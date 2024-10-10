萬寧事件丨直擊涉案尖沙咀萬寧店情況　市民嬲爆：做法不可接受

▲ 有一位女士日前在尖沙咀萬寧分店購物卻被誤會盜竊遭暴力對待。

【萬寧 / 便衣保安 / 金馬倫道】有市民周二（8日）在社交平台控訴，指自己日前在連鎖藥房萬寧金馬倫道分店購物後，被兩名女子箍頸、扯背囊，拖行回店鋪內，並指控女事主盜竊。

萬寧在周三（9日）承認有聘用便衣保安，涉事兩人已被即日解僱，並已決定終止與該保安公司的合約。

萬寧事件丨便衣保安誤指港女偷竊箍頸 萬寧與有關保安公司解約向顧客致歉

萬寧事件丨未有明顯加強保安

記者今日（10日）到涉事尖沙咀金馬倫道萬寧分店視察，目測店內大約有5至6名職員，沒有明顯加強保安或疑似的便衣保安，大部分光顧市民都是往收銀處付款，而收銀處旁邊有兩部自助繳款機。消息稱今早有疑似警務人員到店內查詢情況，而店外亦設有數部閉路電視。

市民李小姐表示，有聽聞此事件，她認為店舖的便衣保安做法絕對錯誤，就算懷疑顧客偷竊，應該先了解及查詢事件實況，不應作出箍頸及拉扯背囊等粗鄙動作，就算店舖設有自助收款機，亦應該有店員看守，她以往也有使用自助付款機，最緊要付款後取回收據及核對清楚購買物件的數目。

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萬寧事件丨擔心事件再發生

另有市民何小姐表示，覺得便衣保安員的做法不可接受，而且亦影響了店舖的形象，她自己對事件表示非常憤怒，暫時不會再光顧此間連鎖店，亦鼓勵受害者向店舖作出民事訴訟。

她亦擔心此事件只是冰山一角，可能之前已經發生過，只是沒有報導出來，若然今次受害人是一位長者，隨時可能身體受到嚴重受傷。

警方指已接獲女事主網上報案，指被保安截停期間受襲，警方正展開調查，已聯絡報案人錄取口供，及於案發現場蒐集證據，案件暫時未有人被捕，並得知該兩名萬寧保安人員已被辭退，案件暫列普通襲擊，由油尖警區刑事偵緝第10隊跟進，暫時未有人被捕。

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