尿危機｜全港70萬人患糖尿病　醫生警示5種食法易得病：白麵包都出事

【糖尿病／糖尿病風險／精製澱粉／高糖飲品／膳食纖維】根據醫管局，目前本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，數目持續急劇上升。台灣初日診所減重專科醫生陳威龍指出，大部分市民的日常生活和飲食習慣其實都暗藏著糖尿病陷阱，而當中有5種飲食習慣最容易被忽略，提醒大家要多留意並作出調整，避免不知不覺染上糖尿病。

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飲食地雷｜5種飲食習慣暗藏糖尿病陷阱

台灣初日診所減重專科醫生陳威龍在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中拍片指出，有5種日常飲食習慣最容易令人罹患糖尿病：

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醫生提醒大家，只要養成健康飲食的良好習慣，並控制每天攝入總量不超標，維持均衡營養比例，避免只吃單一食物，其實就能遠離糖尿病、打造不易生病的體質。

同場加映：

飲食地雷｜專家點名從不吃7種「有毒」健康食物 常食恐致癌及增糖尿病風險

飲食地雷｜專家不吃7種「健康」食物

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