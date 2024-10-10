癌症年輕化｜女性患2類癌死亡率暴增95%　外國研究：17種癌年輕族群增加 

【17種癌症／年輕化/癌症指數／死亡率】癌症患者漸逐年輕化？有台灣醫生引用外國研究，指近年約有17種癌症，當中患病的年輕族正逐年增加，其中有7種於90後出生的年輕人中開始常見，另外有9種癌症的患病率，雖然於老年群族中下降，但卻在1990年後出生的族群中明顯上升，而女性患上2類癌，其死亡率更會暴增95%，料這些趨勢反映了年輕人生活方式的改變，其中5大因素或成癌症發病率上升主因，不容忽視。

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台灣重症醫生黃軒早前於Facebook專頁引述《The lancet》研究，該研究收集逾2,300多萬美國癌症患者資料，以及730多萬宗癌症死亡資料進行了大數據分析，發現有17種癌症發生率，正於年輕人族群中增長。

癌症殺手｜90後患癌比率激增 5類癌患病率增2至3倍

研究以1955年及1990年出生年輕族群作為對比，發現以下5類癌症發生比率（IRR）已經增長2至3倍：

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除此之外，胰腺癌於25至29歲的年輕人中，平均每年百分比變化（AAPC）已增長到4.34%、小腸癌則增長到4.22%；35至39歲人士中，腎癌和腎盂癌的AAPC亦已增長到3.93%。

黃醫生解釋指，每年百分比變化（AAPC）是一種用來描述癌症趨勢的指標，該指標可指出特定時期內癌症發病率或死亡率平均年度變化百分比，反映該癌症於時間段內是上升、下降還是保持穩定趨勢，因此AAPC增加則意味著發生率或死亡率上升或該癌症的患病人數或死亡人數正在增多，提示醫療和公共衛生機構需要注意並作出干預。

癌症殺手｜逐漸年輕化的17種癌症

研究中指出，以下17種癌症於年輕人族群中發生率正逐年增加，其中10種癌症與肥胖有密切相關：

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癌症殺手｜肥胖相關的10種癌症

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黃醫生表示，隨著這些癌症的發生率於年輕族群中的增長，可預示肥胖、生活方式、環境等因素，與年輕族群的發病有著重要影響作用，亦強調了控制體重對於降低患癌風險的重要性。

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癌症殺手｜上升趨勢患癌率癌症 或與5大因素相關

研究顯示，老年群體過去的患癌率曾經有所下降，一直到1990年後年輕群體才出現再次出現上升趨勢，黃醫生認為這可能是因為年輕人不健康的飲食，例如加工食品、高油、高鈉及高糖飲食習慣、缺乏運動、捱夜、吸煙及飲酒等5大不良生活方式相關，呼籲年輕人應重視健康的生活方式、加強癌症的早期預防和篩查，以降低癌症趨勢。

雖然如此，黃醫生亦表示，研究中25至49歲患者患癌死亡率，大多趨於平穩或不上升，惟35至39歲的女性假如患上肝癌及肝內膽道癌，死亡率卻會增加95%，不可忽視。

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