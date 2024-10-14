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兒童增高︱家長催谷仔女身高　日花數百元注射生長激素：太矮就沒自信【附5招增高法】

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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韓國有家長為了催谷子女的身高，而日花數百元注射生長激素。

【兒童增高/增高/長高/韓國】「你的樣子如何，你的日子也必如何」這句潮語很多人都記得，但現在可能要演變成，「你的身高如何，你的未來也必如何」。近年韓國人愈來愈高，這可能與家長催谷子女身高有關。據外媒報導，家長們不惜為子女注射生長激素治療、營養補充健康產品等「工具」來催谷，希望子女長得更高。因為南韓社會普通認為生得太矮就會沒有自信。

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韓國整容成風，人人都非常注重外表！據外媒日經亞洲(Nikkei Asia)報導指，首爾街頭充斥增高廣告，有彈跳床公園的廣告寫著：「你希望讓孩子再長高10厘米嗎？」就連籃球和排球等運動的受歡迎程度也高。同時兒科診所、藥局和教育機構都貼滿了保證讓孩子們長高的補品廣。

一名育有小六兒子的媽媽，因為丈夫的身高低於平均值，她懷孕時家人便不時要求她多進補，這樣才能有高大的孩子。她說：「作為母親，我擔心會因為孩子將來太矮而被罵。」她與其他媽媽時常交換資訊，包括最佳睡眠時段、高蛋白飲食等。

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有很多首爾家長為了長催谷仔女身高不惜花費約10萬韓圜(約575港元)為孩子天天接受注射生長激素，這是針對罹患生長激素缺乏症的兒童所提供的保險受保治療項，不過很多家長都自費注射。該名媽媽指：

我不知道這在醫學上是否有效。我們都半信半疑，但就是沒辦法不去做它。

而有預測孩子未來身高的檢查同樣「爭崩頭」。首爾一名母親說，她替讀小學3年級的女兒預約做檢查，排期要排一年，

太矮就沒自信。我不希望女兒因為外表受到太大壓力。

韓國很多行業都受身高要求，例如，直到2007年之前，男性未滿1.67米、女性未滿1.57米都不能當警察。大韓航空直到2014年仍規定女性空服員至少高1.62米。首爾一名49歲男子說，學生時代曾因太矮遭欺凌，「至今仍對身高很沒自信」。近年韓國人愈來愈高，2023年，初中男生平均身高比10年前高7.4厘米，初中女生平均身高高了3.3厘米。而小學生和高中生的平均身高也有增加。

報導指出，南韓人不止是「外協」，當中學術和職業背景等都成為了社會競爭的「項目」。

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兒童增高︱注射生長激素有副作用

其實增高還有很多天然的方法，始終注射生長激素會對小朋友造成副作用，據北京協和醫院內分泌科主任醫師潘慧解釋，生長激素是一種處方藥，主要用於生長激素缺乏、特發性矮小、特納綜合症等情況，而且僅用於兒童骨骺未閉合。她強調，絕不建議用生長激素令小朋友長得更高更快，家長要正確對待生長發育問題，不能迷信生長激素。

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兒童增高︱5個黃金秘訣

台灣兒童遺傳內分泌專科醫生陳菁兒在Facebook專頁發文，分享兒童長高的黃金秘訣。她指出，若小朋友好好調整作息，一般而言會比平常較快長高。

她建議可從飲食、睡眠和運動3方面入手，並提出5個關鍵重點。

1. 均衡飲食

均衡飲食，多補充蛋白質，注意微量元素攝取；

2.避免精緻澱粉和油炸食物

3. 睡眠

晚上10點前上床睡覺，睡滿8小時，把握生長激素分泌高峰，擁有良好的睡眠品質，控制好過敏問題。

4. 運動

每天運動30分鐘，以跳躍運動為主

5.要注意有沒有第二性徵發育

兒童7至9歲時，有沒有第二性徵發育，如有發育的跡象，應儘快找醫生確認，並照骨齡了解生長板狀況。避免環境荷爾蒙，包括有香味的乳液，精油等。
 

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