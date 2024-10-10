癌症殺手｜女子停經10年突「嚟M」以為回春　檢查揭患子宮內膜癌

▲ 內地寧波一名60歲、停經10年的女子突然迎來「月經」，檢查後發現患上子宮內膜癌。

【停經／月經／出血／子宮內膜癌／癌症／雌激素】寧波一名60歲女子停經10年，近幾個月卻突然迎來「月經」，令她一度以為自己回春，直到接受檢查後才發現患上子宮內膜癌。醫生就提醒，有1類產品不宜自行服用，否則有機會增加患上癌症的風險。

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綜合內地媒體報道，現年60歲的張女士（化名）在皮膚狀態和身材上保養得宜，不說年齡的話許多人都會以為她才40多歲。因為家境優渥，張女士向來捨得在護膚保健上花錢，本身已停經10年的她近幾個月甚至迎來好幾次「月經」，令她在詫異的同時感到暗喜，以為自己青春再現。

子宮內膜癌｜檢查揭患子宮內膜癌

不過張女士持續幾個月的「月經」時間並不規律，每次都斷斷續續出血10餘天，於是她決定到寧波市第二醫院婦科就診，希望可以調理一下身體，令「月經」來的時間短一些。主治醫生王楚涵為她安排超聲波檢查，結果發現其子宮內膜厚度約為10mm，且有實性團塊組織，局部血流較為豐富。

據報，臨床上認為停經後的女性子宮內膜厚度超過5mm便需要警惕，而張女士的子宮內膜厚度已達到10mm，且按她的描述，與正常經血的暗紅色不同，其陰道不規則出血顏色為鮮紅色。此發現令醫生頓時警覺張女士的身體可能出現問題。

王楚涵告訴張女士，這種情況需要進行子宮腔鏡診斷性檢查，再取標本做病理檢查，明確子宮內膜的情形。檢查結果顯示張女士患上子宮內膜癌，得知確診消息當下，她不敢相信、連說不可能：「我平常不痛不癢，身體也沒有任何不舒服，別人還說我氣色好。」

子宮內膜癌｜醫生揭1類產品忌自行服用

然而當醫生問到張女士有否服用雌激素類保健品或藥品時，後者明顯愣了一下，之後才透露友人曾提醒她，女性在停經後卵巢功能衰退、雌激素分泌降低，皮膚會老得快，她聽罷馬上開始定期進行卵巢保養，每天都會自行服用親友從海外帶回來的保健品。

為何服用保養品反而會致癌？對此王楚涵就解釋，

雖然服用含雌激素保健品不是子宮內膜癌的唯一原因，但長期過量食用含激素的保健品，可能會導致子宮內膜的異常增長，增加子宮內膜癌的風險。

所幸張女士的癌症屬於早期，並未擴散到其他器官，醫生在徵求患者及家屬意見後為她進行腹腔鏡下行全子宮、雙側附件和前哨淋巴結切除術，手術一切順利。目前張女士已經出院，且後續無需補充任何化療或放射治療。

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子宮內膜癌｜子宮內膜癌香港第四位最常見的女性癌症

根據香港癌症資料統計中心於2021年公佈的最新數字，子宮內膜癌是香港第四位最常見的女性癌症。臨床腫瘤科專科張明智醫生受訪時更指有年輕化趨勢，雖然50歲以上的病例較多，發病年齡中位數為55歲，但年輕如30、40歲都有確診病例。

張明智指雖然子宮內膜癌的成因仍然未明，但於臨床統計上，醫學界留意到有幾類因素會增加患病風險，而且都與賀爾蒙轉變有關。

子宮內膜癌｜患子宮內膜癌7大高危人士

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子宮內膜癌｜4大常見子宮內膜症狀

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子宮內膜癌｜治療子宮內膜癌的方法

張明智指手術為主要治療子宮內膜癌的方法，切除範圍包括子宮、子宮頸、輸卵管、卵巢、部分陰道及附近的淋巴組織，手術後會為已切除的器官組織做化驗，了解腫瘤的類別和擴散範圍。術後傷口康復期一般為2至4星期，一兩個月即可如常生活、上班，1期病人可能只做手術就夠。

若結果發現癌細胞惡性程度高，或已侵蝕子宮肌肉或子宮頸，需再做放射治療或化療，減低復發風險。

醫生會循化驗結果視乎高危位置，如盤腔抑或陰道口，從而選擇做哪種治療。

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