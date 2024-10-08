舒適堡結業︱前舒適堡教練首日於「perFIT」灣仔分店上班　稱滿意薪酬對新公司有信心

▲ 「perFIT」灣仔分店員工今日首日上班。（曾耀輝攝）

連鎖健身美容集團舒適堡9月全線「暫時結業」後，灣仔分店一個月前由「Healthy」暫時經營，直至日前再轉手，由新品牌「perFIT」經營部分分店。灣仔分店員工今日（8日）首日上班，有教練指滿意新合約的薪酬，形容新公司「持續發展緊」，對對方有信心；「perFIT」公關代表則指，公司共聘請約200名前舒適堡員工，涉超過一半前員工，目標能聘請所有前員工。

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「perFIT」健身教練莫先生指，上月底收到「perFIT」經原舒適堡經理聯絡他們，昨日與新公司簽署僱傭合約。他指不便透露合約內容，但滿意薪酬，又形容對方是有規模的上市公司，其他的美容公司業務都很龐大，對新公司有信心。他又指，現時有20多名舊學生到灣仔分店上課，承認會流失少部份學生，預計薪酬會較以往低，但相信如「做返好崗位，學生會慢慢返嚟」。他亦得悉公司會無條件接收舊客戶，「之前淨低幾多堂都會幫佢地上」，亦沒有要求教練推銷客戶。

另一教練吳小姐指，舒適堡「暫時結業」後就沒有再工作，直至昨日簽新合約，稱滿意薪酬，「如果唔滿意都唔會返工」。她透露，公司與教練簽約時，有提及公司的結構及未來的方向，形容是「持續發展緊」，對新公司有信心。吳小姐目前仍在追討舒適堡拖欠的薪金，將於11月上庭，稱公司已承諾支持員工追討薪金，如有需要可向公司請假。

「perFIT」公關代表許小姐說，公司共聘請約200名前舒適堡員工，包括60多名教練，及逾百名美容部員工，涉超過一半前員工，日後將分別於灣仔及旺角分店上班。她指，公司目標聘請所有前舒適堡員工，希望能原址重開分店，惟須考慮成本，正與不同業主商討租金；又指旺角分店正進行深層清潔及維修，會爭取盡快重開。

許小姐指，「perFACE」上月21日經中間人介紹下與舒適堡接洽，客戶資料亦是由舒適堡直接向「perFIT」轉移，與「Healthy」無關，強調「冇見過、冇接觸過（Healthy），唔係好知係咩一回事」。她透露公司正在準備顧客的同意書，強調此刻不會觸及顧客的個人資料，會取得他們同意後，才會向舒適堡索取資料。

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